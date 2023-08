Ba nghệ sĩ nhạc cổ điển đến Việt Nam biểu diễn

Nghệ sĩ violin người Mỹ Caroline Campbell và hai giọng opera từ Mỹ, Anh sẽ biểu diễn trong hòa nhạc ở Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội tối 18/8.

Caroline Campbell là violist độc tấu nổi tiếng nhờ tài năng chơi đàn, ngoại hình đẹp. Cô từng có các buổi diễn lớn ở nhiều địa điểm trang trọng như Thư viện Quốc hội Mỹ, Nhà hát opera Sydney (Australia).

Caroline Campbell chơi bản Quốc ca Mỹ Caroline Campbell chơi bản Quốc ca Mỹ. Video: YouTube Caroline Campbell

Nghệ sĩ phát hành hai đĩa đơn riêng, có nhiều đĩa chung. Cô từng kết hợp nhiều giọng ca như Stevie Wonder, Andrea Bocelli, Sting, Michael Bublé, Chris Botti, Josh Groban, Rod Stewart và Julio Iglesias. Tiếng đàn của cô cũng xuất hiện trong một số phim như Transformers: Revenge of the Fallen, Spider-Man và The Lone Ranger.

Nghệ sĩ violin Caroline Campbell. Ảnh: Suzanneteresa

Bên cạnh Campbell, ban tổ chức mời Oliver Johnston (Anh) và Corinne Winters (Mỹ) tham gia. Johnston tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Hoàng gia Anh, từng diễn cùng Dàn nhạc Giao hưởng Philharmonia, Dàn nhạc Giao hưởng Hoàng gia (Anh). Anh được nhà soạn nhạc Robert Hugill khen có chất giọng tuyệt vời, cách xử lý linh hoạt, phù hợp với các bản opera kinh điển.

Corinne Winters có bằng thạc sĩ âm nhạc tại Học viện Peabody (Mỹ). Cô biểu diễn hơn 30 buổi trên khắp thế giới, được New York Times nhận xét là "một nghệ sĩ xuất sắc, một giọng ca duyên dáng, phi thường". Ngoài biểu diễn, cô còn giảng dạy, tham gia nghiên cứu âm nhạc trong nhiều dự án.

Các nghệ sĩ sẽ hát một số trích đoạn trong các vở opera kinh điển như Carmen của Georges Bizet, Madama Butterfly và O Mio Babbino Caro của Puccini hay La Traviata của Verdi. Ngoài ra, họ biểu diễn một số tiết mục quen thuộc trên sân khấu Broadway, trong đó có vở Romeo và Juliet.

Giọng ca Việt tham gia chương trình là Đào Tố Loan của Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam. Cô đoạt giải nhất Sao Mai 2011, từng tu nghiệp ở Đức. Bốn nghệ sĩ sẽ kết hợp với Dàn nhạc Giao hưởng Mặt Trời (SSO), do nhạc trưởng người Pháp Olivier Ochanine chỉ huy.

Chương trình mang tên Hòa nhạc Giao hưởng tháng tám, do Bộ Công an tổ chức, nhân dịp khánh thành Nhà hát Hồ Gươm. Địa điểm là nhà hát đầu tiên tại Việt Nam được cung cấp loại máy móc thiết bị đạt tiêu chuẩn quốc tế. Trong đó, khán phòng lớn có sức chứa 900 khách và khán phòng nhỏ 500 khách. Hệ thống âm thanh gồm hệ thống loa Array và loa Constellation, nằm chìm trong tường, vòm, được thiết kế cách điệu hình lá lúa với các lỗ nhỏ như tổ ong, phù hợp các chương trình như opera, múa ballet, nhạc kịch, nhạc dân tộc.

Hà Thu