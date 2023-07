'Ngày lập trình viên mất việc vì AI không còn xa'

Lập trình là quá trình biến đổi thông tin bằng các ngôn ngữ lập trình, con người sẽ thua xa AI khi nguồn vào của nó ngày càng đầy đủ.

"Trong 5 năm tới, AI sẽ thay thế toàn bộ lập trình viên và tạo nên cuộc cách mạng về giao tiếp", đó là nhận định của Emad Mostaque, nhà sáng lập và CEO Stability AI với cái nhìn kém lạc quan về tương lai của lập trình viên dưới tác động của AI. Tôi hoàn toàn đồng tình với quan điểm này.

Với sự hội tụ thiên thời của đồng thời các yếu tố: Chíp xử lý ngày càng nhanh, tiết kiệm; công nghệ truyền dẫn thông tin ngày càng nhanh (5G, sắp tới là 5,5G rồi 6G...); dữ liệu ngày càng lớn; các thuật toán trí tuệ nhân tạo ngày càng mạnh và thông minh... tôi tin đến một mức độ nào đó, chúng ta sẽ tạo ra trí tuệ nhân tạo tổng quát, dù có thể nó không giống 100% với cách tư duy như não con người.

Tôi từng sử dụng Chat GPT, và thử áp dụng vào nhiều lĩnh vực, tự nhiên, xã hội, toán học, lập trình, Marketing, logic, các khái niệm mang tính trừu tượng như tâm linh... và thấy nó thực sự thông minh. Còn lập trình, bản chất là quá trình "biến đổi thông tin", tức là các lập trình viên dùng các ngôn ngữ lập trình để biến đối một yêu cầu đầu vào nào đó thành một dạng thông tin đầu ra khác. Mà cái này thì chúng ta hoàn toàn không có cơ sở để cạnh tranh được với AI, khi nguồn vào của nó ngày càng đầy đủ và tinh vi.

Nếu ví von Google biết tuốt các ngôn ngữ, thì Chat GPT sẽ biết hết các ngôn ngữ lập trình, và khi bạn có một yêu cầu đầu vào nào đó, dạng văn bản, ảnh, video, file, dự án, ý tưởng, yêu cầu... và cần code đầu ra bằng một ngôn ngữ lập trình nào đó, thì với AI đây là chuyện quá đơn giản.

Còn rất ít người hiểu rằng AI sẽ nhanh chóng lấy đi nhiều công việc hiện tại của họ. Đơn giản vì nó khá khó hiểu với đại đa số, giống như chỉ Bill Gates mới nhìn thấy tiềm năng to lớn của công nghiệp phần mềm từ những năm 1980 vậy. Khi AI thay thế thì những công việc đó vĩnh viễn không dành cho con người nữa, vì trí thông minh nhân tạo hiệu quả và chính xác hơn con người gấp hàng nghìn, thậm chí hàng triệu lần.

Lo ngại về khả năng tụt hậu của con người vì thể là rất có cơ sở, do khả năng học tập theo cách truyền thống của con người bị giới hạn tốc độ so với AI. Hãy hình dung cùng một khoảng thời gian nhưng AI có thể học gấp hàng triệu lần con người, thì một ngày nào đó nó sẽ "thông minh" hơn nhiều người là chắc chắn. Do đó, con người nên sớm tìm cách "cộng sinh" với AI, đó là con đường tất yếu, và nó sẽ thay đổi cách chúng ta học tập, trải nghiệm, sáng tạo... thay vì cố chấp cho rằng AI không thể thay thế con người.

