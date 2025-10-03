Thu nhập 35 triệu, ở trọ, ngại sinh con

Nhiều bạn bè tôi có nhà cửa, xe hơi, tài chính rất khá, cũng không mặn mà với chuyện sinh con vì lo sự nghiệp gián đoạn, mất tự do.

Tôi năm nay 32 tuổi, đang sống và làm việc tại TP HCM, với mức thu nhập trung bình khoảng 35 triệu đồng mỗi tháng. Nếu nhìn từ ngoài vào, đây là mức lương khá ổn so với mặt bằng chung. Nhiều người quen, họ hàng vẫn thường nói với tôi: "Thu nhập thế là dư sức để lập gia đình, sinh con rồi, còn chờ gì nữa?". Nhưng thực tế, tôi lại chưa sẵn sàng, và lý do đầu tiên chính là tôi chưa có nhà riêng.

Hiện tôi vẫn đang thuê một căn hộ nhỏ, đủ cho một người sống thoải mái. Nhưng khi nghĩ đến việc lập gia đình và sinh con ở đó, tôi thấy thiếu tự tin. Một đứa trẻ cần một tổ ấm ổn định, một không gian an toàn để lớn lên. Tôi lại chưa đủ khả năng mua nhà khi giá bất động sản tại các thành phố lớn đã tăng quá cao, vượt xa tốc độ tăng thu nhập. Nếu cố mua, tôi sẽ phải gánh khoản nợ lớn trong nhiều năm, đồng nghĩa với áp lực tài chính chồng chất.

Nhưng nhà cửa đắt đỏ, chi phí sinh hoạt cao chỉ là một phần câu chuyện. Bạn bè xung quanh tôi, rất nhiều người đã có nhà cửa, xe hơi, thậm chí tài chính rất khá, cũng không mặn mà với chuyện sinh con. Nhiều người vẫn độc thân, sống thoải mái với thú vui cá nhân. Một số ít đã lập gia đình và có nhà riêng nhưng vẫn trì hoãn chuyện có con, bởi họ lo sự nghiệp sẽ bị gián đoạn.

Ở tuổi 30, phần lớn chúng tôi đang ở giai đoạn công việc bắt đầu ổn định và mở ra nhiều cơ hội phát triển. Để sinh con đồng nghĩa với việc phải tạm dừng hoặc giảm tốc vài năm, nhường ưu tiên cho gia đình. Đó là điều không dễ quyết định trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt, khi chỉ một vài năm chậm lại cũng có thể khiến chúng tôi bỏ lỡ cơ hội thăng tiến. Trong khi đó, phụ nữ vẫn chịu nhiều thiệt thòi, định kiến mỗi khi sinh nở.

>> 7 năm qua tôi không dám sinh thêm con

Ngoài ra, cuộc sống hiện đại mang lại nhiều lựa chọn tận hưởng hơn. Bạn bè tôi thường dành thời gian rảnh để cà phê, tập thể thao, đi du lịch, hoặc theo đuổi sở thích cá nhân. Những điều đó nghe có vẻ nhỏ bé, nhưng lại mang đến sự cân bằng và thoải mái tinh thần. Trong khi đó, ai cũng hiểu rằng khi có con, thời gian và năng lượng sẽ bị chia nhỏ, gần như dành hết cho việc nuôi dạy con.

Đặc biệt, phụ nữ ngày nay càng có nhiều lựa chọn cho bản thân. Họ không còn chịu áp lực "phải lấy chồng, phải sinh con" như thế hệ trước. Nhiều chị em ưu tiên sự nghiệp, hoặc đơn giản là muốn tận hưởng tự do. Việc sinh con vì thế không còn là bước bắt buộc trong cuộc đời mỗi người, mà trở thành một lựa chọn – và không phải ai cũng chọn.

Tôi nghĩ, để người trẻ như tôi bớt e ngại chuyện sinh con, cần thay đổi cả ở cấp độ cá nhân lẫn xã hội. Ở góc độ cá nhân, mỗi người cần sớm chủ động lập kế hoạch tài chính dài hạn: tiết kiệm, mua bảo hiểm, tạo quỹ khẩn cấp... để giảm bớt áp lực kinh tế. Với các cặp vợ chồng, sự chia sẻ trách nhiệm là rất quan trọng. Nếu việc chăm sóc con cái và việc nhà không còn dồn hết lên vai phụ nữ, chắc chắn tâm lý ngại sinh con sẽ giảm đi nhiều.

Ở tầm vĩ mô, tôi tin những chính sách hỗ trợ sẽ tạo động lực lớn hơn: ví dụ phát triển nhà ở xã hội phù hợp với người trẻ, ưu đãi vay mua nhà cho các gia đình mới, tăng trợ cấp nuôi dạy con, cải thiện chế độ nghỉ thai sản và cho phép cả cha lẫn mẹ được linh hoạt hơn trong việc chăm sóc con. Nhiều quốc gia đã triển khai các chính sách tương tự để khuyến khích sinh con, và Việt Nam hoàn toàn có thể tham khảo.

Mina