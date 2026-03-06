Britney Spears bị bắt

California'Công chúa nhạc pop' Britney Spears, 44 tuổi, bị bắt do vướng nghi vấn lái xe sau khi sử dụng chất kích thích, nhưng được thả sau đó.

Trang CNN đưa tin công an giao thông California (CHP) chặn Britney Spears vào khoảng 21h30 ngày 4/3 (giờ địa phương). Họ lập biên bản sự việc lúc 3h hôm 5/3, thả cô ra sau khoảng vài tiếng.

Trước đó, lực lượng chức năng nhận báo cáo về việc một chiếc BMW 430i đen chạy với tốc độ cao, có biểu hiện không an toàn trên đường U.S. 101 ở khu Newbury Park, quận Ventura. Sau khi chặn lại, họ phát hiện Britney Spears ngồi trong xe một mình, có dấu hiệu say ma túy và rượu. Họ thực hiện loạt bài kiểm tra nồng độ cồn tại chỗ. Xe của nghệ sĩ cũng bị kéo đi. Cảnh sát tiếp tục điều tra sự việc, đang chờ kết quả xét nghiệm chất kích thích.

Nguồn tin của People cho biết sau khi được thả, Britney Spears nói cảm thấy hối hận. Cô dự kiến phải hầu tòa vào ngày 4/5.

Britney Spears tại buổi quảng bá phim "Once Upon a Time in Hollywood" tại Los Angeles năm 2019. Ảnh: AP

Trao đổi với truyền thông quốc tế qua email, người đại diện của Britney Spears gọi đây là "một sự cố đáng tiếc, không thể bào chữa". Người đại diện viết: "Britney sẽ thực hiện các bước đi đúng đắn, tuân thủ pháp luật. Hy vọng đây là bước khởi đầu cho những thay đổi đáng lẽ cần diễn ra trong cuộc đời Britney. Hy vọng cô được giúp đỡ, hỗ trợ cần thiết trong giai đoạn khó khăn này".

Ngoài ra, đại diện cho biết hai con trai của cô - Sean, 21 tuổi, và Jayden, 20 tuổi - sẽ dành thời gian cho mẹ. Cả hai là con chung của cô và chồng cũ - vũ công Kevin Federline. "Những người cô thương yêu sẽ lập một kế hoạch lẽ ra nên có từ trước để giúp cô khỏe mạnh", trích email.

Diện mạo gần đây của Britney Spears trên trang cá nhân. Ảnh: Instagram/ Britney Spears

Không phải lần đầu "công chúa nhạc pop" một thời gặp rắc rối pháp lý. Năm 2007, cô bị buộc tội gây tai nạn rồi bỏ chạy. Vụ án được bác bỏ sau khi nghệ sĩ bồi thường thiệt hại. Một năm sau, cô nhập viện để kiểm tra sức khỏe tâm thần. Bố Britney Spears - ông Jamie Spears - nhận quyền giám hộ tạm thời đối với tài sản của cô. Quyền này kéo dài thêm 13 năm, khiến fan phát động phong trào "Free Britney" (Giải phóng Britney).

Năm 2021, Spears phần lớn xuất hiện qua các bài đăng trên trang cá nhân. Cô liên tục chia sẻ nhiều nội dung phô diễn vũ đạo, khoe dáng trong các bộ váy ngắn, nội y, bikini. Giọng ca Baby One More Time từng gây sốc khi khỏa thân trên bãi biển, múa dao. Tất cả bài viết đạt hàng triệu lượt xem.

Britney Spears sinh năm 1981, được khán giả biết đến qua các ca khúc như Baby One More Time, Oops!... I Did It Again, Toxic. Suốt sự nghiệp, ca sĩ ra mắt chín album phòng thu, nhận về một kèn vàng Grammy và tám giải Billboard. Từ năm 2022 đến nay, Britney Spears phát hành hai đĩa đơn, gồm Hold Me Closer - hợp tác Elton Johh - và Mind Your Business (hát cùng will.i.am). Năm 2023, cô phát hành hồi ký Người đàn bà trong tôi, tiết lộ cách bố sử dụng quyền giám hộ để kiểm soát cuộc sống, từ việc ăn uống, công việc đến con cái.

Ca sĩ trải qua ba cuộc hôn nhân, người gần nhất là huấn luyện viên thể hình Sam Asghari, kém cô 13 tuổi. Britney Spears hoàn tất ly hôn Sam Asghari đầu tháng 5/2024. Trước đó, cô cưới bạn thời thơ ấu Jason Allen Alexander và vũ công Kevin Federline. Cô có hai con Sean Preston, 20 tuổi, và Jayden James, 18 tuổi với Kevin. Năm 2023, cô có mối tình ồn ào với người giúp việc Paul Richard Soliz, được cho chia tay hồi tháng 5/2025.

MV "Oops!...I Did It Again" MV "Oops!... I Did It Again". Video: YouTube/ Britney Spears

Phương Thảo (theo CNN, People)