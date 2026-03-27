Neymar và phép thử quyền lực của Ancelotti

BrazilChỉ còn hơn hai tháng trước World Cup 2026, tuyển Brazil vẫn chìm trong tranh cãi quanh việc loại Neymar, phản ánh cả phong độ thất thường của ngôi sao này lẫn bài toán bản sắc dưới thời HLV Carlo Ancelotti.

HLV Carlo Ancelotti trong buổi công bố danh sách triệu tập tuyển Brazil tại Rio de Janeiro, Brazil ngày 16/3/2026. Ảnh: AP

Chỉ còn 11 tuần trước World Cup 2026, không khí bóng đá đã rộn ràng khắp Brazil. Người dân chuẩn bị tiệc tùng, bia rượu và trang hoàng đường phố. Tuy nhiên, trái ngược với sự háo hức quen thuộc, niềm tin vào một cái kết trọn vẹn lại không thực sự rõ ràng.

Sự xuất hiện của Carlo Ancelotti - người được kỳ vọng mang lại luồng sinh khí mới sau khi rời Real Madrid - chưa đáp ứng kỳ vọng. Đội tuyển dưới thời ông được đánh giá chăm chỉ, thực dụng, nhưng thiếu đi chất ngẫu hứng, sáng tạo từng làm nên bản sắc "joga bonito" - lối chơi kỹ thuật, hoa mỹ, tấn công đẹp mắt và đầy sáng tạo đặc trưng của xứ sở Samba.

Chính vì vậy, việc Neymar không có tên trong danh sách triệu tập cho loạt trận giao hữu với Pháp và Croatia trong dịp FIFA Days này, cũng là đợt tập trung cuối trước World Cup 2026, đã gây tranh cãi lớn.

Từ khi thua Croatia ở tứ kết World Cup 2022, đội bóng áo vàng xanh chưa thể lấy lại vị thế. Sự ra đi của huyền thoại Pele cùng thời điểm Argentina đăng quang càng khiến vị thế số một của Brazil bị lung lay.

Đã hơn hai thập kỷ kể từ lần gần nhất họ vô địch World Cup năm 2002 - chuỗi khô hạn dài ngang giai đoạn từ 1970 đến 1994. Dù vẫn giành vé dự World Cup 2026, hành trình vòng loại lần này kém thuyết phục: Brazil thua tới 6 trận và chỉ đứng thứ 5 khu vực Nam Mỹ.

Ronaldo Nazario nâng Cup sau khi Brazil thắng Đức 2-0 ở chung kết World Cup 2002. Ảnh: Reuters

Dẫu vậy, lịch sử mang đến chút hy vọng. Năm 2002, họ cũng không đứng đầu vòng loại nhưng vẫn lên ngôi nhờ phong độ chói sáng của "Người ngoài hành tinh" Ronaldo Nazario. Trước đó, năm 1994, Romario từng đóng vai người hùng đưa đội tuyển đến chức vô địch.

Neymar, ở tuổi 34, là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất lịch sử Brazil với 79 bàn sau 128 trận. Nhiều ý kiến tin rằng cựu ngôi sao của Barca và PSG có thể tái hiện vai trò "cứu tinh" như Romario hay Ronaldo từng làm.

Một người bạn của Neymar - diễn viên Rafael Zulu - thậm chí công khai kêu gọi Ancelotti triệu tập anh, ví von: "Disney không thể tồn tại nếu thiếu Mickey". Huyền thoại Romario cũng lên tiếng ủng hộ.

Tuy nhiên, Ancelotti vẫn giữ quan điểm. Ông không triệu tập Neymar trong cả năm đợt tập trung gần nhất, với lý do chưa đạt thể trạng và phong độ cao nhất.

Neymar chấn thương trong trận Santos gặp Atletico Mineiro tại Estadio Urbano Caldeira, Santos, Brazil ngày 16/4/2025. Ảnh: Reuters

Không chỉ chuyên môn, Neymar còn gây tranh cãi bởi các hoạt động ngoài sân. Anh vắng mặt một trận của Santos khi Ancelotti trực tiếp đến theo dõi, sau đó lại xuất hiện trong hai trận kế tiếp rồi lại tiếp tục nghỉ thi đấu. CLB Brazil giải thích muốn "quản lý tải trọng thi đấu" của Neymar, nhưng truyền thông đưa tin cầu thủ này đã dành tới 16 giờ chơi poker trực tuyến, đồng thời đăng video quảng bá cho PokerStars.

Mối quan hệ giữa anh và Liên đoàn bóng đá Brazil (CBF) cũng rạn nứt. Sau khi không được chúc mừng sinh nhật, Neymar tỏ thái độ không hài lòng, còn CBF đáp trả rằng họ chỉ gửi lời chúc tới "các nhà vô địch thế giới".

Bất chấp áp lực, Ancelotti quyết tâm xây dựng đội hình theo ý mình. Ông đang định hình bộ khung cho trận mở màn World Cup 2026 gặp Morocco, với nhiều trụ cột đang thi đấu tại châu Âu.

Vinicius (trái) và Raphinha được kỳ vọng sẽ lĩnh xướng hàng công tuyển Brazil tại World Cup 2026.

Trên hàng công, Vinicius và Raphinha gần như chắc suất đá cánh, trong khi Matheus Cunha được xem là ứng viên cho vị trí trung phong - thậm chí có thể khoác áo số 10 nếu Neymar vắng mặt. Điều này gây tranh luận tại Brazil, nơi chiếc áo số 10 từng thuộc về những biểu tượng như Pele, Zico, Rivaldo, Ronaldinho hay Kaka.

Dù còn nhiều hoài nghi, Brazil vẫn sở hữu lực lượng dày và chất lượng, với nhiều cầu thủ đang chơi tại Ngoại hạng Anh như Gabriel Martinelli (Arsenal) hay Joao Pedro (Chelsea). Tiền đạo trẻ Endrick tin tưởng tuyệt đối vào nhà cầm quân người Italy, cho rằng ông có khả năng phát huy tối đa tiềm năng từng cầu thủ - điều đã được chứng minh tại Real Madrid.

Khả năng chịu áp lực và giữ vững lập trường là điểm mạnh lớn nhất của Ancelotti. Nhưng câu hỏi lớn vẫn còn đó: liệu ông có thể tái thiết Brazil, khôi phục niềm tin và chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài 24 năm? World Cup 2026 sẽ là câu trả lời.

Hồng Duy tổng hợp