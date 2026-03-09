Nhà của Rihanna bị bắn

CaliforniaBiệt thự ở Beverly Hills của Rihanna bị bắn khoảng 10 phát đạn trong khi ca sĩ đang ở nhà.

Theo Los Angeles Times, một phụ nữ khoảng 30 tuổi bị cảnh sát bắt giữ sau khi vướng cáo buộc nổ súng vào biệt thự của Rihanna ở khu Post Office, Beverly Hills, ngày 8/3. Một viên đạn xuyên qua bức tường của ngôi nhà. Lực lượng chức năng chưa công bố danh tính nghi phạm, tiếp tục điều tra động cơ gây án.

Trang tin cho biết sở cảnh sát Los Angeles (LAPD) nhận báo cáo sự việc vào khoảng 13h21 cùng ngày (giờ địa phương). Trong đoạn ghi âm cuộc gọi của LAPD, các điều tra viên nói có "khoảng 10 phát súng" nhắm vào ngôi nhà. Nghi phạm ngồi trong chiếc xe Tesla màu trắng ở bên kia đường để gây án. Sau đó, cô ta lái xe về phía Nam trên đường Coldwater Canyon Drive.

Chân dung ca sĩ, tỷ phú Mỹ Rihanna. Ảnh: AP

Nguồn tin cho biết Rihanna đang ở nhà khi vụ tấn công xảy ra. Biệt thự là tổ ấm của cô và bạn trai - rapper ASAP Rocky - cùng ba con nhỏ gồm hai trai, một gái. Bé nhỏ nhất gần sáu tháng tuổi, chào đời hồi tháng 9/2025. Hiện chưa rõ còn ai khác ở nhà trong thời điểm đó.

Trò chuyện với Los Angeles Times, trung sĩ Jonathan de Vera cho biết không nhận được báo cáo về thương vong. Sở cảnh sát và đại diện của Rihanna chưa cung cấp thêm thông tin.

Cảnh sát giăng dây phong tỏa con phố tại khu vực nhà Rihanna sau vụ nổ súng. Ảnh: Backgrid

Theo NY Post, không phải lần đầu nơi ở của Rihanna bị tấn công. Năm 2018, một người đàn ông tên Eduardo Leon đột nhập nhà riêng của cô ở Hollywood Hills khi cô vắng mặt. Leon ở trong nhà của ca sĩ khoảng 12 giờ trước khi bị một trong những trợ lý của Rihanna phát hiện. Sau đó, anh nhận tội quấy rối, bị cấm tiếp cận ca sĩ trong 10 năm.

Rihanna, 38 tuổi, người Mỹ gốc Barbados. Cô thuộc nhóm ca sĩ có doanh thu cao nhất thế giới, với hơn 250 triệu bản thu được bán ra. Người đẹp từng đoạt chín giải Grammy, 13 giải American Music, 12 giải Billboard Music và giữ sáu kỷ lục Guinness. Những bản hit đình đám của cô gồm Umbrella, Diamonds, Only Girl, Pon de Replay.

Những năm gần đây, cô hạn chế tham gia các hoạt động âm nhạc, tập trung điều hành thương hiệu mỹ phẩm, thời trang Fenty. Theo Forbes, hiện cô sở hữu khối tài sản ròng khoảng một tỷ USD. Năm 2019, cô bắt đầu hẹn hò rapper cùng tuổi - ASAP Rocky.

Rihanna - Diamonds MV "Diamonds" của Rihanna. Video: YouTube/ Rihanna

Phương Thảo (theo Los Angeles Times)