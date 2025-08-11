50.000 khán giả cổ vũ 'concert quốc gia'

Đêm nhạc Tổ quốc trong tim diễn ra tối 10/8 tại sân vận động Mỹ Đình, thu hút nhiều người, nhất khán giả Gen Z. Họ cùng mặc áo cờ đỏ sao vàng và các phụ kiện gắn với cờ Tổ quốc, hòa chung không khí hào hùng của concert.
Sân vận động Mỹ Đình vốn là nơi tổ chức nhiều chương trình nhạc trẻ, show nhạc Kpop, nay trở thành sân khấu cho các ca khúc cách mạng thăng hoa. Những người trẻ đón nhận loạt tác phẩm ấy cũng như cách họ hưởng ứng các concert của thần tượng, cùng vẫy lightstick.
Hàng chục nghìn người hưởng ứng lời kêu gọi khán giả mặc áo cờ đỏ sao vàng của ban tổ chức, tạo thành hình ảnh đẹp mắt, truyền cảm hứng yêu nước trên sân vận động Mỹ Đình. Từ hơn 16h chiều, nhiều người đã có mặt ở cổng địa điểm tổ chức để check-in. Khoảng 18h, dòng người đông nghẹt và ách tắc ở cửa soát vé, khi chương trình bắt đầu nửa tiếng vẫn có những khán giả còn xếp hàng dài chờ vào sân.
Khoảng 20h, đêm nhạc bắt đầu. Ban tổ chức mời toàn bộ khán giả đứng dậy cùng hát Tiến quân ca (nhạc sĩ Văn Cao), tạo nên một làn sóng âm thanh hào hùng. Nhiều khán giả cho biết họ xúc động khi vừa hát vừa đặt bàn tay lên ngực trái.
Trong ba tiếng, hàng chục nghìn khán giả liên tục cổ vũ, hát theo các bản nhạc cách mạng quen thuộc như Lên đàng (nhạc sĩ Lưu Hữu Phước), Hò kéo pháo (nhạc sĩ Hoàng Vân), Năm anh em trên một chiếc xe tăng (nhạc Doãn Nho, thơ Hữu Thỉnh). Loạt ca khúc được nhạc sĩ Hữu Vượng làm mới theo phong cách sôi động, đầy hào khí, đồng thời phù hợp thẩm mỹ âm nhạc của giới trẻ.
Chương một mang tên Dáng hình đất nước, gợi lại lịch sử 80 năm lịch sử của dân tộc với thời điểm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Hai ca khúc mở đầu chương là Mười chín tháng Tám (nhạc sĩ Xuân Oanh), Đoàn Vệ quốc quân (nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu). Kết thúc phần đầu, nghệ sĩ Đăng Dương hát Đất nước trọn niềm vui (nhạc sĩ Hoàng Hà), thể hiện niềm tự hào khi non sông thống nhất.
Với chương hai Giai điệu tự hào, các nghệ sĩ Tùng Dương, Hà Lê, nhóm Oplus, Suboi hát nhiều ca khúc đương đại về tình yêu quê hương như Viết tiếp câu chuyện hòa bình (Nguyễn Văn Chung), Xinh tươi Việt Nam (Nguyễn Hồng Thuận), Người Việt.
Tùng Dương hát Viết tiếp câu chuyện hòa bình. Video: Hoàng Anh
Phần diễu hành của 68 chiến sĩ từng duyệt binh ở Nga là điểm nhấn của chương trình. Trên nền nhạc ca khúc Tiến bước dưới quân kỳ (nhạc sĩ Doãn Nho), họ bước từ sân khấu xuống sân trong tiếng reo hò, cổ vũ của 50.000 khán giả.
Đám đông cổ vũ nhiệt tình các chiến sĩ lục quân diễu binh, các vận động viên và nghệ sĩ xuất hiện trên sân khấu. Khi được ca sĩ Tùng Dương yêu cầu hô ''Tôi yêu Việt Nam'', họ hào hứng đáp lời.
Màn diễu hành của các chiến sĩ được dàn dựng hoành tráng, với phần sân khấu kết hợp bàn nâng, tạo hiệu ứng đẹp mắt.
Theo đạo diễn Đặng Lê Minh Trí, êkíp muốn mang đến cảnh "quân đi giữa lòng dân" trong không khí trang nghiêm nhưng gần gũi. Để tiết mục thành công, các chiến sĩ dành nhiều ngày tập luyện, làm quen sân khấu.
50.000 khán giả góp phần tạo nên sức cộng hưởng, cảm xúc cho concert. Hầu hết người xem thuộc lứa học sinh, sinh viên. Khi MC Nguyên Khang hỏi: ''Các bạn Gen Z đâu?'', gần như toàn bộ sân vận động đáp lời.
Phần cuối - Tổ quốc ở trong tim - gợi mở ý niệm về tâm thế sống của mỗi người, qua các ca khúc Kiếp sau vẫn là người Việt Nam (Tuấn Cry), Tôi phi thường (Bùi Công Nam), Khát vọng tuổi trẻ (Vũ Hoàng).
Trong màu áo cờ đỏ sao vàng, khán giả nhiệt tình hòa giọng cùng các nghệ sĩ những câu hát quen thuộc như: "Nào anh em ta cùng nhau xông pha lên đàng", "Hò dô ta nào kéo pháo ta vượt qua núi", "Năm anh em trên một chiếc xe tăng. Như năm bông hoa nở cùng một cội".
Chương trình Tổ quốc trong tim do Báo Nhân Dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức, hướng đến kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Đêm nhạc có tên khác là "Concert quốc gia" - cụm từ được gen Z dùng để chỉ các sự kiện dịp kỷ niệm lớn của đất nước, phát vé miễn phí.
Khi ban tổ chức mở đăng ký nhận vé, hơn ba triệu tài khoản truy cập website nhưng chỉ 20.000 người thành công. Sáng 2/8, hàng nghìn bạn trẻ đội nắng, chờ lấy vé ở Hà Nội.
Thu Linh - Giang Huy