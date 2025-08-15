Runners of the Year 2025 công bố tiêu chí, thể lệ bầu chọn

Ban tổ chức VnExpress Runners of the Year (ROTY) 2025 công bố hệ thống tiêu chí và cơ chế bầu chọn cho 19 hạng mục, nhằm vinh danh cá nhân, tập thể và sản phẩm có đóng góp nổi bật cho phong trào chạy bộ.

Mỗi hạng mục có tiêu chí riêng để đảm bảo công bằng giữa thành tích thể thao, tầm ảnh hưởng cộng đồng và yếu tố truyền cảm hứng.

Ở nhóm VĐV, hạng mục VĐV chuyên nghiệp xuất sắc yêu cầu đạt ít nhất một chức vô địch, hoặc hai lần á quân, hoặc ba lần về ba trong năm. VĐV phong trào xuất sắc cần đứng top 3 tại tối thiểu ba giải lớn từ 5 km, đồng thời dẫn dắt nhóm chạy từ 50 thành viên trở lên hoặc tham gia ít nhất ba hoạt động truyền cảm hứng.

Hà Thị Hậu (giữa) nhận giải VĐV phong trào xuất sắc tại Gala trao giải VnExpress Runners of the Year 2024. Ảnh: Hiếu Lương

Hạng mục VĐV chuyên nghiệp tiềm năng giới hạn dưới 25 tuổi, thuộc hệ tuyển cấp huyện trở lên và đạt top 3 tại tối thiểu hai giải từ 5 km. Năm nay, giải VĐV tiềm năng mở rộng sang hạng mục phong trào, yêu cầu ứng viên dưới 30 tuổi, đạt top 3 tại ít nhất hai giải và thể hiện sự tiến bộ rõ rệt qua từng giải.

Giải Lão tướng xuất sắc dành cho VĐV từ 50 tuổi trở lên, yêu cầu runner đạt top 3 nhóm tuổi ở ít nhất hai giải từ 5 km, duy trì thành tích ổn định và tham gia tối thiểu bốn giải mỗi năm hoặc hoàn thành cự ly half, full marathon sau tuổi 50.

Runner truyền cảm hứng ghi nhận cả VĐV chuyên nghiệp lẫn phong trào phá kỷ lục, trở lại sau chấn thương hoặc vượt nghịch cảnh. Mentor truyền cảm hứng yêu cầu đào tạo ít nhất 50 học viên hoặc có ba học viên lọt top 10 tại giải từ cấp huyện trở lên, đồng thời có đóng góp cộng đồng.

KOL chạy bộ của năm cần tối thiểu 10.000 người theo dõi trên mạng xã hội, tham gia ít nhất ba giải và hai hoạt động cộng đồng. CLB chạy xuất sắc phải có tối thiểu 100 thành viên sinh hoạt thường xuyên, tổ chức ít nhất 10 hoạt động nội bộ và năm hoạt động cộng đồng.

"Khi nhắc đến ROTY, chúng tôi muốn cộng đồng nhớ đây là giải thưởng công bằng, truyền cảm hứng và phản ánh đúng bức tranh phong trào chạy bộ Việt Nam", đại diện ban tổ chức cho biết.

Kết quả mỗi hạng mục được tính theo 60% điểm từ hội đồng chuyên gia và 40% bình chọn của độc giả trên cổng ROTY 2025.

ROTY do VnExpress tổ chức, khởi động từ 1/10, hướng đến tôn vinh những thành tích thi đấu xuất sắc, tinh thần vượt giới hạn, và đóng góp tích cực cho cộng đồng. Lễ trao giải dự kiến diễn ra ngày 25/1/2026 tại Hà Nội.

So với mùa đầu, ROTY 2025 mở rộng lên 19 hạng mục và cho phép runner tự đề cử. Mỗi lần đề cử, runner có thể nêu vắn tắt lý do đánh giá bản thân phù hợp với tiêu chí của hạng mục. Ban giám khảo sau đó sẽ thẩm định lại và quyết định liệu runner có xứng đáng được đưa vào danh sách ứng cử viên hay không.

Đồng hành cùng sự kiện, vRace sẽ phát động giải online Race To Zero từ 15/11 đến 31/12, cho phép cá nhân và CLB tích điểm đổi quà. Mỗi km hoàn thành được quy đổi thành cây xanh trồng mới với sự hỗ trợ của quỹ Hope.

Lan Anh