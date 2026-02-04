Ngoại hạng Anh vẫn thống trị chuyển nhượng mùa Đông

AnhNgoại hạng Anh tiếp tục khẳng định vị thế số một châu Âu với mức chi gần 500 triệu USD trong kỳ chuyển nhượng tháng 1/2026, bỏ xa các giải đấu lớn còn lại.

Thị trường chuyển nhượng giữa mùa đã khép lại. Trong đó, Ngoại hạng Anh chi khoảng 486 triệu USD, bỏ xa bốn giải VĐQG hàng đầu châu Âu còn lại là Serie A (261 triệu USD), Ligue 1 (111 triệu USD), Bundesliga (107 triệu USD) và La Liga (82 triệu USD).

Bản hợp đồng đắt giá nhất thuộc về tiền đạo Antoine Semenyo, khi chuyển từ Bournemouth sang Man City với giá khoảng 88 triệu USD. Đội bóng của Pep Guardiola còn gia cố hàng thủ bằng việc tăng cường trung vệ Marc Guehi với giá 27 triệu USD từ Crystal Palace.

Antoine Semenyo ra mắt Man City ngày 9/1. Ảnh: Man City

Tottenham là một trong những CLB hoạt động sôi nổi nhất, khi tuyển mộ tiền vệ Conor Gallagher (44 triệu USD từ Atletico Madrid), hậu vệ trái Souza (16,5 triệu USD từ Santos), đồng thời bán Brennan Johnson cho đội bóng khác ở Ngoại hạng Anh là Crystal Palace (hơn 40 triệu USD).

Ở ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng, Crystal Palace còn gây chú ý khi mua trung phong Strand Larsen từ Wolves (gần 55 triệu USD). Liverpool cũng hoàn tất tuyển mộ Jeremy Jacquet với giá 82 triệu USD, nhưng trung vệ 20 tuổi người Pháp chỉ cập bến sân Anfield vào mùa hè.

Dù vậy, các CLB Anh đã có phần "hãm phanh" so với kỳ chuyển nhượng tháng 1/2025, khi tổng chi giảm từ hơn 550 triệu USD xuống còn khoảng 486 triệu USD. Ngược lại, doanh thu từ bán cầu thủ tăng mạnh, từ 188 triệu USD lên 315 triệu USD, khiến cán cân chi tiêu của Ngoại hạng Anh ở mức âm khoảng 171 triệu USD.

Giacomo Raspadori (phải) ký hợp đồng với Atalanta. Ảnh: Atalanta

Tại Italy, số lượng thương vụ khá nhiều nhưng phần lớn có giá trị thấp. Chỉ hai cái tên vượt mốc 22 triệu USD là Giacomo Raspadori (từ Atletico sang Atalanta) và Robinio Vaz (từ Marseille sang Roma). Lazio chi tiêu nhiều nhất với các bản hợp đồng Kenneth Taylor (khoảng 18,5 triệu USD), Petar Ratkov (14,3 triệu USD) và Adrian Przyborek (5 triệu USD).

Tại La Liga, Real Madrid không mang về tân binh nào, còn Barca mua hậu vệ Bồ Đào Nha Joao Cancelo từ Al Hilal. Ở Đức, Bayern Munich và Dortmund gần như "án binh bất động", trong khi RB Leipzig là điểm sáng với việc chiêu mộ trung vệ trẻ Abdoul Kone với giá 18,7 triệu USD và mượn Brajan Gruda từ Brighton.

Ligue 1 cũng không quá sôi động khi PSG không tăng cường cho đội một, còn Lyon gây chú ý với bản hợp đồng mượn Endrick từ Real Madrid.

Ngoài năm giải VĐQG hàng đầu châu Âu, Thổ Nhĩ Kỳ (85 triệu USD) và Brazil (238 triệu USD) là hai thị trường hoạt động mạnh. Trong đó, Thổ Nhĩ Kỳ đón nhiều ngôi sao như Matteo Guendouzi (đến Fenerbahce), Noa Lang (Galatasaray) và nhiều khả năng có thêm N'Golo Kante, trong khi cũng chứng kiến làn sóng cầu thủ rời đi.

Các CLB Brazil cũng mạnh tay chi tiền, nổi bật là thương vụ Flamengo mua tiền vệ Lucas Paqueta từ West Ham với giá khoảng 46 triệu USD.

Hồng Duy (theo AS)