50.000 khán giả cổ vũ 'concert quốc gia'

Sân vận động Mỹ Đình vốn là nơi tổ chức nhiều chương trình nhạc trẻ, show nhạc Kpop, nay trở thành sân khấu cho các ca khúc cách mạng thăng hoa. Những người trẻ đón nhận loạt tác phẩm ấy cũng như cách họ hưởng ứng các concert của thần tượng, cùng vẫy lightstick.

Hàng chục nghìn người hưởng ứng lời kêu gọi khán giả mặc áo cờ đỏ sao vàng của ban tổ chức, tạo thành hình ảnh đẹp mắt, truyền cảm hứng yêu nước trên sân vận động Mỹ Đình. Từ hơn 16h chiều, nhiều người đã có mặt ở cổng địa điểm tổ chức để check-in. Khoảng 18h, dòng người đông nghẹt và ách tắc ở cửa soát vé, khi chương trình bắt đầu nửa tiếng vẫn có những khán giả còn xếp hàng dài chờ vào sân.