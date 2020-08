Tài tử 'Black Panther' qua đời

Chadwick Boseman - tài tử đóng "Black Panther" qua đời sau bốn năm chiến đấu với bệnh ung thư, hưởng dương 43 tuổi.

Theo AP, Boseman qua đời trong vòng tay của vợ và gia đình tại nhà riêng ở Los Angeles. Tài tử được chẩn đoán mắc ung thư đại trực tràng cách đây bốn năm.

Đại diện gia đình cho biết: "Boseman là một chiến binh thực thụ. Anh ấy đã kiên cường vượt qua tất cả và mang đến nhiều tác phẩm mà các bạn yêu thích. Từ Marshall, Da 5 Bloods, Ma Rainey's Black Bottom đến nhiều phim khác đều được quay giữa vô số ca phẫu thuật và hóa trị. Vai diễn vua T’Challa trong phim Black Panther là niềm vinh dự trong sự nghiệp của anh ấy".

Chadwick Boseman nhận giải "Nam chính xuất sắc" cho vai diễn trong "Black Panther" tại Lễ trao giải NAACP Image lần thứ 50 tại Nhà hát Dolby, Los Angeles. Ảnh: AP.

Chadwick Boseman sinh năm 1976 tại Georgia. Anh bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 2003 với loạt phim truyền hình. Năm 2014, tên tuổi anh ghi dấu ấn khi đóng vai chính trong phim điện ảnh Draft Day, Get on Up... Chadwick Boseman nổi tiếng trên thế giới với vai chính trong Black Panther - tác phẩm trở thành hiện tượng văn hóa bởi câu chuyện tôn vinh người da đen.

‘Black Panther’ đươc giới phê bình hết lời khen ngợi Phim "Black Panther" đạt doanh thu 1,3 tỷ USD, được đề cử Oscar ở hạng mục "Phim hay nhất" năm 2018, tạo dấu ấn cho sự nghiệp diễn xuất của Chadwick Boseman. Video: CGV.

Hiểu Nhân