Nghệ sĩ hát gây quỹ chống Covid-19

Thanh Lam, Đông Nhi, Isaac, Phương Vy... sẽ ở tại nhà tham gia chương trình nhạc trực tuyến "Stay strong Vietnam" cổ vũ lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Các nghệ sĩ khác góp mặt trong chương trình còn có Hồ Trung Dũng, Trọng Hiếu, Thảo Trang, Bảo Trâm Idol, Min, Phan Mạnh Quỳnh... MC Minh Xù dẫn dắt show. Dàn sao sẽ hát tại nhà của họ và được livestream trên kênh Youtube của ban tổ chức vào 20h ngày 25/4.

Thanh Lam (trái), Đông Nhi - hai trong số các ca sĩ tham gia đêm nhạc "Stay strong Vietnam", do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp các đơn vị thực hiện. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Chương trình lấy cảm hứng từ One World: Together at home - show trực tuyến quy tụ hàng trăm nghệ sĩ hát chống Covid-19, phát hôm 19/4 trên youtube. Ban tổ chức kêu gọi quyên góp quỹ phòng chống dịch của Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, nhằm hỗ trợ phái nữ - gồm những bác sĩ, y tá và những người chịu ảnh hưởng vì dịch bệnh.

Ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh cho biết một tháng qua, anh ở Nha Trang, hạn chế ra đường vì giãn cách xã hội. Anh nói: "Tôi hơi bức bối vì bị kẹt trong nhà, đầu tóc chưa cắt. Tuy nhiên, tôi biết điều mình trải qua không đáng kể so với những gì bác sĩ, tình nguyện viên phải đương đầu". Ca sĩ kêu gọi người dân ở nhà để giảm áp lực cho các lực lượng y tế, đồng thời quyên góp cho tuyến đầu chống dịch.

Hình thức "liveshow trực tuyến" đang được nhiều ca sĩ Việt hưởng ứng. Hôm 27/3, Mỹ Linh tham gia Music Home - series âm nhạc trực tuyến do nhạc sĩ Anh Quân, Huy Tuấn chỉ đạo nghệ thuật. Tuấn Hưng và Khắc Việt tổ chức show Live in Sweet Home - diễn ra vào tối thứ bảy hàng tuần. Đình Bảo làm series The Story với nhiều tiết mục quay tại Đà Lạt, đăng định kỳ lên kênh Youtube của anh. Đức Tuấn làm minishow diễn ra vào tối thứ 4 và thứ 7 hàng tuần theo các chủ đề.

Đức Tuấn hát 'Em còn nhớ hay em đã quên' Đức Tuấn hát 'Em còn nhớ hay em đã quên' tại nhà Trịnh Công Sơn tối 1/4. Video: Facebook.

