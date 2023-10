Ngô Thanh Vân tận hưởng cuộc sống vợ chồng son

Diễn viên Ngô Thanh Vân, 44 tuổi, cho biết tận hưởng niềm vui quay vlog nấu ăn, du lịch cùng doanh nhân Huy Trần khi chưa có con đầu lòng.

Cuối tháng 9, "đả nữ" đóng vai phụ trong The Creator - phim Hollywood về cuộc chiến giữa con người và A.I. Ngô Thanh Vân cho biết tác phẩm là dự án duy nhất cô góp mặt trong giai đoạn này.

"Tôi đang tận hưởng chương mới của cuộc sống sau kết hôn, dành trọn vẹn thời gian cho bản thân và ông xã. Có lẽ, ba, bốn năm nữa tôi mới trở lại với nghiệp diễn xuất", cô nói. Diễn viên không áp lực khi chưa có con đầu lòng, quan niệm "con cái là duyên số".

Ngô Thanh Vân và chồng - doanh nhân Huy Trần - dự thảm đỏ "The Creator" cuối tháng 9 tại TP HCM. Ảnh: Hoàng Lương

Với Ngô Thanh Vân, hôn nhân tràn đầy màu hồng khi vợ chồng cô đồng điệu nhiều sở thích. Thời gian rảnh, cô cùng chồng trải nghiệm nấu nướng, khám phá các công thức làm bếp mới. Diễn viên nói Huy Trần chú trọng khâu ăn uống, dinh dưỡng, mỗi ngày đều hỏi cô thích ăn gì rồi chế biến theo khẩu vị của vợ.



Vốn là Việt kiều Đức, từng mở nhà hàng trước khi kết hôn, Huy Trần có sở trường nấu món Âu. Để chiều lòng vợ, anh tìm hiểu thêm ẩm thực nhiều vùng miền. Gần đây, Ngô Thanh Vân thay đổi chế độ ăn uống, dần chuyển qua các món chay. Huy Trần học thêm cách chế biến món phở từ các nguyên liệu thực vật, mì lạnh Hàn Quốc.

Chồng đãi Ngô Thanh Vân món mì lạnh chay Hàn Quốc Chồng đãi Ngô Thanh Vân món mì lạnh chay Hàn Quốc. Video: Nhân vật cung cấp

Mỗi lần Huy Trần vào bếp, Ngô Thanh Vân tấm tắc khen ngon, chụp ảnh lại và tự hào khoe cùng bạn bè, người thân. Cả hai cũng quay vlog khoảnh khắc cuộc sống thường ngày, đăng lên Facebook, TikTok, tạo hiệu ứng với hàng chục nghìn lượt yêu thích, chia sẻ.

Vợ chồng diễn viên còn chung đam mê du lịch, khám phá nhiều thắng cảnh nổi tiếng. Cuối năm ngoái, họ dành sáu tháng du ngoạn qua nhiều thành phố châu Âu, đi đến các điểm nghỉ mát nổi tiếng như Polignano a Mare - một trong những bãi biển hút khách nhất thế giới, "thiên đường nghỉ dưỡng" Sardinia - hòn đảo lớn thứ hai tại Địa Trung Hải. Diễn viên nói thích thuê xe, tự tìm hiểu văn hóa bản địa.



Họ chọn du lịch trong nước cho các chuyến ngắn ngày. Cuối tuần, cả hai thường lái xe từ TP HCM đến các địa điểm sinh thái như vườn quốc gia Cát Tiên, về Trà Vinh thăm gia đình cô.

Vợ chồng Ngô Thanh Vân du ngoạn châu Âu cuối năm 2022. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ngô Thanh Vân cho biết dù kém vợ 11 tuổi, Huy Trần luôn khiến cô thấy được che chở, bảo vệ. Nhiều đồng nghiệp thường khen diễn viên mạnh mẽ, gọi cô là "nữ cường". "Thế nhưng, ít ai thấy được những phút yếu đuối bên trong tôi. Tôi cũng chỉ là phụ nữ bình thường như bao người, cũng có lúc cô đơn, yếu mềm. Anh Huy hiểu tôi nhất ở điểm đó", cô nói.

