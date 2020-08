Chadwick Boseman - chiến binh kiên cường

Mắc ung thư giai đoạn cuối, Chadwick Boseman vẫn góp mặt trong loạt bom tấn hành động.

Ngày 28/8 (giờ địa phương tại Los Angeles, Mỹ), tin tức Chadwick Boseman qua đời sau bốn năm chiến đấu với ung thư đại trực tràng gây chấn động làng giải trí thế giới. Tên tài tử cùng những cụm từ liên quan như Wakanda Forever, Black Panther được nhắc đến hàng chục triệu lần trên Twitter. Đa phần bày tỏ thương tiếc và ngưỡng mộ tài năng, nghị lực của cố diễn viên.

Lần cuối cùng công chúng nhìn thấy Chadwick Boseman là khi cánh paparazzi bắt gặp anh rời khỏi nhà riêng ở Los Feliz, Los Angeles hôm 3/5. Tài tử mặc áo nỉ, quần jogging lộ thân hình gầy gò, phải chống gậy để di chuyển. Trước đó, cuối tháng 4, Boseman đăng video kêu gọi mọi người quyên góp kinh phí mua thiết bị bảo hộ cho bệnh viện phục vụ cộng đồng người Mỹ gốc Phi đang bị ảnh hưởng bởi Covid-19. Người hâm mộ đổ dồn sự quan tâm về diện mạo của tài tử.

Chadwick Boseman chống gậy di chuyển hồi tháng 5. Ảnh: Backgrid

Đa phần khán giả ngỡ ngàng trước vóc dáng của "báo đen". Họ viết: "Anh thực sự ổn không, Boseman? Hãy giữ sức khỏe nhé", "Tôi thực sự sốc bởi vẻ ngoài của anh ấy", "Anh ấy giảm cân để chuẩn bị vai diễn mới ư, thật quá kinh khủng"... Tờ Koimoi khi đó cho rằng Boseman ép cân để vào vai võ sĩ đạo gốc Phi đầu tiên tại Nhật Bản trong Yasuke. Nguồn tin trên The Sun tiết lộ tài tử chuẩn bị cho vai diễn nô lệ da đen trong phim truyền hình The Black Child. Trước những đồn đoán, tài tử giữ im lặng. Hôm nay, khi anh rời xa cõi trần, khán giả mới biết nguyên nhân thực sự.

Trong thời gian điều trị ung thư, Chadwick Boseman ghi dấu màn ảnh với loạt "bom tấn". Đại diện gia đình cho biết: "Boseman là một chiến binh thực thụ. Anh ấy đã kiên cường vượt qua tất cả và mang đến nhiều tác phẩm các bạn yêu thích. Từ Marshall, Da 5 Bloods, Ma Rainey's Black Bottom đến nhiều phim khác đều được quay giữa vô số ca phẫu thuật và hóa trị".

Boseman phát hiện mắc ung thư đại trực tràng năm 2016, khi đó đã ở giai đoạn ba. Vốn kín tiếng đời tư, tài tử không tiết lộ tình trạng sức khỏe. Cùng năm, anh ghi dấu ấn với vai Black Panther trong Captain America: Civil War. Hình tượng Báo đen mạnh mẽ, quyết đoán và chính trực thu hút sự chú ý của khán giả. Năm 2017, anh giảm cân để đóng vai luật sư Thurgood Marshall, thẩm phán Tòa án Tối cao người Mỹ gốc Phi đầu tiên trong Marshall.

Marshall Trailer Trailer phim "Marshall". Video: Movieclips Trailers.

Năm 2018, anh nổi tiếng toàn cầu với vai chính trong phần phim riêng Black Panther. Để hóa thân nhân vật, tài tử tập thể hình, chỉ ăn thịt nạc để đảm bảo tăng cơ. Theo Looper, nhân vật có cơ thể săn chắc, dẻo dai nhưng cơ bắp không quá to giống Thor hay Captain America, vì thế Boseman tập để phát triển cơ nhưng với tốc độ tăng chậm hơn, đồng thời cố giảm tỷ lệ mỡ trong cơ thể. Hình thể săn chắc, khỏe khoắn trên màn ảnh của anh nhận được nhiều khen ngợi của người hâm mộ.

Ngoài ra, đặc thù của vai này là các cảnh võ thuật kéo dài, nổi bật là trận chiến giành ngôi ở thác nước với kẻ phản diện Killmonger. Boseman học với chuyên gia Marrese Crump cho các thế võ theo phong cách Philippines, Muay Thái và Capoeira (môn võ do nô lệ châu Phi ở Brazil sáng tạo) trên màn ảnh.

Chadwick Boseman - Black Panther Trích đoạn của Chadwick Boseman trong "Black Panther". Video: Youtube Marvel.

Phim còn gửi gắm nhiều tâm huyết, hành động cho màu da, dân tộc của Boseman. Tài tử hai lần trở về Nam Phi, tiếp xúc với người dân, học nói tiếng bản địa, tìm hiểu cách sinh hoạt, cuộc sống và văn hóa con người nơi đây.

Trong phim, người Wakanda nói tiếng Xhosa - ngôn ngữ của Nam Phi. Vì vậy, phát âm tiếng Anh cũng theo ngữ điệu Xhosa. Ban đầu đoàn phim e ngại điều này gây khó khăn cho người xem. Boseman phản bác: "Điều chúng ta cần làm là huấn huyện đôi tai khán giả. Cần thiết thì hãy làm phụ đề cho họ. Cái này khác gì xem phim tiếng Anh theo ngữ điệu Ireland hay Cockney. Tại sao đến người châu Phi lại không được?".

