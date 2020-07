Gọi điện từ Mỹ mời Ngô Thanh Vân đóng "The Old Guard", minh tinh Charlize Theron định trò chuyện 15 phút nhưng kéo dài 45 phút.

Ngô Thanh Vân: 'Charlize Theron mời tôi đóng phim sau khi xem Hai Phượng'

The Old Guard- công chiếu ngày 10/7 - dựa trên truyện tranh cùng tên của Greg Rucka, kể về nhóm chiến binh bất tử, có khả năng tự hồi phục cơ thể. Bên cạnh Charlize Theron và Ngô Thanh Vân, phim quy tụ dàn sao đa quốc tịch: Chiwetel Ejiofor, Marwan Kenzari, Matthias Schoenaerts, Luca Marinelli và KiKi Layne. Tác phẩm gây chú ý trên một nền tảng xem phim trực tuyến, vào top 10 phim do hãng sản xuất được xem nhiều nhất từ trước tới nay.

Thanh Nhàn - Công Khang - Phương Hà