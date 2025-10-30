Nga viện trợ 29 tấn hàng cho vùng lũ Huế

58 thuyền cứu nạn, 1.000 bộ bát đĩa, 1.000 bộ chăn, 1.000 bộ màn, 55 lều trại cùng thực phẩm đóng hộp được Nga viện trợ TP Huế.

6h35 hôm nay, chuyên cơ số hiệu SUM 9121 của Bộ Phòng vệ dân sự, Tình trạng khẩn cấp và Khắc phục hậu quả thiên tai Liên bang Nga đáp xuống sân bay Nội Bài mang theo 29 tấn hàng viện trợ.

29 tấn hàng viện trợ bão lũ của Nga đến Nội Bài sáng 30/10. Ảnh: Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai

Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Bezdetko đã trao số hàng cho ông Nguyễn Trường Sơn, Phó cục trưởng Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường).

Đại sứ Gennady Bezdetko bày tỏ lời chia buồn sâu sắc tới Chính phủ và người dân Việt Nam về những mất mát, thiệt hại do những đợt mưa lũ vừa qua tại Bắc Bộ và Trung Bộ, đồng thời thể hiện cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong công tác phòng, chống thiên tai.

Sau khi tiếp nhận, lô hàng sẽ được chuyển đến TP Huế ngay hôm nay để địa phương tổ chức cấp phát cho người dân vùng lũ lụt.

Ông Nguyễn Trường Sơn bày tỏ cảm ơn trước sự hỗ trợ quý báu của Chính phủ và người dân Liên bang Nga, khẳng định Cục sẽ đảm nhận tốt vai trò điều phối, kịp thời chuyển số hàng viện trợ cho TP Huế để chuyển tới đồng bào chịu ảnh hưởng bởi thiên tai.

Trước đó, qua cơ chế Đối tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã tiếp nhận 7,2 triệu USD tiền mặt, 2,5 triệu USD hàng hóa của 30 đại sứ quán, tổ chức quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả sau bão Bualoi và Matmo.

Clip ghép tin Nga viện trợ Hàng viện trợ bão lũ của Nga tới Nội Bài. Video: Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai

Đợt mưa lũ hiện tại ở miền Trung, tâm điểm là Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, đã khiến 10 người chết, 8 người mất tích, 51 nhà đổ sập, hơn 128.000 nhà ở 90 xã phường bị ngập. Hơn 4.300 ha lúa, hoa màu, 657 ha cây ăn quả bị thiệt hại. Hàng trăm điểm trên các tuyến đường huyết mạch như quốc lộ 1, đường Hồ Chí Minh, đường Trường Sơn Đông, tỉnh lộ bị sạt lở, ngập úng khiến giao thông chia cắt.

Trước đợt mưa lũ ở miền Trung, Việt Nam đã trải qua 20 loại hình thiên tai, trong đó 11 cơn bão (6 cơn ảnh hưởng trực tiếp đất liền), 4 áp thấp nhiệt đới đã làm 238 người chết, gần 400 người bị thương.

Hàng trăm nghìn ngôi nhà bị sập đổ. Hàng trăm nghìn ha hoa màu bị cuốn trôi, hàng nghìn điểm giao thông bị sạt lở, chia cắt. Các công trình công cộng, đặc biệt là trường học, bệnh xá, trạm y tế, trụ sở làm việc cũng thiệt hại nặng nề. Thiệt hại kinh tế khoảng 35.000 tỷ đồng (1,3 tỷ USD), làm giảm 0,2% GDP của Việt Nam. So với năm 2024, thiệt hại kinh tế và người chết bằng khoảng 50%.

Gia Chính