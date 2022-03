Ngô Thanh Vân: 'Huy Trần run khi cầu hôn tôi'

Ngô Thanh Vân nói chồng sắp cưới - Huy Trần - run và vụng về khi cầu hôn khiến cô cảm động, đồng ý ngay.

Diễn viên lần đầu tiên nói về chuyện tình cảm sau khi công khai đính hôn cùng Huy Trần - người cô giữ kín chuyện tình cảm suốt hai năm qua.

- Vì sao đến nay chị mới công khai tình yêu này?

- Là người của công chúng, tôi ý thức được mình cần phải có trách nhiệm với những thông tin đưa ra cho khán giả. Do đó khi câu chuyện tình cảm đã đi đến giai đoạn chín muồi, tôi mới chia sẻ. Tôi là người không thích nói nhiều và nói hai lời nên cái nào chắc chắn tôi mới tuyên bố (cười).

Ngô Thanh Vân thông báo đính hôn cùng Huy Trần hôm 14/3. Ảnh: Nhân vật cung cấp

- Khoảnh khắc Huy Trần cầu hôn chị diễn ra như thế nào?

- Huy Trần là một chàng trai năng động và sáng tạo. Cậu ấy yêu thích không khí nhiệt đới và cây dừa nên chọn một địa điểm có rất nhiều cây để cầu hôn tôi. Lần đầu làm việc này nên cậu ấy run và vụng về, nhưng chính điều đó làm cho tôi cảm động, nhận lời cầu hôn.



Mọi người từng biết đến tôi là "cô dâu chạy trốn" ở năm 19, đôi mươi, vì chưa tự tin bản thân phù hợp với đời sống hôn nhân. Lúc đó tôi lo lắng đến nỗi hoảng sợ. Tôi có quá nhiều thứ phải nghĩ đến trong cuộc sống nên chưa dám "cập bến". Còn ngay lúc này, mọi thứ trở nên chắc chắn khi tôi trải nghiệm mọi thứ. Đến lúc, tôi cần bước vào chương tiếp theo trong cuộc đời chính là "gia đình".

- Điều gì ở Huy Trần khiến chị tin tưởng, muốn gắn kết?

- Huy Trần rất kiên nhẫn, mạnh mẽ, đấy cũng chính là điều tôi luôn tìm kiếm ở bạn đời. Tôi hạnh phúc vì đã chọn đúng người. Ngoài ra, cậu ấy thật thà, nhân hậu, tràn đầy tình yêu thương với mọi thứ xung quanh.

Chúng tôi đều lớn lên ở châu Âu, chung "background" (lai lịch) khi trưởng thành nên đồng cảm lớn về lối sống, cách suy nghĩ. Trong công việc, trước giờ tôi bộc lộ chất "nam tính" rõ rệt nhưng khi bên cạnh Huy Trần tôi trở nên nữ tính hơn. Tôi nghĩ bất cứ người phụ nào bên cạnh người đàn ông họ yêu thương cũng vậy thôi, trở nên nhỏ bé và muốn được che chở. Tôi bớt làm việc hơn một chút và tận hưởng cuộc sống với người bạn đồng hành.

Huy có việc kinh doanh riêng của bạn ấy, tôi cũng bận rộn với các dự án phim ảnh. Chúng tôi độc lập về tài chính và sự nghiệp nên sự hỗ trợ chính vẫn là về tinh thần, chăm sóc lẫn nhau.

Ngô Thanh Vân sinh năm 1979 còn chồng sắp cưới diễn viên - Huy Trần - sinh năm 1990. Ảnh: Nhân vật cung cấp

- Chung sống trước khi cưới giúp chị và bạn đời hiểu rõ những điểm mạnh và hạn chế của nhau như thế nào?

- Tôi nghĩ việc chung sống trước hôn nhân rất quan trọng. Đây là điều chúng tôi học được từ văn hóa phương Tây. Chúng ta có thời gian tìm hiểu người bạn đời một cách sâu sắc, cặn kẽ, chi tiết hơn. Khi cùng nhau sinh hoạt hàng ngày, mỗi người mới hiểu được nhau ở đủ mọi khía cạnh. Từ đó chúng ta mới biết là đây có phải là "the right one" (đúng người) hay không.

- Chị chuẩn bị gì cho đám cưới?

- Có lẽ mẹ mong chờ đám cưới diễn ra sớm còn hơn tôi vì mừng khi con gái thoát ế. Những chi tiết của lễ cưới hiện tại tôi và mọi người vẫn đang trong quá trình tìm hiểu, tôi chưa nói trước được điều gì bây giờ cả (cười).

- Chị sẽ cân bằng thời gian giữa sự nghiệp và gia đình sau kết hôn ra sao?

- Nói "cân bằng" thì lý tưởng quá vì ai cũng muốn mà không phải đều làm được. Tôi chỉ nghĩ sẽ sắp xếp thời gian hợp lý nhất để ưu tiên cho những gì trước mắt. Tôi và Huy Trần hiểu và tôn trọng nhau để tận hưởng cuộc sống một cách dễ chịu nhất.

Hiện tại chúng tôi đã chia sẻ về hạnh phúc và mong rằng mọi người tiếp tục ủng hộ niềm vui mới này. Còn những việc sắp tới như làm mẹ, có con thì như bao nhiêu lần khác, tôi là người làm rồi mới nói, nên chưa thể chia sẻ được điều gì bây giờ.

Ngô Thanh Vân nói về bạn trai trong sinh nhật Ngô Thanh Vân nói hạnh phúc khi có Huy Trần và bạn bè bên cạnh trong dịp sinh nhật tuổi 42 hồi năm ngoái. Video:YouTube Xuân Lan Official

Hoàng Dung