Ngoại trưởng Mỹ thưởng thức nhạc jazz tại Hà Nội

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đến câu lạc bộ của nghệ sĩ jazz nổi tiếng Quyền Văn Minh tại Hà Nội để thưởng thức âm nhạc.

Tại câu lạc bộ jazz Bình Minh ở Tràng Tiền, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken chiều nay cùng Đại sứ Mỹ Marc Knapper, cựu đại sứ Việt Nam tại Mỹ Phạm Quang Vinh và các quan chức khác thưởng thức âm nhạc.

Nghệ sĩ Quyền Văn Minh cùng ban nhạc đã biểu diễn bài Hội làng, hai bản kinh điển của nhạc jazz Mỹ là New York New York và In the Mood, cùng các bản nhạc khác trong khoảng 35 phút. Bản nhạc Happy Birthday (Chúc mừng sinh nhật) vang lên trong câu lạc bộ sau khi Ngoại trưởng Blinken bước vào. Ông Blinken sinh ngày 16/4/1962, sắp bước sang tuổi 61.

Ngoại trưởng Mỹ thưởng thức nhạc jazz Việt Nghệ sĩ Quyền Văn Minh chơi bản nhạc In the Mood. Video: Ngọc Thành

Ngoại trưởng Blinken có niềm đam mê âm nhạc và biết chơi guitar, thậm chí có cả tài khoản nghệ sĩ trên Spotify với một số bài tình ca tự sáng tác. Ông cho biết bản thân thường chơi nhạc blue và rock, nhưng "không đủ giỏi để chơi bluegrass", đề cập tới dòng nhạc đồng quê chịu nhiều ảnh hưởng từ blue và jazz.

Ngoại trưởng Blinken cũng từng tham gia một ban nhạc jazz và biểu diễn nhạc của Pink Floyd trong lễ tốt nghiệp trung học của mình. Ngoài jazz, ông cũng thể hiện tình yêu với ban nhạc The Beatles, thường chơi các bản nhạc ngẫu hứng cùng thư ký báo chí Nhà Trắng Jay Carney và các quan chức khác khi còn phục vụ trong chính quyền Barack Obama.

Ngoại trưởng Mỹ Blinken tại câu lạc bộ jazz ở Hà Nội chiều 15/4. Ảnh: Ngọc Thành

Nghệ sĩ Quyền Văn Minh sinh năm 1954, là người thành lập bộ môn kèn saxophone tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Ông thành lập câu lạc bộ jazz Bình Minh tại Hà Nội vào năm 1994. Trong 50 năm sự nghiệp, ông tham gia nhiều buổi biểu diễn trong nước lẫn quốc tế, gặp gỡ và giao lưu với một số nghệ sĩ jazz hàng đầu thế giới. Nghệ sĩ Mỹ Herbie Hancook gọi ông là "người hùng" của jazz Việt.

Ngoại trưởng Blinken đang trong chuyến thăm Việt Nam ngày 14-16/4, vào dịp kỷ niệm 10 năm Việt - Mỹ thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện. Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của ông Blinken trên cương vị Ngoại trưởng Mỹ. Ông Blinken từng tới Việt Nam năm 2015 và 2016 với tư cách thứ trưởng ngoại giao, dưới thời chính quyền tổng thống Obama.

Hôm nay ông Blinken đã hội kiến Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Phạm Minh Chính và hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. Ông cũng dự lễ khởi công khu phức hợp đại sứ quán Mỹ tại quận Cầu Giấy và gặp gỡ giảng viên, sinh viên, các nhà khoa học tại Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Vũ Anh - Hà Thu