Boubou Niang - nghệ sĩ thị giác người Senegal - dùng ba bông hồng vẽ chân dung diễn viên quá cố Chadwick Boseman.

Tối 29/8, trên trang cá nhân, Boubou Niang đăng tải video vẽ chân dung tài tử Black Panther kèm theo hashtag #ripchadwick và biểu tượng trái tim.

Anh dùng ba bông hồng thay cọ và hai màu đen trắng phác họa lên khung tranh treo trên tường. Boubou vẽ ngược, đến khi hoàn thành, anh quay đầu bức tranh hiện ra chân dung cố diễn viên.

Nghệ sĩ dùng hoa hồng vẽ Chadwick Boseman Boubou vẽ chân dung Chadwick Boseman. Video: Instagram Bou Bou.

Video thu hút gần 500 nghìn lượt xem và hơn 6 nghìn bình luận chỉ sau vài giờ đăng tải. Đa phần bày tỏ thán phục tài năng của Boubou và tưởng nhớ Chadwick Boseman.

Boubou Niang sinh năm 1994, là nghệ sĩ thị giác nổi tiếng người Senegal. Trên trang cá nhân, anh thường đăng video quay cảnh tự vẽ tác phẩm. Điểm khác biệt là anh thường vẽ ngược với bất kỳ vật dụng nào thay cọ. Anh từng vẽ Amber Rose bằng tay không, The Rock bằng quả tạ, Beyoncé bằng máy bơm, cầu thủ Sadio Mané bằng quả bóng hay Neymar bằng giày thể thao...

Chadwick Boseman qua đời hôm 28/8 tại nhà riêng ở Los Angeles, Mỹ sau hơn bốn năm chống chọi căn bệnh ung thư đại tràng. Tài tử sinh năm 1976 tại Georgia. Anh bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 2003 với loạt phim truyền hình. Năm 2014, tên tuổi anh ghi dấu ấn khi đóng vai chính trong phim điện ảnh Draft Day, Get on Up... Chadwick Boseman nổi tiếng trên thế giới với vai vua của vương quốc Wakanda trong Black Panther - tác phẩm trở thành hiện tượng văn hóa bởi câu chuyện tôn vinh người da đen.

Hiểu Nhân