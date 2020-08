Sao thế giới tiếc thương Chadwick Boseman

Chris Evans, Mark Ruffalo cùng nhiều đồng nghiệp nói lời tạm biệt Chadwick Boseman, tài tử "Black Panther" qua đời ở tuổi 43.

Chadwick Boseman qua đời hôm 28/8 tại nhà riêng ở Los Angeles, Mỹ sau hơn bốn năm chống chọi căn bệnh ung thư đại tràng. Các đồng nghiệp ngỡ ngàng trước thông tin, bày tỏ sự tiếc thương trên mạng xã hội.

Tài tử Chadwick Boseman qua đời ở tuổi 43. Ảnh: Variety.

Jordan Peele - đạo diễn Get Out - là một trong những người đầu tiên dẫn lại thông tin trên Twitter. "Thật sự là cú sốc tồi tệ", ông viết. Đạo diễn Matthew A. Cherry thán phục nghị lực của diễn viên quá cố: "Chadwick đóng hàng loạt bom tấn hành động trong khi phải chiến đấu với ung thư giai đoạn bốn. Không từ ngữ nào đủ lột tả sự mạnh mẽ của anh ấy".

Hàng loạt đồng nghiệp của vũ trụ điện ảnh Marvel tưởng nhớ Boseman. Tài tử Mark Ruffalo - đóng Hulk - viết trên Twitter: "Năm nay càng trở nên tồi tệ với sự ra đi của anh ấy. Boseman thực sự tài năng và là con người tuyệt vời. Người anh em, bạn thật sự là một trong những diễn viên vĩ đại nhất và còn có thể tiến xa trong tương lai. Hãy yên nghỉ nhé, nhà vua!".

Nữ chính Captain Marvel Brie Larson viết trên Instagram: "Chadwick tỏa ra sức mạnh và khát vọng hòa bình. Anh ấy là người đại diện cho những điều to lớn. Chadwick luôn quan tâm và động viên bạn bè khi họ cảm thấy lung lay. Tôi cảm thấy biết ơn vì có những ký ức bên anh ấy. Những cuộc hội thoại, những tiếng cười. Trái tim tôi hướng về Chadwick và gia đình anh. Cảm ơn anh vì tình bạn giữa chúng ta".

Chris Evans - đóng Captain America - chia sẻ lại loạt ảnh chụp chung với bạn diễn, viết trên Twitter: "Tôi thật sự tuyệt vọng và đau khổ. Chadwick thật đặc biệt. Một phiên bản gốc không giống ai. Anh ấy rất tận tụy và mày mò về các vai diễn. Chadwick còn hàng loạt vai diễn hay đang chờ phía trước. Tôi thật sự biết ơn vì tình bạn với anh".

Chris Evans (phải) và Chadwick Boseman trên phim trường của Marvel. Ảnh chụp màn hình từ Chris Evans Twitter.

Nữ diễn viên Viola Davis đóng cùng Chadiwck Boseman trong Ma Rainey's Black Bottom, dự án phim cuối cùng anh tham gia. Cô gửi lời tiễn đưa trên trang cá nhân: "Không từ ngữ nào diễn tả hết nỗi buồn của tôi vào lúc này. Thật vinh dự khi được làm việc cùng và hiểu anh nhiều hơn. Mong các thiên thần hát ru cho giấc ngủ của anh".

Ứng viên Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng bày tỏ thương tiếc nam diễn viên: "Chadwick Boseman thể hiện một sức mạnh to lớn, điều chúng ta chưa từng thấy trên màn ảnh. Từ siêu anh hùng Black Panther hay màn hóa thân tuyển thủ bóng chày Jackie Robinson, anh ấy truyền cảm hứng cho mọi thế hệ và chứng minh chúng ta có thể làm mọi thứ".

Chadwick Boseman sinh năm 1976 tại Georgia. Anh bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 2003 với loạt phim truyền hình. Năm 2014, tên tuổi anh ghi dấu ấn khi đóng vai chính trong phim điện ảnh Draft Day, Get on Up... Chadwick Boseman nổi tiếng trên thế giới với vai vua của vương quốc Wakanda trong Black Panther - tác phẩm trở thành hiện tượng văn hóa bởi câu chuyện tôn vinh người da đen.

Teaser 'Black Panther' Chadwick Boseman trong "Black Panther". Video: Marvel.

Đạt Phan