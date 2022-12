Ngô Thanh Vân kêu gọi hơn 13 tỷ đồng giúp trẻ bệnh tim

Diễn viên Ngô Thanh Vân kêu gọi đấu giá hơn 13 tỷ đồng, giúp 451 trẻ bị tim bẩm sinh được phẫu thuật miễn phí.

Sự kiện Vết sẹo cuộc đời lần thứ 10 diễn ra tối 1/12 tại TP HCM, quy tụ Ngô Thanh Vân - nhà đồng tổ chức - cùng nhiều nghệ sĩ như Xuân Lan, Tóc Tiên, Isaac, Jun Phạm, H;Hen Niê, Ninh Dương Lan Ngọc... Suốt bốn giờ, chương trình đấu giá tượng Phật, tranh của các họa sĩ nổi tiếng, đồng hồ, nhẫn kim cương, bộ bình phong thủy dát vàng...

Ngô Thanh Vân (váy đỏ) cùng các cộng sự công bố số tiền thu được ở "Vết sẹo cuộc đời 10". Ảnh: Kiếng Cận

Ngô Thanh Vân quyên tặng một trong những vật phẩm giá trị nhất sự kiện - cuốn sách có toàn bộ chữ ký của dàn sao The Old Guard 2, phim cô đóng chung minh tinh Charlize Theron, thu về 60.000 USD (hơn 1,46 tỷ đồng). Tượng Phật Dược Sư lưu ly dát vàng - do nhà thiết kế Thủy Nguyễn quyên tặng - được bán với giá cao nhất là 100.000 USD (2,36 tỷ đồng). Cuối buổi, ban tổ chức thu về 541.551 USD (13,2 tỷ đồng), toàn bộ số tiền sẽ được tổ chức Nhịp tim Việt Nam phẫu thuật miễn phí cho các bé.

Ngô Thanh Vân hạnh phúc khi thấy chương trình tạo hiệu ứng hơn mong đợi. Diễn viên cho biết hai năm qua, sự kiện bị hoãn do dịch bệnh, khiến cô và các cộng sự nóng lòng. "Việc cứu các em rất cấp bách nên khi chương trình quay lại, chúng tôi không đặt mục tiêu xa vời. Cứu được bao nhiêu bệnh nhi, chúng tôi mừng bấy nhiêu", cô nói. Khác các lần tổ chức trước, êkíp không thực hiện phim ngắn quảng bá vì muốn dùng kinh phí đó giúp đỡ nhiều bệnh nhân hơn.

"Đả nữ" cảm ơn bạn thân - người mẫu Xuân Lan - khi chung tay giúp cô tổ chức chương trình. Nhiều nghệ sĩ cũng hỗ trợ sự bằng cách quyên tặng vật phẩm, như Jun Phạm - học trò Ngô Thanh Vân - gửi đến chương trình bức tượng Bồ Tát Quán Thế Âm để gây quỹ.

Từ phải qua: Ngô Thanh Vân, Xuân Lan, H'Hen Niê - khách mời sự kiện. Ảnh: Kiếng Cận

Ngô Thanh Vân sinh năm 1979, là diễn viên, nhà sản xuất phim, đạo diễn, doanh nhân. Diễn viên mang biệt danh "đả nữ" sau thành công của phim Dòng máu anh hùng (2007). Trong thập niên 2010, cô chuyển hướng sản xuất phim, có nhiều tác phẩm như: Tấm Cám: Chuyện chưa kể, Cô Ba Sài Gòn, Song Lang. Năm 2019, phim Hai Phượng do cô sản xuất và đóng chính, đạt doanh thu hơn 200 tỷ đồng, được chọn là đại diện Việt Nam ở hạng mục "Phim quốc tế xuất sắc" tại Oscar 2022. Cô và Huy Trần kết hôn hồi tháng 5 tại Đà Nẵng sau hai năm hẹn hò.



Năm 2011, cô và các nhà hảo tâm lần đầu tổ chức chương trình Vết sẹo cuộc đời, giúp đỡ các bệnh nhi khó khăn được mổ tim miễn phí. Qua 10 lần tổ chức, sự kiện kêu gọi hơn 2,5 triệu USD, cứu sống hơn 2.300 trẻ bị tim bẩm sinh.

Trailer phim ngắn "Máy bay giấy" Phim ngắn "Máy bay giấy" (đạo diễn Jun Phạm) được quay để kêu gọi chi phí mổ tim cho trẻ nghèo ở "Vết sẹo cuộc đời 2019". Video: VAA

Mai Nhật