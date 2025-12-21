Nghệ sĩ 'Y-concert' hòa nhịp cùng 60.000 khán giả

Hưng YênHơn 50 nghệ sĩ diễn liên tục 10 tiếng ở nhạc hội "Y-Concert", cùng 60.000 người xem tạo nên chương trình nhiều cảm xúc, ngày 20/12.

Sân khấu "Y-Concert" nhìn từ trên cao Sân khấu "Y-Concert" nhìn từ trên cao. Video: Ban tổ chức cung cấp

Chương trình là một trong những hoạt động âm nhạc lớn nhất năm, quy tụ nhiều gương mặt bước ra từ Anh trai vượt ngàn chông gai, Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, Tân binh toàn năng - các game show tạo hiệu ứng tốt thời gian qua. Thông qua sự kiện, ban tổ chức muốn kết nối các khán giả nhiều thế hệ trong cùng một hệ sinh thái giải trí, mong muốn xây dựng mô hình đại nhạc hội mang tính giao lưu văn hóa.

Là sự kiện bán vé, Y-Concert cho thấy sức hút lớn khi lượng khán giả vượt một số chương trình ngoài trời quy mô lớn gần đây. Trước đó, "concert quốc gia" Tổ quốc trong tim thu hút khoảng 50.000 người dự với hình thức phát vé miễn phí. Đêm nhạc See The Light của Mỹ Tâm tại Sân vận động Mỹ Đình ghi nhận khoảng 40.000 khán giả.

Ca nương Kiều Anh trong bài "Cô đôi thượng ngàn". Ảnh: Giang Huy

Dàn nghệ sĩ ghi dấu ấn nhờ lối trình diễn biến hóa. Nhiều ca khúc quen thuộc như Gene, Có không giữ, mất đừng tìm, Can You Feel My Love Tonight được khoác diện mạo mới. Các màn kết hợp lần đầu giữa những "anh tài", "chị đẹp" trở thành điểm nhấn, mang lại nhiều bất ngờ cho khán giả.

Với thông điệp văn hóa kết nối các thế hệ, concert vì thế dành nhiều thời lượng tôn vinh giá trị truyền thống qua loạt tiết mục lấy cảm hứng từ dân ca ba miền, khai thác chất liệu chèo, ca Huế, hát văn. Nhiều tiết mục như Phong nữ, Cô đôi thượng ngàn (Kiều Anh), Sơn Tinh – Thủy Tinh (S.T Sơn Thạch, Jun Phạm), Trống cơm (Tự Long, Cường Seven, Soobin) được đầu tư âm nhạc, vũ đạo và trang phục mới, tạo khác biệt so với các concert từng diễn trước đó.

Không chỉ hát, dàn nghệ sĩ nỗ lực làm mới bản thân. Vũ Ngọc Anh, Duy Khánh, Thanh Duy, Minh Tuyết thể hiện khả năng catwalk. Trang Pháp, Diệp Lâm Anh, Ninh Dương Lan Ngọc biểu diễn sexy dance. Minh Tuyết cho biết hơn một tuần nay, mỗi ngày chị chỉ ngủ vài tiếng, còn lại dành thời gian tập luyện. Vũ Ngọc Anh, Đồng Ánh Quỳnh nỗ lực hát, nhảy dù đang bị sốt.

Chương trình diễn ra từ 14h đến 0h, được chia thành nhiều chặng, sắp xếp theo lớp lang cảm xúc. Mở đầu là các tiết mục đơn ca trẻ trung, sôi động nhằm làm nóng không khí. Phần giữa tập trung vào những màn kết hợp giữa các nghệ sĩ nhiều thế hệ, xen kẽ các tiết mục mang màu sắc truyền thống. Ở chặng cuối, nhịp độ được đẩy cao với loạt ca khúc quen thuộc được phối mới.

Giám đốc âm nhạc Slim V sắp xếp ca khúc hợp lý, chặt chẽ. Với dàn nghệ sĩ đông, anh phân bổ "đất diễn" hợp lý, giúp mỗi người đều tỏa sáng. Sự kiện được triển khai gọn gàng, hạn chế giao lưu, tập trung trọn vẹn vào âm nhạc.

Ở vai trò tổng đạo diễn, Đinh Hà Uyên Thư đảm nhiệm khâu kịch bản và dàn dựng sân khấu. Đạo diễn thiết kế chương trình theo cấu trúc nhiều lớp, có cao trào và khoảng lặng, đồng thời xử lý chuyển cảnh linh hoạt để các tiết mục nối tiếp nhau mạch lạc. Ngôn ngữ hình ảnh, ánh sáng và chuyển động sân khấu được khai thác tối đa, tạo không gian trình diễn liên tục, hạn chế thời gian chờ đợi của khán giả.

Tiết mục "Chiếc khăn piêu", "Inh lả ơi", "Đỉnh nóc kịch trần". Ảnh: Giang Huy

Khán giả tạo nên không khí sôi động của Y-Concert. Từ đầu giờ chiều, hàng chục nghìn người xem bắt đầu đổ về sự kiện. Người xem thuộc độ tuổi 7x, 8x đến gen Z, trong đó không ít phụ huynh đi cùng con, cháu. Họ lấp đầy các hàng ghế ngồi và khu vực đứng, liên tục hát theo, dùng lightstick cổ vũ nghệ sĩ. Nhiều người cho biết đã chuẩn bị thể lực từ nhiều ngày trước để thưởng thức chương trình. Nhiều khán giả diện cổ phục, áo dài.

Bên cạnh âm nhạc, sự kiện còn sôi động nhờ các hoạt động văn hóa thần tượng. Nhiều fan có mặt từ sáng sớm, mang theo đồ ăn, nước uống, chăn gối, thậm chí dựng lều chờ đến giờ diễn. Trong lúc đợi, họ cùng nghe nhạc, giao lưu và trao đổi những vật phẩm nhỏ gắn với idol. Một số fan club còn dựng gian hàng, khu chụp ảnh sáng tạo, góp phần khuấy động không khí bên ngoài sân khấu.

Các "anh tài" biểu diễn trên bàn nâng sân khấu. Ảnh: Giang Huy

Sân khấu sự kiện rộng 240 m2, được trang bị hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại. Mười màn hình LED lớn giúp khán giả ở mọi khu vực dễ dàng theo dõi. Nhiều tiết mục được tăng hiệu ứng bằng pháo hoa, pháo sáng. Dù đón lượng người xem đông, công tác an ninh, y tế và check-in diễn ra trật tự, nhanh gọn. Khu vực xung quanh sân khấu còn bố trí nhà vệ sinh di động cùng nhiều gian hàng ăn uống.

Khán giả Minh Hằng, 43 tuổi, đưa con gái đến xem chương trình. Chị cho biết concert đông nhưng trật tự, an toàn. Dù thời lượng kéo dài, các tiết mục được thay đổi liên tục nên không tạo cảm giác mệt mỏi.

"Con gái tôi là fan của tân binh Hồ Đông Quang, còn tôi yêu thích các chị đẹp. Hai mẹ con đều vui vì được xem một concert mà thần tượng của cả hai cùng đứng chung sân khấu", khán giả nói.