Nhờ vậy, hình tượng Black Panther trở nên sống động, chân thật hơn. Tác phẩm sau đó thu 1,3 tỷ USD trên toàn cầu, trở thành hiện tượng văn hóa bởi câu chuyện tôn vinh người da đen. Phim còn nhận bảy đề cử Oscar, trong đó chiến thắng ở ba hạng mục Nhạc nền, Thiết kế phục trang và Thiết kế sản xuất xuất sắc.

Sau đó, anh tiếp tục góp mặt trong "bom tấn" Avengers: Infinity War. Năm 2019, anh vào vai thám tử Andre Davis của Cục cảnh sát thành phố New York trong phim hành động 21 Bridges. Tác phẩm mới nhất của anh là Da 5 Bloods, lên sóng hồi tháng sáu. Phim lấy bối cảnh Việt Nam, tài tử đóng thủ lĩnh Norman Earl Holloway của toán lính da đen.

Trên Twitter, đạo diễn Matthew A. Cherry thán phục nghị lực của diễn viên quá cố: "Chadwick đóng hàng loạt bom tấn hành động trong khi phải chiến đấu với ung thư giai đoạn bốn. Không từ ngữ nào đủ lột tả sự mạnh mẽ của anh ấy".

Boseman trong "Black Panther". Ảnh: Marvel Studios.

Song hành sự nghiệp diễn xuất, Chadwick Boseman bền bỉ chống phân biệt chủng tộc. Ngay từ nhỏ, Boseman đã quen với việc bị bạn bè xa lánh, đánh đập. Anh nói trên Variety: "Tôi hiểu cảm giác khi một đứa trẻ đang ăn kem thì có người da trắng gọi mình là kẻ mọi rợ. Tuy vậy, bố mẹ chỉ nhắc tôi bình tĩnh vì nếu gây gổ sẽ chẳng có gì hay ho". Boseman còn bị ám ảnh bởi cái chết của một người bạn tại trường cấp hai. Bạn anh - một cậu nhóc da màu - đã bị một người da trắng bắn chết với lý do "ghét màu da đen".

Bởi vậy, Boseman luôn ý thức được việc đấu tranh chống phân biệt chủng tộc. Tài tử theo học chuyên ngành đạo diễn với mong muốn sáng tạo nên những kịch bản về người da màu. Theo đuổi sự nghiệp diễn viên, anh ưu tiên chọn những tác phẩm mang thông điệp bình đẳng chủng tộc.

Năm 2013, anh hóa thân Jackie Robinson - huyền thoại bóng chày MLB và xóa bỏ ranh giới phân biệt chủng tộc trong bóng chày của Mỹ - trong phim điện ảnh 42. Bộ phim và tinh thần của Robinson ảnh hưởng lớn đến những hoạt động chống phân biệt chủng tộc của Boseman sau này. Trong Get on Up (2014), anh hóa thân James Brown - huyền thoại nhạc soul. Năm 2016, tài tử là diễn viên da màu duy nhất xuất hiện Gods of Egypt, đảm nhận vai vị thần thông thái Thoth. Phim Marshall (2017), anh đóng luật sư Thurgood Marshall - người da đen đầu tiên được bầu làm thẩm phán của Toà án Tối cao Mỹ. Đặc biệt là nhân vật Báo đen trong loạt phim Avengers: Infinity War (2016), Black Panther, Avengers: Infinity War năm 2018.

Tài tử nhiều lần thể hiện sự bất bình trong về việc lựa chọn diễn viên trong ngành công nghiệp giải trí ở Mỹ. Anh nói trên Time: "Hollywood rất hiếm hoi tìm đến người da màu so với tuyển chọn diễn viên da trắng. Những vai chính, nhiều đất diễn, các tác phẩm hay luôn thừa mứa với người da trắng".

Chadwick Boseman trong tạo hình huyền thoại James Brown trong "Get on Up". Ảnh: Universal.

Những ngày cuối đời, Boseman vẫn trăn trở về cộng đồng người da màu. Hồi tháng 4, tài tử đăng video kêu gọi hỗ trợ cho dự án Operation 42 với mong muốn quyên góp 4,2 triệu USD mua thiết bị bảo vệ cá nhân cho các bệnh viện phục vụ cộng đồng người Mỹ gốc Phi bị ảnh hưởng bởi Covid-19.

Trên Twitter, ứng cử viên Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng: "Sức mạnh thực sự của Chadwick Boseman lớn hơn bất cứ thứ gì chúng ta từng thấy trên màn ảnh. Từ Black Panther cho tới Jackie Robinson, anh ấy đã truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ và cho họ thấy rằng mình có thể trở thành bất cứ ai - kể cả những siêu anh hùng". Còn tài khoản Wesley Sykes viết: "Trong Black Panther có câu: 'Ở Wakanda chúng tôi cho rằng cái chết không có nghĩa là kết thúc'. Chadwick Boseman cũng vậy, những di sản anh để lại sẽ còn mãi và hình bóng anh luôn ngự trị trong tâm trí chúng tôi. Ngày hôm nay, chắc hẳn nhiều người gọi tên anh và hô vang Wakanda Forever".

Chadwick Boseman luôn gây ấn tượng với sự thân thiện và nụ cười tươi rạng rỡ. Ảnh: New York Times.

Hiểu Nhân