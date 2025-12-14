Mỹ Tâm hoài niệm thanh xuân ở concert lớn nhất sự nghiệp

Mỹ Tâm gợi ký ức ngày đôi mươi, khi chập chững bước vào âm nhạc, trong concert "See the Light", hòa cảm xúc cùng 40.000 khán giả.

Trên sân khấu sân vận động Mỹ Đình tối 13/12, Mỹ Tâm nhiều lần xúc động. Cô nói: "Tôi không chứng minh điều gì, chỉ muốn mang đến một nguồn năng lượng tích cực, năng lượng bùng cháy cùng 40.000 người ở đây".

Đây là concert cá nhân của một nghệ sĩ Việt ghi nhận lượng khán giả kỷ lục. Đến nay, cô là giọng ca duy nhất thực hiện đêm nhạc solo ở sân vận động Mỹ Đình. Các chương trình khác như Anh trai say hi hoặc một số đại nhạc hội cũng quy tụ hàng chục nghìn khán giả nhưng có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ. Ba năm trước, tại cùng địa điểm, Mỹ Tâm tổ chức concert Tri âm với khoảng 30.000 người. Lần trở lại này, cô tự đặt một thử thách cao hơn - và chính cô là người phá vỡ giới hạn của bản thân.

Trong bốn tiếng đồng hồ, cô trình diễn 32 ca khúc, liên tục biến hóa hình ảnh, khi dịu dàng, sâu lắng, lúc bùng nổ. Nghệ sĩ gọi khán giả là gia đình, người thân, coi concert như một dịp được "trở về nhà". Đáp lại, hầu hết người hâm mộ ở lại với chương trình để cổ vũ nữ ca sĩ từ đầu đến cuối.

"Biển" người liên tục hát theo những ca khúc gắn với tên tuổi Mỹ Tâm như Cây đàn sinh viên (nhạc sĩ Quốc An), Giấc mơ tình yêu (nhạc sĩ Tường Văn), Nhé anh (nhạc sĩ Nguyễn Hà). Những giai điệu quen thuộc của thời Làn Sóng Xanh vang lên, đưa khán giả trở lại ký ức về "cô gái đến từ hôm qua". Đó là cô gái Đà Nẵng với giọng nói nhỏ nhẹ, tiếng cười giòn, toát lên nét trong sáng trong tà áo dài trắng, cây guitar.

Mỹ Tâm nhiều lần dừng lại để trò chuyện với khán giả về niềm tin và những ước mơ trong cuộc sống. Trên màn hình lớn, cô giới thiệu bức ảnh chụp cùng cha khi mới 14 tuổi, trước ngày bước chân vào trường nhạc. "Tôi rất xúc động khi nhìn lại hành trình của cô bé năm ấy. Mỗi buổi tối, tôi thường ngước lên bầu trời và tin rằng một ngày nào đó sẽ tỏa sáng như những vì sao, bay cao như mây trời", Mỹ Tâm nói.

Âm nhạc trong concert cũng nối dài câu chuyện ấy, với nhiều ca khúc mang thông điệp truyền cảm hứng về hành trình theo đuổi mục tiêu. The Light nhắc đến việc yêu thương chính mình, học cách chấp nhận nỗi đau, đứng dậy và bước ra ánh sáng dù trái tim từng tan vỡ. Giọt sương là lời nhắn gửi về việc trân trọng những điều đẹp đẽ, dù mong manh và ngắn ngủi. Với ca khúc mới Để dành, Mỹ Tâm nói về việc sống chậm, tận hưởng những điều tốt đẹp ở hiện tại. Niềm tin chiến thắng (nhạc sĩ Lê Quang) là bản nhạc về những nỗ lực bền bỉ và tinh thần không lùi bước trước thử thách. Còn tên concert See the Light (nhìn thấy ánh sáng) - như một ẩn dụ cho niềm tin và những ước mơ, nơi con người tìm thấy hy vọng để tiếp tục tiến về phía trước.

