Ngày ấy, bây giờ của các giọng ca đình đám thập niên 2000

Britney Spears chưa lấy lại hào quang sau 5 năm thoát khỏi quyền giám hộ, Beyoncé trở thành "ngôi sao pop vĩ đại nhất thế kỷ 21".

17 tuổi, Britney Spears phát hành đĩa đơn đầu tay Baby One More Time (1998), bài hát nhanh chóng trở thành hit. Theo Billboard, màn ra mắt mở ra một "triều đại si mê" Britney Spears. Những năm 2000, cô nổi tiếng với danh xưng "công chúa nhạc pop", thống trị bảng xếp hạng âm nhạc cùng loạt ca khúc như Oops!…I Did It Again (2000), Toxic (2003). Đây cũng là thời hoàng kim của Britney Spears khi cô xuất hiện khắp nơi từ các sự kiện lớn, trang bìa tạp chí đến quảng cáo truyền hình. Năm 2001, cô đem trăn và hổ đến lễ trao giải VMAs, mang đến một sân khấu mang tính biểu tượng. Ảnh: FilmMagic

Britney Spears trình diễn tại VMAs 1999 Tiết mục Baby One More Time của Britney Spears tại VMAs năm 1999. Video: YouTube Britney Sau bê bối tự giam mình và hai con nhỏ trong phòng năm 2008, Britney Spears bị bố - ông Jamie Spears - giám hộ, kiểm soát tài sản và đời tư. Điều này khiến fan phát động phong trào Free Britney, đòi trả tự do cho cô. Từ năm 2021, nghệ sĩ trở lại cuộc sống bình thường nhưng chưa vực dậy sự nghiệp. Giai đoạn 2022-2023, cô ra nhạc mới nhưng không được đánh giá cao.

Những năm gần đây, nghệ sĩ chủ yếu xuất hiện trên Instagram, liên tục đăng video phô diễn vũ đạo trong trang phục hở hang. Năm ngoái, cô khiến fan lo lắng khi để lộ không gian sống bừa bộn, lái xe loạng choạng trong đêm. Ảnh: Instagram/ Britney Spears Đầu tháng 3, Britney Spears, 45 tuổi, bị bắt do lái xe sau khi dùng chất kích thích, nhưng sớm được thả. Tháng 2, People cho biết cô đã bán quyền sở hữu danh mục nhạc gồm nhiều bản hit như Baby One More Time, Circus, Womanizer nhưng không rõ số tiền.

Beyoncé nổi tiếng từ những năm 1990 ở nhóm Destiny's Child. Năm 2003, cô chuyển hướng sang con đường nghệ sĩ độc lập. Một năm sau, người đẹp thắng năm kèn vàng Grammy với album solo đầu tiên Dangerously in Love. Ảnh: UPI Theo Forbes, âm nhạc của cô kết hợp giữa R&B, pop và hip-hop, chinh phục khán giả qua các đĩa nhạc như Dangerously in Love, B'Day (2006), I Am… Sasha Fierce (2008). Từ năm 2010, Beyoné thành lập công ty giải trí Parkwood Entertainment - đơn vị đứng sau tất cả dự án âm nhạc, phim tài liệu, concert của ca sĩ.

Trích tiết mục biểu diễn của Beyoncé tại NFL 2024 Trích tiết mục biểu diễn của Beyoncé tại NFL 2024. Video: YouTube/ Soundtrack Finn 45 tuổi, cô là một trong những nghệ sĩ thành công nhất thế giới với khối tài sản một tỷ USD. Cô cũng là người giành nhiều giải Grammy nhất với 35 kèn vàng, tính từ thời hoạt động trong nhóm Destiny's Child và The Carters (cùng chồng là rapper Jay-Z). Forbes hai lần vinh danh Beyoncé là Phụ nữ quyền lực nhất làng giải trí thế giới vào năm 2015 và 2017. Năm 2025, Billboard chọn cô là "Ngôi sao pop vĩ đại nhất thế kỷ 21", xếp sau là Taylor Swift, Rihanna. Cô có cuộc hôn nhân dài 18 năm với Jay-Z, có ba con gồm hai gái một trai.

Rihanna vào năm 2007 (trái) và hiện tại. Ảnh: Pinterest/ Instagram Rihanna Hơn 20 năm trước, Rihanna nổi lên như một ngôi sao pop thế hệ mới sau khi phát hành đĩa đơn Pon de Replay (2005) năm 17 tuổi. Ca sĩ tiếp tục duy trì sức hút qua các album Music of the Sun (2005), A Girl Like Me (2006). Theo Forbes, danh tiếng của cô lên tầm cao mới, đạt vị thế biểu tượng nhờ đĩa nhạc Good Girl Gone Bad (2007). Đến nay, một số ca khúc trong đó như Umbrella, Don't Stop the Music vẫn còn sức lan tỏa.

Rihanna biểu diễn bài "Diamonds" năm 2023 Rihanna biểu diễn ca khúc Diamonds tại Super Bowl 2023, lần đầu trở lại sân khấu từ Grammy 2018. Video: YouTube/ NFL



Sau album Anti (2016), cô hạn chế các hoạt động âm nhạc, tập trung điều hành thương hiệu làm đẹp Fenty Beauty và hãng thời trang Savage X Fenton. Năm 2021, ca sĩ trở thành tỷ phú tự thân trẻ nhất tại Mỹ. Hiện Rihanna 38 tuổi, có khối tài sản trị giá một tỷ USD.



Rihanna có ba con với bạn trai A$AP Rocky. Hôm 8/3, biệt thự của cặp sao ở Beverly Hills, Los Angeles, bị một phụ nữ nã súng. Ca sĩ được cho đang ở nhà vào thời điểm vụ tấn công xảy ra. Cảnh sát địa phương đã bắt giữ nghi phạm.

