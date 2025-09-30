Ngày mai mở cổng tự đề cử giải thưởng Runners Of The Year 2025

Cộng đồng bắt đầu gửi hồ sơ tự đề cử VnExpress Runners Of The Year 2025 từ ngày 1/10 đến hết 21/10, trước khi hội đồng giám khảo thống nhất danh sách cuối cùng.

Ban tổ chức Runners Of The Year (ROTY) 2025 cho biết cổng tự đề cử sẽ chính thức mở từ 0h ngày 1/10 và kéo dài trong 3 tuần, kết thúc vào hết ngày 21/10. Đây là năm đầu tiên cộng đồng chạy bộ có thể trực tiếp gửi hồ sơ tham gia, thay vì chỉ chờ đề cử từ ban tổ chức như mùa trước.

Giải thưởng dành cho runner người Việt tham dự ít nhất một giải chạy trong nước năm 2025, cùng các CLB đang hoạt động tại Việt Nam.

Người tham gia cần đăng ký tài khoản MyVnE trên ứng dụng hoặc website của VnExpress. Tiếp đó, kiểm tra tiêu chí cho từng hạng mục và xác định phù hợp với cá nhân hay CLB và chuẩn bị hồ sơ theo yêu cầu.

Nguyễn Thị Oanh nhận giải VĐV chuyên nghiệp xuất sắc trong lễ trao giải VnExpress Runners Of The Year 2024. Ảnh: Hiếu Lương

Runner truy cập đường link đăng ký trên website chính thức của Runner Of The Year 2025 (link sẽ tự động mở từ ngày 1/10) và nhập đầy đủ thông tin. Sau khi xác nhận cam kết thông tin chính xác và ấn nút đề cử, hồ sơ sẽ được gửi tới ban tổ chức. Người tham gia sẽ nhận thông báo xác nhận đề cử thành công hoặc cần bổ sung.

Với cá nhân, hồ sơ gồm các thông tin cơ bản như họ tên, email, điện thoại, số căn cước, giới tính, ngày sinh, quốc tịch, nơi sinh hoạt, liên kết mạng xã hội, tài khoản Strava và thành tích thi đấu trong năm. Các CLB cần cung cấp tên, mô tả hoạt động, địa điểm sinh hoạt, liên kết fanpage cùng thông tin đại diện chịu trách nhiệm.

Theo quy định, kết quả mỗi hạng mục được xác định từ 60% điểm của hội đồng chuyên gia và 40% bình chọn của độc giả trên cổng Runner Of The Year 2025. Quá trình diễn ra qua ba giai đoạn: từ 1-21/10 mở cổng tự đề cử. Ngày 22-31/10, ban giám khảo thống nhất danh sách chính thức. Từ 1/11-31/12 cộng đồng tham gia bình chọn. Ban tổ chức khẳng định việc xét chọn dựa trên bộ tiêu chí đã công bố, bảo đảm minh bạch và công bằng.

Khác với các mùa trước, ROTY 2025 trao quyền chủ động cho cộng đồng khi mở cơ chế tự đề cử. Điều này giúp runner và các CLB có cơ hội trực tiếp trình bày thành tích, hoạt động, câu chuyện lan tỏa tinh thần chạy bộ. Ban tổ chức kỳ vọng cách làm mới sẽ khuyến khích sự tham gia rộng rãi, từ đó tìm ra những gương mặt và tập thể tiêu biểu hơn.

Cùng với đó là mở rộng ra 19 hạng mục, với các hạng mục lần đầu xuất hiện như Lão tướng xuất sắc, KOL chạy bộ của năm.

Theo ban tổ chức, giải thưởng không chỉ ghi nhận thành tích mà còn tôn vinh những nỗ lực, hành trình tập luyện và cống hiến của cộng đồng runner. Đây cũng là dịp kết nối các cá nhân, tập thể ở nhiều địa phương, qua đó lan tỏa giá trị bền bỉ và tinh thần gắn kết trong chạy bộ.

Cổng tự đề cử Runner Of The Year 2025 sẽ chính thức mở từ 0h ngày 1/10. Người tham gia có thể gửi hồ sơ trực tuyến qua website của giải thưởng.

Lan Anh