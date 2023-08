Hà NộiNghệ sĩ violin Mỹ Caroline Campbell kéo đàn "Bài ca hy vọng" của nhạc sĩ Văn Ký, đệm cho Đào Tố Loan hát.

Nghệ sĩ violin Mỹ kéo đàn 'Bài ca hy vọng' Caroline Campbell (váy đỏ) biểu diễn cùng Đào Tố Loan (váy xanh) và Dàn nhạc Giao hưởng Mặt trời, tối 18/8. Video: Hà Thu

Tiết mục là màn trình diễn cuối cùng, khép lại hòa nhạc Giao hưởng tháng tám, được khán giả hưởng ứng. Đào Tố Loan khoe giọng hát cao, ngọt ngào.

Trong buổi tập, violist Caroline Campbell nói: "Tôi không hiểu ngôn ngữ các bạn nhưng khi nghe giai điệu này, tôi phần nào cảm nhận những điều đẹp đẽ của dân tộc bạn". Caroline Campbell liên tục khen Bài ca hy vọng nói riêng, âm nhạc Việt Nam nói chung nhẹ nhàng, bay bổng.

Nghệ sĩ violin Caroline Campbell. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Đào Tố Loan cho biết chọn ca khúc mang âm hưởng bán cổ điển để khán giả thư giãn sau khi nghe chương trình opera với nhiều tiết mục cao trào. Ban đầu, cô dự định hát cùng soprano người Mỹ Corinne Winters. "Tuy nhiên, nghệ sĩ nước bạn nói tiếng Việt quá khó, không có nhiều thời gian tập luyện nên tôi đơn ca", Tố Loan nói.

Bài ca hy vọng là tác phẩm để đời của nhạc sĩ Văn Ký, sáng tác năm 1958, là tâm sự ông gửi đến "miền Nam yêu thương" trong những ngày bom đạn.

Ngoài tiết mục đơn ca, Tố Loan còn kết hợp với giọng tenor Oliver Johnston (Anh) và soprano Corinne Winters (Mỹ), bài La Traviata. Ba nghệ sĩ tái hiện chuyện tình cô gái bán hoa trong vở Trà hoa nữ của Verdi vừa kịch tính vừa lãng mạn.

Từ trái sang: Các nghệ sĩ Corinne Winters, Đào Tố Loan, Oliver Johnston. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Trước đó, dàn nghệ sĩ trình diễn hơn 20 tiết mục từ cổ điển đến hiện đại. Caroline Campbell nhận hàng loạt tràng vỗ tay khi xuất hiện trong bộ váy đỏ lấp lánh, khoe đường cong. Khi cô diễn các bản nhạc phim quen thuộc như My Heart Will Go On (Titanic, Horner soạn) hay A Time for Us (Romeo và Juliet, Macini soạn), nhiều khán giả khẽ hát theo.

Với tiết mục solo, cô đàn mash-up nhiều bản nhạc quen thuộc như Toxic (Britney Spears), Yesterday (The Beatles). Nghệ sĩ khiến người xem thích thú khi di chuyển đến khu vực gần ghế ngồi của khán giả, vừa nhảy vừa trình diễn. Caroline Campbell sinh năm 1980, nổi tiếng với cách chơi violin phóng khoáng, sáng tạo. Tiếng đàn của cô cũng từng xuất hiện trong nhiều phim nổi tiếng như Transformers: Revenge of the Fallen, Spider-Man và The Lone Ranger.

Ngoài các solist, Dàn nhạc Giao hưởng Mặt trời ghi điểm khi diễn các bản nhạc kinh điển dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng người Pháp Olivier Ochanine. Họ tái hiện khí thế hào hùng của các võ sĩ đấu bò tót trong March of the Toreadors (vở Carmen của Georges Bizet). Với Bản giao hưởng số 5 (Định mệnh), tác phẩm được Beethoven viết trong những năm cuối đời, các nhạc công khiến khán giả mê đắm khi đi qua nhiều cung bậc cảm xúc mà nhà soạn nhạc muốn truyền tải, từ đau đớn, tuyệt vọng đến lạc quan.

Nhạc trưởng Olivier Ochanine của Dàn nhạc giao hưởng Mặt trời. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Nghệ sĩ Trần Ly Ly - Cục trưởng Nghệ thuật Biểu diễn - nhận xét đêm diễn "đẳng cấp, mang đến không gian nghệ thuật tuyệt vời". Theo bà, một dàn nhạc cổ điển thường có 40 người nhưng hôm nay, số lượng nghệ sĩ lên đến gần 80 người, tạo hiệu ứng âm thanh.

Chương trình do Bộ Công an tổ chức, dịp khánh thành Nhà hát Hồ Gươm. Địa điểm là nhà hát đầu tiên tại Việt Nam được cung cấp loại máy móc thiết bị đạt tiêu chuẩn quốc tế. Trong đó, khán phòng lớn có sức chứa 900 khách và khán phòng nhỏ 500 khách. Hệ thống âm thanh gồm hệ thống loa Array và loa Constellation, nằm chìm trong tường, vòm, được thiết kế cách điệu hình lá lúa với các lỗ nhỏ như tổ ong, phù hợp các chương trình như opera, múa ballet, nhạc kịch, nhạc dân tộc.

Hà Thu