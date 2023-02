Nga cảnh báo xung đột trực tiếp với Mỹ

Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc Mỹ hỗ trợ Ukraine tấn công lực lượng hạt nhân, nguy cơ gây ra xung đột trực tiếp giữa hai cường quốc.

"Mỹ về cơ bản đang phát động một cuộc chiến tranh lai toàn diện chống lại Nga, tiềm ẩn nguy cơ xung đột quân sự trực tiếp giữa hai cường quốc hạt nhân", Bộ Ngoại giao Nga cho biết trong thông cáo ngày 8/2. "Chiến tranh lai" là thuật ngữ để chỉ chiến tranh trên mọi lĩnh vực như chính trị, quân sự, không gian mạng nhằm giành lợi thế trước đối phương.

Cơ quan này cáo buộc Mỹ đã "hỗ trợ Ukraine thực hiện các cuộc tấn công vào lực lượng hạt nhân chiến lược của Nga", nhưng không nêu cụ thể vụ tập kích nào.

Bộ Quốc phòng Nga tháng 12/2022 thông báo Ukraine sử dụng máy bay không người lái (UAV) tập kích căn cứ không quân Engels ở tỉnh Saratov và Dyagilevo thuộc tỉnh Ryazan. Cả hai căn cứ là nơi Nga triển khai oanh tạc cơ chiến lược có thể mang tên lửa hạt nhân.

Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa RS-24 Yars của Nga diễn tập duyệt binh tại thao trường Alabino tháng 4/2016. Ảnh: RIA Novosti.

Thông cáo được Bộ Ngoại giao Nga đưa ra để bình luận về tình trạng của Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Chiến lược Mới (New START) ký với Mỹ. Bộ Ngoại giao Mỹ tuần trước thông báo với quốc hội rằng "Nga không tuân thủ hiệp ước New START" khi từ chối tạo điều kiện cho thanh sát viên làm việc trên lãnh thổ nước này. Nga tuyên bố thông tin này không đúng do New START có điều khoản cho phép đình chỉ hoạt động thanh sát.

Theo Bộ Ngoại giao Nga, Mỹ là bên đầu tiên ngăn các thanh sát viên Nga thực hiện công việc, gọi đây là "hành vi tạo ra lợi ích đơn phương rõ ràng" cho Washington và buộc Moskva có biện pháp đối phó tương ứng.

Moskva cho rằng hiệp ước New START được ký vào đầu những năm 2010, dựa trên quan điểm rằng Nga và Mỹ là những đối tác bình đẳng, cùng tìm cách xây dựng lòng tin và cải thiện an ninh toàn cầu thông qua giải trừ quân bị. Tuy nhiên, tình hình đã thay đổi sau khi Mỹ tuyên bố mục tiêu của nước này là "khiến Nga thất bại chiến lược", làm leo thang căng thẳng song phương.

Bộ Ngoại giao Nga cho hay nước này sẽ không đưa ra các "cử chỉ thiện chí" theo hiệp ước New START nếu Mỹ không xem xét lại "lập trường thù địch", cũng như từ bỏ chính sách gia tăng mối đe dọa với an ninh quốc gia Nga.

Mỹ chưa bình luận về tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga.

Mỹ ngày 31/1 cáo buộc Nga vi phạm hiệp ước New START khi từ chối các hoạt động thanh sát trên lãnh thổ, cảnh báo điều này "đe dọa khả năng kiểm soát vũ khí hạt nhân giữa hai nước". Phía Mỹ cũng kêu gọi Nga "quay lại tuân thủ hiệp ước bằng việc cho phép các thanh sát viên làm công việc của mình".

Nga đình chỉ hoạt động thanh sát theo khuôn khổ hiệp ước New START từ tháng 8/2022, do Mỹ và các đồng minh áp đặt hạn chế đi lại với công dân Nga sau khi chiến sự Ukraine bùng phát.

Hiệp ước New START có hiệu lực năm 2011 và được gia hạn thêm 5 năm vào năm 2021. Hiệp ước giới hạn số lượng đầu đạn hạt nhân chiến lược mà Mỹ và Nga có thể triển khai, cũng như việc triển khai các tên lửa và máy bay ném bom để vận chuyển chúng.

Nguyễn Tiến (Theo RT, Reuters)