Cô khiến khán giả reo hò khi đưa hình diễn viên Mai Tài Phến lên sân khấu. Mỹ Tâm nói: ''Đây là trong phim. Đây là bạn Mai Tài Phến. Bạn ngồi đâu rồi, giơ tay lên cho Tâm thấy. Love you". Sau câu nói đùa, Mỹ Tâm tiếp tục giơ tay về phía khán giả và cho biết mọi người đây đều là "người yêu" của cô.

Nhiều khán giả cho rằng Mỹ Tâm khéo léo chia sẻ về người bạn đồng hành từ lâu của cô trong cuộc sống. Tấm hình xuất hiện ngay sau phần diễn ca khúc Nơi mình dừng chân. Bài hát là nhạc phim Chị trợ lý của anh do Mỹ Tâm, Mai Tài Phến đóng chính, nói về nỗi lòng cô gái yêu chàng trai kém tuổi. Thỉnh thoảng, Mỹ Tâm khuấy động sân khấu bằng cách tặng khán giả những phụ kiện như mũ, quạt, kính.

Ca sĩ bùng cháy năng lượng trong nhiều bản nhạc được phối theo phong cách dance. Những hit cũ như Tóc nâu môi trầm, Họa mi tóc nâu được thể hiện với bản phối mới sôi động, phù hợp với không gian lớn. Ở tuổi 44, cô khoe vũ đạo trong nhiều tiết mục, cho biết nỗ lực tập nhảy suốt vài tháng qua. Mỹ Tâm cũng ghi điểm ở phần hình ảnh, trang phục, với nhiều bộ đầm lộng lẫy, các thiết kế crop-top khoe eo.

Đen Vâu - khách mời duy nhất của chương trình - được khán giả cổ vũ khi cùng Mỹ Tâm hát lại hit Xích lô và bài Đi theo bóng mặt trời. Cả hai cho biết ở họ có sự đồng điệu về quan điểm sống và làm nghề, nên nhanh chóng thân thiết sau lần hát chung hồi đầu năm.

Mỹ tâm và êkíp thể hiện mong muốn thực hiện liveshow hiện đại khi áp dụng công nghệ ánh sáng và hiệu ứng sân khấu đẹp mắt. Trong tiết mục mở màn The Light, ban tổ chức khiến người xem choáng ngợp khi bắn pháo hoa liên tục. Mỹ Tâm xuất hiện trên bàn nâng từ trên cao, phía sau sân khấu thiết kế hình ảnh cách điệu của những chùm ánh sáng. Tuy nhiên, khâu kỹ thuật trục trặc khiến khán giả ở một số khán đài không nghe rõ phần giao lưu, một số ca khúc. Mỹ Tâm cũng cho biết gặp trục trặc với tai nghe in-ear khi hát bài Như một giấc mơ. Dù vậy, đa số người xem nhận xét tổng thể đêm nhạc giàu cảm xúc.

Khán giả Bích Ngọc, Hà Nội, nhận xét concert đảm bảo cả phần nghe lẫn phần nhìn. "Chỉ cần Mỹ Tâm bước ra sân khấu và cất giọng, cả sân vận động tự nhiên hát theo. Tôi nghĩ điều giữ khán giả ở lại suốt bốn tiếng không phải là sân khấu lớn đến đâu, mà là cảm giác được quay về tuổi trẻ cùng những bài hát gắn bó một thời", Bích Ngọc cho biết.

Đầu tháng 11, ca sĩ thông báo bán 10.000 vé chỉ trong 38 phút và sau đó hết 22.000 vé trong đợt mở bán sớm. Mỹ Tâm nói sự ủng hộ của khán giả tiếp động lực để cô tiếp tục thực hiện concert.

Mỹ Tâm sinh năm 1981, nổi tiếng với nhiều ca khúc hit. Ca sĩ từng đoạt các giải thưởng tại Mnet Asian Music Awards 2012 (gọi tắt là MAMA), Asia's Music Legend, Big Apple Music Awards. Cô giới thiệu phim tài liệu đầu tay Người giữ thời gian hồi tháng 4/2023, dùng doanh thu chiếu rạp làm từ thiện.