Trước khi kết hôn, "đả nữ" làm việc "như thiêu thân", đôi khi quên mất cách chăm sóc bản thân. Nhờ Huy Trần, cô mới nhận ra nên dành thêm thời gian cho chính mình. Hơn một năm kết hôn, diễn viên được chồng chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ, truyền cho cô năng lượng tích cực. Ngô Thanh Vân cho biết gần đây, bạn bè gặp đều khen cô trông thoải mái, giàu sức sống hơn xưa.

Chồng cũng đồng hành cô trong nhiều chuyến thiện nguyện. Mỗi đợt lên kế hoạch cho Vết sẹo cuộc đời - chương trình giúp đỡ trẻ em bệnh tim, cả hai thường đến gặp các bệnh nhi, chứng kiến các em thay đổi sau khi được phẫu thuật miễn phí. Với Ngô Thanh Vân, chồng là nguồn động viên tinh thần lớn, khiến cô cảm nhận thêm hạnh phúc từ việc cho đi.

Huy Trần gặp Ngô Thanh Vân lần đầu khi tham gia casting một vai diễn trong phim Thanh Sói năm 2020. Lúc thử vai, anh run đến mức đầu tóc bù xù vì phong cách mạnh mẽ, tự tin của đạo diễn. Nhờ cô cười động viên, anh mới lấy lại bình tĩnh, song lại bị loại vì vốn tiếng Việt hạn chế. Dù vậy, dự án là cái duyên giúp cả hai đến với nhau.

Sau cuộc thử vai, Huy Trần "đánh liều" mời Ngô Thanh Vân đến nhà hàng anh dùng bữa. Sau đó, anh ngỏ ý đi cà phê, hẹn hò cùng cô nhưng đều bị từ chối. Suốt ba tháng, anh kiên nhẫn nhắn tin, cuối cùng mới nhận được đồng ý từ diễn viên. Sau mỗi cuộc hẹn, cả hai nói chuyện với nhau nhiều hơn, nhận ra sự đồng điệu trong tính cách lẫn sở thích.

Thời gian đó, Ngô Thanh Vân bận quay Thanh Sói, hiếm có thời gian cho cả hai, Huy Trần thường xuyên lên phim trường để ủng hộ cô và êkíp. Phim chủ yếu quay vào ban đêm, anh túc trực bên cô từ tối đến rạng sáng. Doanh nhân ngưỡng mộ cách Ngô Thanh Vân làm việc gần 20 giờ mỗi ngày, điều hành hàng trăm người trong đoàn. Tháng 3/2022, sau hai năm quen, khi tình cảm chín muồi, anh ngỏ lời cầu hôn. Huy Trần nói: "Sau này, bạn bè hay đùa với tôi rằng mất vai nhưng lấy được đạo diễn".

Ngô Thanh Vân khiêu vũ cùng Huy Trần trong video cưới Ngô Thanh Vân - Huy Trần chụp ảnh cưới tháng 5/2022 tại Đà Nẵng. Video: Nhân vật cung cấp

Ngô Thanh Vân sinh ở Trà Vinh, định cư từ nhỏ ở Na Uy. Năm 1999, cô về nước và bắt đầu hoạt động nghệ thuật. Thập niên 2000, cô ghi dấu với các phim Dòng máu anh hùng (Charlie Nguyễn đạo diễn), Bẫy rồng (Lê Thanh Sơn đạo diễn). Từ năm 2015, Ngô Thanh Vân lấn sân lĩnh vực sản xuất phim và gắn bó đến hiện tại, với các tác phẩm Ngày nảy ngày nay, Tấm Cám - Chuyện chưa kể, Cô Ba Sài Gòn, Hai Phượng.

Cô từng xuất hiện trong các phim Hollywood như Crouching Tiger, Hidden Dragon: Sword of Destiny, Bright, Star Wars: The Last Jedi, Da 5 Bloods, The Old Guard với nghệ danh Veronica.

Mai Nhật