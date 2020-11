'Nghèo' là lỗi của bản thân

Không thể giàu có bằng vật chất nhà lầu, xe hơi, thì giàu bằng lòng vị tha, trắc ẩn.

Khi bạn giàu có thì lời nói chơi đùa cũng thành lời có giá trị, và khi bạn nghèo bao nhiêu lời hứa hẹn hoa mỹ cũng trở nên vô giá trị. Vậy tại sao chúng ta không thử giàu một lần xem cuộc sống có khác đi không?

Các tỷ phú đã thành danh: Bill Gates, Mark Zuckerberg, Jack Ma...cho đến những người thành công khác tại Việt Nam, họ là những người đã chạm tới đỉnh thành công, những lời nói thường ngày chỉ là những câu nói vui nhưng cũng được xem là có giá trị.

Một câu nói từ những người có danh tiếng đi kèm theo giá trị truyền đạt từ họ cho đến người nghe. Họ có nói đúng nói sai, nói gì đi nữa, người nghe cũng cho rằng đó là những lời có giá trị thật sự.

Bạn đã nghèo thì lời nói có chất lượng đến mấy, bao nhiêu đường mật cũng thành chanh. Lời biện hộ của kẻ thất bại càng tô đậm thêm ác cảm với đối phương. Họ chỉ xem bạn là kẻ thất bại trong cuộc sống, chính bạn là người thất bại, nghèo khổ thì lấy gì mà dạy đời người khác, hóa ra chỉ là lời chém gió ngọt ngào để biện minh rằng mình là kẻ giàu có.

>> Những người trẻ 'trầm cảm cười' vì chuẩn mực xã hội

Thử nghĩ xem, một lời nói từ bạn và của một ông chủ doanh nghiệp, người nghe sẽ tin vào ai hơn.

Một kẻ nghèo và một người giàu, người ta chỉ quan tâm tới người giàu nói gì và dạy đời họ những gì. Sự thật thì xã hội ngày nay, người ta chỉ biết quý trọng những người thành đạt và thật sự giàu có.

Vậy thì hãy tự biến bản thân thành một người giàu có để cất tiếng nói xem nào. Quá trình để tạo ra giá trị của bản thân là quãng đường vô cùng dài và khó khăn.

22 tuổi, sau khi đã tốt nghiệp đại học, không thể đùng một cái có sẵn công việc tốt. Bạn bước vào đời bằng niềm hân hoan của kẻ mơ mộng và là nơi đặt những bước chân đầu tiên xây dựng sự nghiệp. Một số ít thì may mắn đến sớm hơn thì họ chạy vụt lên trước chúng ta.

25 tuổi, sau khi đi làm được một vài năm thì nhận ra rằng, bản thân không còn là trung tâm vũ trụ nữa. Lúc này sự đòi hỏi để trở nên giàu có và thành công thì hoang tưởng vô cùng. Đây chỉ là giai đoạn cho bạn nếm trải vị đời, và sẽ định hình được bản thân mình là ai. Chỉ cần đi làm tự lo cho bản thân đủ ăn đủ mặc là thành công rồi đó bạn.

>> 30 tuổi không có nổi 300 triệu đồng

27 tuổi, hai năm sau khi bản thân bớt ảo tưởng và nếm trải cũng kha khá cuộc đời, bạn lúc này sẽ có nền tảng và sức chịu đựng cao hơn để thực hiện hóa ước mơ thành công. Giai đoạn này bạn cần tập trung cải thiện kiến thức và kỹ năng cho bản thân để bù đắp vào các mặt còn thiếu sót, nhanh chóng học thêm những điều mới vì tuổi trẻ sắp đi qua. Đừng quá quan trọng việc kiếm tiền, mặc dù tiền quan trọng đấy, nhưng chưa phải lúc.

29 tuổi, sắp ngưỡng 30 rồi, lúc này bạn chẳng còn quá "trẻ trâu", cũng chẳng quá lớn. Chỉ dừng ở mức "sắp trưởng thành". Sắp thôi thì vẫn chưa phải là trưởng thành, đây là thời điểm có khá nhiều ngã rẽ, đàn ông thì sắp đạt cột mốc 30, phụ nữ lập gia đình, mỗi người mỗi hoàn cảnh đều có những lo toan khác nhau.

31 tuổi, sau cột mốc 30 là lúc bạn đã biết mình là ai, và đang đứng ở đâu trong xã hội. Là lúc mà bạn lấy những gì mình thu thập được trước kia và bây giờ sẽ là áp dụng vào cuộc sống. Sự giàu có hay nghèo khổ, chính là giai đoạn này. Không còn là đứa trẻ chỉ ham chơi, mà bạn đã là một người trưởng thành. Dồn hết khả năng vào sự nghiệp. Thành công sắp đến rồi đó.

Những lời "phán" tuổi trẻ trâu chẳng ai quan tâm chỉ vì bạn không có giá trị. Khi bạn đã trưởng thành, sẽ không còn là những lời "phán" mà là những câu chia sẻ chân thật được đút kết từ cuộc sống. Giá trị của bạn đã được nâng lên, và nếu bạn thành công hơn thế thì giá trị của những câu nói đùa cũng thành câu nói giá trị.

>> Bất an tuổi 30

Số phận sinh ra không cho phép bạn thất bại, là đàn ông bạn phải thành đạt và giàu có thì người đời mới xem trọng và đủ khả năng để bảo vệ gia đình mình, là phụ nữ bạn phải trở thành một người đảm đang và thương yêu gia đình, luôn ở bên cạnh người đàn ông cùng họ vượt qua khó khăn.

Giá trị của con người bạn, chính bạn và do bạn tạo ra, định giá có cao hay thấp cũng do bạn tự quyết. Sinh ra trong hoàn cảnh nghèo khó không phải lỗi do ai cả, nhưng để bản thân thất bại trong cái nghèo thì bạn là người có lỗi. Cái giàu có mình muốn nói đến là bao hàm cả sự vật hiện hữu và vô hình. Không thể giàu có bằng vật chất nhà lầu, xe hơi, thì giàu bằng lòng vị tha, hãy trở nên giàu có bằng chính thế mạnh của bản thân.

>> Cùng tác giả:

>> Quy tắc 4-4-4 để không hối hận tuổi 30

>> Những người tuổi 30 tay trắng

Tôi vẫn thích và coi trọng sự giàu có bằng chính nỗ lực bản thân hơn là gia đình đã tặng cho một người. Cái nào tự làm ra, luôn mang giá trị đáng quý hơn là người khác ban tặng. Và cũng chỉ tự làm nên thì sẽ vững chắn hơn. Nỗ lực vì bản thân và vì gia đình, cho chúng ta mục tiêu rõ ràng, nghèo khó hiện tại chỉ giúp chúng ta mạnh mẽ tiến gần hơn thành công phía trước.

Trí Lê

>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.