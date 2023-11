Nga không kích hạ hơn 30 phiến quân tại Syria

Không quân Nga mở các đợt không kích nhằm vào nhiều nhóm phiến quân tại miền bắc Syria và hạ 34 tay súng.

"Trong 24 giờ qua xảy ra 7 vụ tập kích nhằm vào các vị trí của quân chính phủ Syria do nhóm Jabhat al-Nusra và đảng Hồi giáo Turkistan thực hiện, bao gồm hai vụ ở tỉnh Aleppo, ba vụ ở tỉnh Idlib và hai trận pháo kích ở tỉnh Latakia", chuẩn đô đốc Vadim Kulit, phó giám đốc Trung tâm Hòa giải Các bên tham chiến tại Syria của Nga, ngày 12/11 thông báo.

Ông Kulit cho biết không quân Nga ngày 11/11 không kích nhiều vị trí của các nhóm phiến quân tại tỉnh Idlib liên quan tới những vụ pháo kích nhằm vào quân chính phủ Syria. "Các trại huấn luyện dưới lòng đất của nhóm Jabhat al-Nusra bị phá hủy. 34 phiến quân bị tiêu diệt, 60 tay súng bị thương", ông Kulit nói.

Cường kích Su-24 của Nga tại căn cứ không quân Hmeymim ở Syria tháng 13/2016. Ảnh: BQP Nga

Chuẩn đô đốc Kulit cũng cáo buộc lực lượng không quân phương Tây do Mỹ dẫn đầu "tiếp tục tạo ra tình huống trên không phận Syria khi có các chuyến bay vi phạm Nghị định thư về Giảm xung đột và Xâm phạm Không phận Syria", thỏa thuận được thiết lập hồi tháng 12/2019.

"Chúng tôi ghi nhận 5 hành vi vi phạm thỏa thuận tại khu vực al-Tanf do một cặp tiêm kích F-15, một cặp tiêm kích Rafale và một máy bay không người lái (UAV) đa năng MQ-1C của liên minh này", chuẩn đô đốc Kulit nói, song không tiết lộ cụ thể bên nào sở hữu các máy bay nói trên.

Theo ông Kulit, hai tiêm kích F-16 của không quân Israel vào rạng sáng 12/11 "tấn công các mục tiêu ở tỉnh Daraa của Syria" từ khu vực bên trên Cao nguyên Golan do Israel kiểm soát. "Không có thương vong trong vụ không kích này", ông Kulit nói.

Mỹ và Israel gần đây mở nhiều đợt không kích nhằm vào các mục tiêu tại Syria, đặc biệt là vị trí của những nhóm vũ trang do Iran hậu thuẫn. Giới chức Mỹ cho biết các đợt không kích nói trên nhằm trả đũa việc căn cứ và địa điểm đóng quân của nước này tại Syria và Iraq bị tập kích bằng UAV, rocket.

Vị trí các tỉnh của Syria. Đồ họa: NYBook

Nga triển khai lực lượng tới Syria từ năm 2015 theo đề nghị của Tổng thống Bashar al-Assad nhằm hỗ trợ quân đội chính phủ nước này chống phiến quân Hồi giáo và các nhóm nổi dậy. Nga sau đó rút một phần lực lượng tại Syria và tiếp tục vận hành hai căn cứ quân sự tại quốc gia Trung Đông tới nay.

Quân đội Mỹ triển khai lực lượng tới Syria dưới thời cựu tổng thống Barack Obama với lý do chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Mỹ rút phần lớn lực lượng khỏi Syria sau khi IS bị đánh bại, nhưng vẫn duy trì một số căn cứ quân sự và tiếp tục phối hợp với các nhóm vũ trang đối lập với chính phủ Syria để chống tàn dư IS.

Syria và Nga cáo buộc Mỹ triển khai bất hợp pháp quân đội tại quốc gia Trung Đông, còn Lầu Năm Góc tuyên bố lính Mỹ chỉ rời đi khi IS hoàn toàn bị xóa sổ và các lực lượng đồng minh với họ ở Syria được bảo vệ.

Nguyễn Tiến (Theo RIA Novosti, Reuters)