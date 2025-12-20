Hàng chục nghìn khán giả đổ về xem concert kéo dài 10 tiếng

Khán giả có mặt từ sáng sớm và bắt đầu đổ về đông từ khoảng 16h để tham gia các hoạt động trải nghiệm của ban tổ chức.

Sự kiện quy tụ 55 gương mặt từng tham gia các gameshow như Anh trai vượt ngàn chông gai, Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, Tân binh toàn năng, Gia đình haha. Các nghệ sĩ bắt đầu trình diễn solo từ 14h. Chương trình dự kiến kết thúc lúc 0h.