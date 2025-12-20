Thứ bảy, 20/12/2025
Hàng chục nghìn khán giả đổ về xem concert kéo dài 10 tiếng

Hưng YênHàng chục nghìn khán giả đến "Y - Concert" - đại nhạc hội quy tụ nhiều nghệ sĩ, kéo dài 10 tiếng, chiều 20/12.

Khán giả có mặt từ sáng sớm và bắt đầu đổ về đông từ khoảng 16h để tham gia các hoạt động trải nghiệm của ban tổ chức.

Sự kiện quy tụ 55 gương mặt từng tham gia các gameshow như Anh trai vượt ngàn chông gai, Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, Tân binh toàn năng, Gia đình haha. Các nghệ sĩ bắt đầu trình diễn solo từ 14h. Chương trình dự kiến kết thúc lúc 0h.

Ban tổ chức chia nhiều quầy, thực hiện check-in nhanh gọn. Theo ban tổ chức và nhiều nghệ sĩ, chương trình đại nhạc hội buổi tối dự kiến thu hút 60.000 khán giả.

Nhiều người mang theo đồ ăn, thức uống để chuẩn bị cho sự kiện kéo dài nhiều giờ.

Fan theo mốt trang điểm "bling bling" với kiểu mắt bắt sáng, đính hạt.

Người hâm mộ mặc đơn giản trong thời tiết khoảng hơn 20 độ C.

Nhóm fan của S.T Sơn Thạch, Neko Lê chụp ảnh kỷ niệm.

Fan S.T Sơn Thạch mang theo poster cổ vũ ca sĩ.

Nhóm fan của Soobin, Diệp Lâm Anh chờ đến giờ diễn ra sự kiện.

Hai năm qua, các chương trình như Anh trai vượt ngàn chông gai, Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, Tân binh toàn năng, thu hút nhiều sự quan tâm. Các concert của mỗi chương trình đều thu hút hàng chục nghìn khán giả.

Giang Huy - Hà Thu

