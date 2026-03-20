Neymar 'rất buồn' vì quyết định của Ancelotti

BrazilNeymar bày tỏ sự thất vọng sau khi tiếp tục bị HLV Carlo Ancelotti từ chối cho trở lại tuyển Brazil.

"Tôi sẽ lên tiếng vì không thể im lặng", Neymar nói với MadHouseTV. "Rõ ràng là tôi rất buồn và thất vọng vì không được triệu tập. Tuy nhiên, mục tiêu của tôi vẫn không thay đổi. Ngày qua ngày, buổi tập này qua buổi tập khác, trận đấu này qua trận đấu khác. Chúng tôi sẽ đạt được mục tiêu".

Tuyển Brazil chuẩn bị giao hữu với Pháp vào ngày 26/3 và Croatia vào ngày 31/3. Sau đó, thầy trò Ancelotti chỉ còn giao hữu với Panama vào ngày 31/5 và Ai Cập vào ngày 6/6, rồi dự World Cup cùng tháng.

Neymar thất vọng trong trận Santos thua Vasco Da Gama 0-6 mùa 2025. Ảnh: Reuters

Theo danh sách mà Ancelotti vừa công bố, Neymar một lần nữa vắng mặt. HLV người Italy chưa bao giờ gọi tiền đạo ghi bàn nhiều nhất cho đội tuyển kể từ khi tới dẫn dắt hồi tháng 6/2025.

Ancelotti lý giải rằng Neymar chưa lấy lại phong độ và thể trạng tốt nhất. Trong khi đó, các lựa chọn khác đều sung sức và xứng đáng được triệu tập hơn. Tuy nhiên, ông vẫn cho tiền đạo 34 tuổi thêm cơ hội khi triệu tập lần cuối vào tháng 5. "Cậu ấy phải tiếp tục tập luyện và thi đấu để đạt được thể trạng tốt nhất", Ancelottti nói. "Danh sách triệu tập được xây dựng từ những cầu thủ hoàn toàn khỏe mạnh. Chúng tôi muốn chơi hai trận quan trọng sắp tới với cường độ cao".

Neymar khoác áo Brazil lần gần nhất vào tháng 10/2023. Khi đó, anh bị rách dây chằng chéo đầu gối trước, dẫn đến hậu quả phải nghỉ thi đấu hơn một năm. Quá trình trở lại sân cỏ cũng không thực sự suôn sẻ. Neymar dính thêm một số chấn thương, chỉ ghi 13 bàn trong 32 trận cho Santos, thấp hơn so với 118 bàn trong 173 trận thời còn khoác áo PSG và 105 bàn trong 186 trận cho Barca.

Neymar đang giữ kỷ lục ghi 79 bàn cho tuyển Brazil, hơn Pele hai bàn. Nhưng xét theo tỷ lệ trung bình, anh chỉ đứng thứ sáu với 0,62 bàn mỗi trận, xếp sau Pele (0,84), Ademir (0,82), Romario (0,79), Zico (0,68) và Ronaldo De Lima (0,63).

Neymar chưa giành được danh hiệu lớn nào với đội tuyển, với thành tích tốt nhất là vào bán kết World Cup 2014 và chung kết Copa America 2021. Brazil vô địch Copa America 2019, nhưng Neymar vắng mặt do chấn thương.

Thanh Quý (theo MadHouseTV)