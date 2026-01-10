Guardiola: 'Man City vượt mặt nhiều CLB lớn để chiêu mộ Semenyo'

AnhHLV Pep Guardiola hài lòng khi Man City tuyển mộ tiền đạo Antoine Semenyo từ Bournemouth, dù bị nhiều đội bóng hàng đầu cạnh tranh.

Ngày 9/1, Man City hoàn tất vụ tuyển mộ Semenyo với mức phí 88 triệu USD, khép lại cuộc đua chuyển nhượng có sự góp mặt của hàng loạt ông lớn Ngoại hạng Anh như Man Utd, Tottenham hay Chelsea.

Tiền đạo người Ghana ký hợp đồng đến năm 2031 và sẽ khoác áo số 42 - số áo từng gắn liền với Yaya Toure, một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Man City. Toure từng có 8 mùa giải tại Etihad, giành ba chức vô địch Ngoại hạng Anh, ba Cup Liên đoàn và một FA Cup, để lại dấu ấn đậm nét trong kỷ nguyên thành công của CLB.

Antoine Semenyo ra mắt Man City ngày 9/1. Ảnh: Man City

Trong buổi họp báo cùng ngày, Guardiola xác nhận Semenyo chắc chắn có tên trong danh sách trận gặp Exeter City ở vòng ba Cup FA hôm nay, dù chưa quyết định sẽ xếp anh đá chính hay vào sân từ ghế dự bị.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cũng nhấn mạnh việc Semenyo chọn chuyển đến sân Etihad là yếu tố then chốt. "Nhiều CLB muốn có cậu ấy nhưng cậu ấy quyết định gia nhập chúng tôi. Tất cả những gì tôi có thể nói là lời cảm ơn. Chúng tôi rất hài lòng. Chúng tôi đã theo dõi Semenyo một thời gian dài", ông cho biết.

Semenyo sinh năm 2000 ở vùng Chelsea, Tây London, gia nhập Bournemouth tháng 1/2023 từ Bristol City. Mùa này, tiền đạo 25 tuổi đã ghi 9 bàn, kiến tạo ba lần trong 19 trận Ngoại hạng Anh, được nhiều người chọn vào đội hình tiêu biểu nửa đầu mùa giải. HLV Andoni Iraola đánh giá Semenyo là cầu thủ gần như không thể thay thế trong đội hình Bournemouth. Tuy nhiên, hợp đồng của anh có điều khoản phá vỡ hợp đồng trị giá 88 triệu USD, phải được kích hoạt trước ngày 10/1/2026.

Guardiola đánh giá cao sự đa năng của tân binh người Ghana. "Ai cũng biết phẩm chất của cậu ấy. Cậu ấy chơi xuất sắc ở Bournemouth, có thể đá cả hai cánh, thậm chí chơi ở vị trí trung phong nhờ tốc độ. Cậu ấy hiểu rõ Ngoại hạng Anh và đá tốt cả hai chân", ông nói.

Theo HLV 54 tuổi, việc chiêu mộ Semenyo nằm trong kế hoạch dài hạn của Man City. "Chúng tôi có Oscar Bobb, Savinho và Jeremy Doku, nhưng CLB cần tăng cường cho những năm tới. Semenyo ở độ tuổi lý tưởng, những năm tháng tốt nhất còn ở phía trước. Nhiều CLB thích ký cầu thủ trẻ, còn chúng tôi tin cậu ấy sẽ có giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp tại đây", ông nói.

Trong bối cảnh Man City thiếu hụt lực lượng vì chấn thương và một số cầu thủ dự Cup châu Phi, Guardiola kỳ vọng Semenyo sẽ sớm hòa nhập. "Thông điệp rất đơn giản: hãy chơi đúng với bản chất của một cầu thủ chạy cánh. Cậu ấy không đến đây cho một hay hai trận, mà là cho nhiều năm. Cậu ấy có đủ thời gian", ông nhấn mạnh.

Antoine Semenyo tập buổi đầu tiên ngay sau khi ký hợp đồng. Ảnh: Man City

Ở cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh, Guardiola cho rằng việc Arsenal bị Liverpool cầm hòa 0-0 không làm thay đổi cục diện. Man City vẫn đứng thứ hai với 43 điểm, bằng Aston Villa và kém Arsenal sáu điểm. "Tốt hơn nếu các đối thủ đánh rơi điểm số, nhưng nếu chúng tôi hòa ba trận liên tiếp và không thể thắng, thì điều quan trọng nhất vẫn là nhìn lại bản thân", Guardiola nói. "Sẽ là sai lầm lớn nếu nghĩ mọi thứ tốt hơn chỉ vì Liverpool giành một điểm tại Emirates".

Theo Guardiola, điểm mạnh nhất của Man City trong những năm thành công vừa qua là khả năng luôn tìm ra cách chiến thắng, ngay cả khi chơi không vượt trội. "Có những trận đấu thậm chí còn tệ hơn ba trận hòa gần đây, nhưng trước kia chúng tôi vẫn thắng. Giờ đây, đó là vấn đề của thời gian và quá trình", ông nhận định.

Guardiola cũng nhấn mạnh mùa giải vẫn còn dài, với 51 điểm tối đa phía trước. "Khoảng cách là sáu điểm, không phải tám, và mọi thứ vẫn còn rộng mở. Chúng tôi có rất nhiều trận khó khăn, nhưng nếu cải thiện từng chút một và tiếp tục quá trình phát triển, Man City vẫn có thể tiến lên", HLV Tây Ban Nha tự tin.

Hồng Duy (theo ESPN, Mancity.com)