Dung mạo của Eminem năm 2001 và năm 2025. Ảnh: NME/ Everette Collection Theo Forbes, nhạc rap bùng nổ vào cuối thập niên 1980, 1990 nhưng đến đầu thế kỷ 21, thể loại này mới được định hình rõ nét nhờ Jay-Z, Missy Elliot và Eminem. Trong đó, Eminem được xem là cái tên có sức ảnh hưởng nhất, gây dấu ấn với các album như The Marshall Mathers LP (2000), The Eminem Show (2002) và Encore (2004).

Eminem biểu diễn tại MTV Music Awards năm 2003 Eminem biểu diễn The Real Slim Shady và The Way I Am tại MTV Music Awards năm 2003. Eminem hiện 54 tuổi, vẫn giữ phong độ sáng tác. Album mới nhất của anh - The Death of Slim Shady (Coup de Grâce) - giành vị trí đầu bảng xếp hạng Billboard Hot 200 sau khi ra mắt năm 2024, nhận nhiều đánh giá tích cực. Đến nay, anh bán hơn 220 triệu đĩa, được xem là rapper ăn khách nhất mọi thời. Tháng 8/2025, Eminem ra mắt phim tài liệu về cuộc đời - Stans. Nghệ sĩ có ba con gái vợ cũ Kim Scott là Alaina Scott, Hailie Jade Scott và Stevie Laine Scott. Tháng 3/2025, anh có cháu đầu lòng sau khi Hailie sinh con trai.

Nhan sắc của Christina Aguilera năm 2002 và năm 2025. Ảnh: UPI/ Instagram Christina Aguilera Năm 1999, ca sĩ khuấy động làng nhạc với album đầu tay mang tên cô, trong đó có vài ca khúc như Genie in a Bottle, What a Girls Wants trở thành hit. Thành công đó đã giúp ca sĩ thắng hạng mục Nghệ sĩ mới xuất sắc của Grammy 2000. Cùng năm, album tiếng Tây Ban Nha của cô - Mi Reflejo - giành giải Album nhạc pop Latin hay nhất dành cho nữ nghệ sĩ tại Latin Grammy 2001. Gần 30 năm hoạt động nghệ thuật, Christina Aguilera, 46 tuổi, được truyền thông gọi là "tiếng hát của một thế hệ". Nghệ sĩ thường xuyên đi lưu diễn, điều hành Playground - thương hiệu về sức khỏe phụ nữ do cô đồng sáng lập. Cô có cuộc hôn nhân dài sáu năm với nhà sản xuất Jordan Bratman (2005-2011), có một con trai.

Justin Timberlake năm 2003 (trái) và khi anh dự sự kiện năm 2024. Ảnh: FilmMagic/ AP Sau khi ban nhạc 'N Sync tan rã, Justin Timberlake, hiện 45 tuổi, có sự nghiệp solo ấn tượng. Theo Billboard, album đầu tiên - Justified (2002) - đưa anh vào hàng ngũ sao lớn, gây ấn tượng với hai ca khúc Cry Me a River và Rock Your Body. Từ đó, anh biểu diễn ở nhiều sân vận động khắp thế giới, từng làm gương mặt đại diện cho McDonald's. Năm 2003, Rolling Stone gọi anh là "vua nhạc pop thế hệ mới". Bước sang thập niên 2020, Justin Timberlake không còn giữ sức hút như thời trẻ nhưng vẫn hoạt động sôi nổi. Năm 2024, anh phát hành đĩa nhạc Everything I Thought It Was kể từ Man of the Woods (2018), nhưng có doanh số kém. Cuối tháng 4/2024, anh tổ chức The Forget Tomorrow World Tour kéo dài một năm. Ca sĩ kết hôn diễn viên Jessica Biel năm 2012, có hai con trai. Anh từng có mối tình ồn ào với Britney Spears thời trẻ.

Avril Lavigne trong MV "Complicated" (trái) năm 2002 và năm 2025. Ảnh: Instagram/ Avril Lavigne Theo Collider, đến nay Avril Lavigne vẫn là giọng ca pop-punk có tầm ảnh hưởng. Cô nổi tiếng từ đầu thập niên 2000 nhờ gu âm nhạc, phong cách thời trang nổi loạn. Chuyên trang nhận xét các bài hát của Lavigne có phần lời sắc sảo, gai góc. Một số bản hit của ca sĩ như Complicated (2002), Sk8er Boi (2002), Girlfriend (2007). Hiện Lavigne 42 tuổi, được xem là "công chúa pop-punk" dù các ca khúc mới không còn làm mưa làm gió như những bản nhạc cũ. Cô từng mắc bệnh Lyme năm 2014, lấy khoảng thời chống chọi bệnh tật làm nguồn cảm hứng cho album Head Above Water (2018). Năm 2022, Lavigne phát hành album Love Sux, gợi hoài niệm về thời hoàng kim của cô. Tháng 5/2025, cô khép lại chuyến lưu diễn kéo dài gần một năm - Greatest Hits Tour.

MV "Complicated" của Avril Lavigne MV Complicated của Avril Lavigne. Video: YouTube/ Avril Lavigne Về đời tư, cô trải qua hai cuộc hôn nhân. Năm 2006, cô cưới ca sĩ đồng hương Canada - Deryck Whibley - của nhóm rock Sum 41, ly hôn sau bốn năm. Năm 2013, cô đi bước nữa với Chad Kroeger - thành viên của ban nhạc Nickelback, chia tay năm 2015.