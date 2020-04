Hơn 300.000 người xem trực tuyến 'Bóng ma trong nhà hát'

Nhiều khán giả chờ đợi hơn 10 giờ để thưởng thức buổi chiếu miễn phí vở opera kinh điển "The Phantom of The Opera" qua Youtube.

Tác phẩm của Andrew Lloyd Webber được phát nhân kỷ niệm 25 năm vở nhạc kịch được diễn tại nhà hát Royal Albert Hall, Anh. Khi tác phẩm bắt đầu phát (khoảng 1h ngày 18/4 - giờ Hà Nội), khoảng 200.000 người theo dõi. 15 phút sau, con số này tăng lên hơn 300.000 người. Lượng khán giả duy trì suốt hơn hai tiếng đồng hồ, đến từ nhiều quốc gia. Đây là dự án chiếu trực tuyến các tác phẩm kinh điển trong thời điểm các rạp hát ở Anh phải đóng cửa vì Covid-19.

Tài khoản Abril bình luận: "Đây là lần đầu tiên tôi xem trọn vẹn vở kịch. Tôi đã khóc khi nghe Christine hát bài Think of Me. Cảm ơn các diễn viên vì màn cống hiến tuyệt vời này". Andrea viết: "Tôi đọc tiểu thuyết gốc lần đầu năm 10 tuổi và luôn mơ ước được xem vở nhạc kịch chuyển thể trực tiếp. Gia đình tôi không có nhiều tiền và việc thưởng thức Broadway là một mong muốn xa xỉ. Tôi không bao giờ tin được mình được thưởng thức trọn vẹn vở kịch, giấc mơ đã trở thành sự thật". Một số khán giả khác cảm ơn sự nỗ lực của hơn 200 diễn viên nhằm mang đến vở diễn hoành tráng.

Vở diễn mới lấy cảm hứng từ bản dựng đầu tiên của Hal Prince và Gillian Lynne, nội dung giữ tinh thần của tác phẩm gốc, xoay quanh cô ca sĩ Christine và người đàn ông bí ẩn trong nhà hát - bị đồn thổi là một bóng ma. Ramin Karimloo vào vai bóng ma (Phantom), người có gương mặt biến dạng, sống ẩn dật trong nhà hát vì bị người đời ruồng rẫy. Nhờ học được kỹ thuật thanh nhạc từ việc nghe lỏm các bậc thầy opera lừng danh biểu diễn, Phantom có giọng hát tuyệt vời. Anh truyền dạy cho Christine (Sierra Boggess đóng), cô ca sĩ trẻ chuyên diễn vai phụ. Christine ban đầu tin rằng Phantom là "thiên thần âm nhạc" (angle of music), giọng hát của anh phát ra từ trái tim cô. Mọi chuyện trở nên rắc rối khi Phantom ngày một yêu Christine và muốn chiếm đoạt cô.

Hơn 300.000 người xem trực tuyến vở 'Bóng ma trong nhà hát' Sierra Boggess (vai Christine) và Ramin Karimloo (vai Phantom) hát "The Phantom of the Opera" tại Brit Awards năm 2012. Video: Youtube.

Không chỉ thu hút khán giả ở kỹ thuật opera đỉnh cao, cặp nghệ sĩ còn đưa người xem trải qua nhiều cung bậc cảm xúc bởi lối diễn xuất chân thực. Phiên bản mới của nhân vật bớt vẻ rùng rợn, phảng phất chút lãng tử, đặc biệt trong giây phút tỏ tình với Christine. Ramin Karimloo sử dụng lối hát nhẹ nhàng, tựa như thủ thỉ khi đối thoại với người mình yêu. Khi bị Christine giật mặt nạ, Phantom trở nên cuồng nộ. Anh liên tục chửi thề, gào thét vì bị lộ ngoại hình xấu xí. Sự phẫn nộ của Phantom biểu hiện nỗi cô đơn, mất mát của tâm hồn chịu nhiều tổn thương, khiến người xem rung động.

