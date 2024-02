Nga tố cáo Ukraine tập kích tàu dân sự bằng xuồng không người lái

Nga cho biết đã đẩy lùi cuộc tấn công bằng xuồng không người lái của Ukraine vào các tàu vận tải dân sự ở tây nam Biển Đen.

Bộ Quốc phòng Nga hôm nay cho biết trong bài đăng trên ứng dụng Telegram rằng Ukraine đã thực hiện "cuộc tấn công khủng bố vào tàu vận tải dân sự Nga bằng xuồng không lái bán ngầm".

Cơ quan này cho biết tàu tuần tra và máy bay chiến đấu Nga đã ngăn chặn thành công cuộc tấn công, phá hủy một xuồng không người lái của Ukraine bằng hỏa lực pháo binh và vô hiệu hóa những chiếc còn lại. Không có tàu dân sự hoặc quân sự nào của Nga bị hư hại.

Tàu chở hàng trên Biển Đen ngày 7/2. Ảnh: Reuters

Tàu dân sự trên Biển Đen ban đầu không phải là mục tiêu của cả Nga và Ukraine kể từ khi xung đột bùng phát hồi cuối tháng 2/2022.

Tuy nhiên, tháng 7 năm ngoái, Nga từ chối gia hạn thỏa thuận ngũ cốc do Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian đàm phán, trong đó cho phép ngũ cốc Ukraine được vận chuyển an toàn qua Biển Đen. Moskva tuyên bố tất cả tàu hàng tới cảng Ukraine sẽ bị coi là tàu chở hàng quân sự tiềm năng. Ngay sau tuyên bố của Nga, Kiev cũng cho biết sẽ áp dụng lập trường tương tự đối với tàu đến cảng Nga và cảng ở Ukraine do Moskva kiểm soát.

Hiện chưa rõ vị trí chính xác của cuộc tập kích mới nhất mà Nga thông báo. Phần phía tây nam Biển Đen tiếp giáp với eo biển Bosphorus của Thổ Nhĩ Kỳ, nơi hàng hóa đi qua sau khi rời vùng biển này.

Ukraine trong những tháng gần đây tiến hành nhiều cuộc tấn công bằng thiết bị không người lái và tên lửa nhắm vào mục tiêu Nga ở Biển Đen, đánh chìm ít nhất một tàu hải quân và làm hư hại nhiều tàu khác.

Vị trí Biển Đen. Đồ họa: The Guardian

Bộ Quốc phòng Nga ngày 9/2 cũng tuyên bố lực lượng nước này bắn hạ 19 UAV của Kiev tại Biển Đen và 4 khu vực nằm gần biên giới Ukraine.

Kiev gần đây tăng cường tập kích UAV vào lãnh thổ Nga, chủ yếu là các khu vực biên giới, cũng như thủ đô Moskva và thành phố phía bắc St. Petersburg. Cuộc tấn công nghiêm trọng nhất xảy ra ở thành phố Belgorod ngày 30/12/2023, khiến 25 người chết, khoảng 100 người bị thương và hàng trăm người phải sơ tán.

Thanh Tâm (Theo Reuters, AFP)