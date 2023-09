Nghệ sĩ Trung Dân tái xuất trong 'Đất rừng phương Nam'

Diễn viên gạo cội Trung Dân đóng phim điện ảnh "Đất rừng phương Nam", sau 25 năm ghi dấu với vai Út Lục Lâm trong bản truyền hình.

Trong phim do Quang Dũng đạo diễn, Trung Dân đóng chủ tiệm cầm đồ Ba Sang. Ông có cảnh diễn chung Tuấn Trần - vai Út Lục Lâm, khi nhân vật này ăn trộm đồng hồ, đem bán và bị chủ tiệm ép giá.

Diễn viên gạo cội nói: "Tôi tham gia tác phẩm vì muốn ủng hộ một phim điện ảnh chuyển thể từ văn học trong nước, giữa bối cảnh nhiều phim bây giờ chủ yếu mua kịch bản từ nước ngoài và Việt hóa".

Tạo hình Trung Dân trong phim "Đất rừng phương Nam". Ảnh: Huyền Đỗ

Quay dự án mới, Trung Dân ôn kỷ niệm 25 năm trước, khi tham gia Đất phương Nam - phiên bản truyền hình của đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn. Ông trò chuyện với diễn viên Tuấn Trần, cho anh nhiều lời khuyên để nhập vai Út Lục Lâm tốt hơn. "Nhân vật này vốn có cuộc sống lang bạt kỳ hồ, vẻ ngoài phong trần. Khi quay chung, tôi nói Tuấn Trần rằng cậu ấy còn trắng trẻo quá, chưa ra chất bụi đời, cần dãi dầu sương gió thêm để đạt tiêu chí về tạo hình", ông cho biết.

Trung Dân bên Tuấn Trần. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Trung Dân từng ghi dấu với vai Út Lục Lâm trong phân cảnh ăn trộm gà ở Đất phương Nam (1997). Nhân vật dạy cho cậu bé An (Hùng Thuận) những bài học đầu đời để tồn tại một mình, bầu bạn để cậu bớt lẻ loi trên hành trình tìm cha. Ban đầu, An không chấp nhận làm theo những mánh lới "đầu trộm đuôi cướp" của Út Lục Lâm, song dần bị thuyết phục.



Theo Trung Dân, nhân vật đại diện cho một nhóm người dân đương thời - sống bất cần, không khuôn khép để phản đối sự đàn áp của phe cường hào ác bá. "Xem lại phim ngày trước, tôi thấy bản thân mắc nhiều lỗi, nếu có cơ hội đóng lại sẽ làm tốt hơn. Do đó, tôi thông cảm với các diễn viên trẻ khi chịu sự so sánh với thế hệ trước", Trung Dân nói.

Trung Dân trong 'Đất phương Nam' Út Lục Lâm (Trung Dân) và An (Hùng Thuận) trong "Đất phương Nam". Video: TFS

Nghệ sĩ sinh năm 1967, gây chú ý khi vào nghề với vở kịch Dưới bóng cây bồ đề. Ông nổi tiếng với các vai ông Đối (vở Tin ở hoa hồng), ông già keo kiệt (Anh chàng xỏ lá), ông già sợ bệnh (Thuốc đắng giã tật), ông cậu (Cậu Đồng). Diễn viên còn là gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ miền Nam. Ông từng đoạt giải Nghệ sĩ hài được yêu thích nhất của HTV năm 2008, huy chương vàng tại Hội diễn sân khấu kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc năm 2009.

Hiện êkíp Đất rừng phương Nam công bố hầu hết gương mặt chính trong phim. Bộ ba diễn viên nhí An, Cò, Xinh lần lượt do Huỳnh Hạo Khang, Kỳ Phong - cùng 13 tuổi, Bùi Lý Bảo Ngọc - 11 tuổi đảm nhận. Trấn Thành vào vai bác Ba Phi - nhân vật ghi dấu qua diễn xuất nghệ sĩ Mạc Can, Mai Tài Phến đóng Võ Tòng (bản cũ do Lê Quang thể hiện). Các diễn viên còn lại gồm Công Ninh, Hứa Vĩ Văn, Tuyền Mập, Tuấn Trần.

Đơn vị sản xuất nắm bản quyền làm phim từ sáu năm trước, song lúc đó chưa đủ kinh phí lẫn điều kiện thực hiện. Quang Dũng giữ lại tên phim giống tiểu thuyết gốc, thay vì lược mất chữ "rừng" như bản truyền hình Đất phương Nam năm 1997. Nghệ sĩ Vinh Sơn - đạo diễn Đất phương Nam - làm cố vấn sản xuất. Diệp Thế Vinh đạo diễn hình ảnh, nhạc sĩ Đức Trí là giám đốc âm nhạc. Phim do nhà sản xuất Nguyễn Trinh Hoan - giám đốc đơn vị làm phim Bố già, Tiệc trăng máu, Tháng năm rực rỡ - phụ trách.

Traier 'Đất rừng phương Nam' Trailer phim "Đất rừng phương Nam" - ra rạp ngày 20/10. Video: Galaxy

Mai Nhật