Từ đầu đến cuối, Christine thể hiện tình yêu chung thuỷ với chàng quý tộc Raoul. Thế nhưng cô vẫn dành cho Phantom sự kính trọng, thương cảm. Nhân vật thứ chính - chàng quý tộc Raoul (Hadley Fraser) - gây ấn tượng trong phân đoạn tranh chấp người tình với Phantom. Anh thể hiện cảm xúc đau đớn, quyết liệt khi phải đối diện cái chết trong lúc giành giật người yêu. Tác phẩm giảm không khí căng thẳng qua màn đối đáp của các nhân vật phụ như những người quản lý, các ca sĩ của nhà hát. Họ sử dụng lối nhả chữ, điệu bộ hài hước. Các màn hát, múa tập thể có sự hòa quyện. Từng động tác múa, cách hát bè của dàn nghệ sĩ uyển chuyển, đồng đều, khiến khán giả mãn nhãn.

Hình tượng Phantom trở thành một trong những nhân vật đáng sợ nhất mọi thời đại. Ảnh: Royal Albert Hall.

Âm nhạc đóng vai trò quan trọng trong việc thể hiện tinh thần tác phẩm. Vở diễn sử dụng 20 ca khúc, chủ yếu là các bản nhạc gắn với tên tuổi vở kịch. Bài hát chủ đề - The Phantom of The Opera - vang lên trong lần đầu Christine và Phantom đối mặt, được dàn dựng hoành tráng. Phantom dẫn Christine đi qua nhiều hành lang được dựng chồng chéo, tạo cảm giác về đường hầm bí mật. Cảnh Phantom chèo thuyền chở Christine đang say ngủ được tạo hiệu ứng khói đẹp mắt, hư ảo. Ca khúc trở đi trở lại nhiều lần trong tác phẩm, mỗi khi Phantom xuất hiện. Tiết tấu mạnh, âm hưởng hùng tráng ám ảnh người nghe.

The Music of the Night hài hòa với khung cảnh huyền ảo trong đêm tối, khi Phantom lần đầu đối mặt Christine. All I Ask of You là màn kết hợp nhuần nhuyễn giữa hai nghệ sĩ đóng vai ca sĩ Christine và quý tộc Raoul. Họ thể hiện cảm xúc thăng hoa của một đôi uyên ương. Màn biểu diễn bài Masquerade của dàn nghệ sĩ tái hiện không khí nhộn nhịp của lễ hội hóa trang Halloween.

Trang phục, đạo cụ tác phẩm được trau chuốt, toát lên bối cảnh xa hoa, lộng lẫy thời Victoria ở Anh. Nam giới mặc áo đuôi tôm, nữ giới diện những chiếc đầm nhiều tầng, đội tóc giả bạch kim. Các chi tiết xếp ly cùng phụ kiện lông chim được tận dụng. Nhân vật Christine chủ yếu diện váy trắng, đối lập với màu đen của Phantom. Một số vật dụng mang tính ẩn dụ được sử dụng nhằm truyền tải thông điệp tác phẩm. Phantom cô độc ở đầu vở kịch, làm bạn với chiếc máy hát hình chú khỉ. Cuối tác phẩm, anh chấp nhận cô đơn, lại một mình lắng nghe những âm thanh từ máy hát và ôm khư khư chiếc khăn voan của Christine.

The Phantom of the Opera là nhạc kịch gồm các ca khúc do Andrew Lloyd Webber chuyển soạn phần nhạc, Charles Hart viết lời từ tiểu thuyết cùng tên của Lloyd Webber và Richard Stilgoe. Trái với cái nhìn bóng ma độc ác đã ám thị người xem trong tiểu thuyết và phim ảnh ra đời trước đó, Phantom của Andrew toát lên vẻ bi thương. Ra mắt lần đầu ở London (Anh) năm 1986 và lên sân khấu Broadway năm 1988, vở nhạc kịch thu hơn 6 tỷ USD trên thế giới và một tỷ USD tại riêng sân khấu Broadway. Đến năm 2011, vở diễn thu hút 130 triệu khán giả tại 145 thành phố ở 27 quốc gia.

Hà Thu