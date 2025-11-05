Ngại đến bệnh viện, mẹ tự test cúm A và điều trị cho con tại nhà

Khi kết quả que test nhanh cúm A của con trai 4 tuổi xuất hiện hai vạch, chị Hồng Hà, 34 tuổi, TP HCM tự mua thuốc kháng virus cho con uống.

Đây là một trong những mẹo nhận biết và mua thuốc điều trị cúm A trên mạng xã hội. Ngoài ra còn có các mẹo khác như: trẻ mắc cúm thường chỉ sốt nhẹ, khoảng 37,5-38 độ, vẫn ăn chơi bình thường, còn khi mắc cúm A sẽ sốt cao đột ngột và tăng nhiệt độ nhanh.

Sau khi nhận biết triệu chứng, chị Hà tiếp tục áp dụng công thức điều trị gồm uống thuốc kháng virus, thuốc hạ sốt, siro ho, nấu nước xông... trong ba ngày. Các triệu chứng bệnh của bé giảm dần, tuy nhiên bé vẫn ho kéo dài gần một tuần.

Theo chị, như vậy là điều trị thành công, nhanh và ít mệt mỏi hơn việc phải chờ đợi khám nhi khoa, lần nào cũng phải chờ đợi rất lâu để con được khám do số lượng trẻ ốm khi giao mùa rất nhiều. Vì vậy, hai lần con trai mắc cúm A trong một tháng, chị đều tự điều trị theo mẹo.

Que test cúm A hiện hai vạch của con trai chị Hồng Hà. Ảnh: NVCC

Tương tự, chị Diễm Trang, 30 tuổi, ở Đà Nẵng, chia sẻ trên diễn đàn về tình huống con gái sốt 37,5 - 38,5 độ, không đáp ứng thuốc hạ sốt, sau đó được khuyên test nhanh cúm A và cho con uống thuốc kháng virus. Tuy nhiên, bé vẫn sốt kéo dài, kèm lừ đừ, nôn ói và kêu đau đầu với mẹ. Khi con sốt 40 độ, kèm nôn ói, chị mới đưa đến bệnh viện khám, nhận kết quả viêm phế quản phổi, viêm amidan, phải nhập viện điều trị.

Theo BS.CKI Tạ Minh Đa, bác sĩ khám sàng lọc, Hệ thống Tiêm chủng VNVC, trẻ mắc cúm A thường sốt, ho, sổ mũi, viêm họng, mệt mỏi và có thể tự khỏi sau 2-7 ngày. Tuy nhiên, nếu không điều trị đúng, virus có thể gây biến chứng nặng như viêm phổi, viêm não, suy hô hấp, đặc biệt ở trẻ có miễn dịch yếu.

Theo bác sĩ Đa, thời tiết chuyển mùa, ô nhiễm không khí, mưa bão là điều kiện thuận lợi cho virus hô hấp phát triển. Trẻ sốt không rõ nguyên nhân có thể mắc nhiều bệnh khác nhau như cúm, bệnh do virus hợp bào hô hấp RSV, sởi, sốt xuất huyết... Việc test nhanh cúm A tại nhà chỉ mang tính sàng lọc, không thay thế chẩn đoán y tế. Bên cạnh đó, gia đình tự ý dùng thuốc kháng virus có thể gây kháng thuốc, ảnh hưởng điều trị. Cha mẹ nên đưa trẻ đi khám khi có triệu chứng sốt, ho, sổ mũi, không tự điều trị theo mẹo.

Để chống ốm cho trẻ khi giao mùa, gia đình nên tăng cường dinh dưỡng, giữ ấm, vệ sinh tay và mũi họng, đeo khẩu trang khi ra ngoài. Bên cạnh đó, tiêm chủng đầy đủ là biện pháp chủ động, giúp trẻ giảm nguy cơ mắc và biến chứng nặng do các bệnh hô hấp mùa lạnh.

Với cúm, Việt Nam có 4 loại vaccine của Việt Nam, Pháp, Hà Lan và Hàn Quốc, tiêm cho trẻ từ 6 tháng tuổi đến người lớn. Trẻ em từ 6 tháng tuổi đến dưới 9 tuổi, chưa từng tiêm vaccine cúm, cần tiêm hai mũi, mỗi mũi cách nhau tối thiểu 4 tuần. Trẻ từ 9 tuổi và người lớn tiêm một mũi. Phụ nữ mang thai có thể tiêm vaccine vào bất cứ giai đoạn nào của thai kỳ, tốt nhất từ 3 tháng giữa trở đi. Vaccine cần tiêm nhắc lại một mũi hàng năm để củng cố miễn dịch và cập nhật chủng cúm lưu hành.

Trẻ tiêm vaccine cúm phòng bệnh tại Hệ thống Tiêm chủng VNVC. Ảnh: Bình An

Để phòng bệnh viêm phổi, viêm tiểu phế quản do RSV gây ra cho trẻ, phụ nữ mang thai từ tuần 24 đến 36 có thể tiêm một mũi vaccine RSV, giúp truyền kháng thể thụ động bảo vệ trẻ trong 6 tháng đầu đời. Ngoài ra, trẻ từ 1 ngày tuổi đến 24 tháng tuổi có thể tiêm kháng thể đơn dòng RSV để tạo miễn dịch chủ động, giúp bảo vệ liên tục 5-6 tháng, giảm hơn 82% nguy cơ nhập viện. Trẻ 1 ngày tuổi đến 12 tháng tiêm một mũi, liều lượng căn cứ theo cân nặng. Trẻ từ trên 12-24 tháng nguy cơ cao mắc RSV, tiêm hai mũi ở hai vị trí khác nhau trong một ngày.

Vaccine phế cầu có 5 loại, giúp phòng viêm phổi, viêm màng não, viêm tai giữa và nhiễm trùng huyết. Trong đó, phế cầu 10, 13, 15 tiêm cho trẻ từ 2 tháng tuổi, sớm nhất từ 6 tuần tuổi. Phế cầu 23 tiêm cho trẻ từ 2 tuổi và người lớn. Phế cầu 20 tiêm cho người từ 18 tuổi. Tùy vào độ tuổi và lịch sử tiêm chủng, bác sĩ sẽ tư vấn lịch tiêm phù hợp.

Hoàng Minh