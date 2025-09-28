Neymar bị tố nghiện rượu, thức khuya chơi game

BrazilTiền đạo 33 tuổi đệ đơn kiện sau khi bị cáo buộc nghiện whisky, nước tăng lực và thường xuyên chơi game tới rạng sáng, trong bối cảnh vật lộn với chấn thương tại Santos.

Đầu tuần trước, nhà báo Rodolfo Gomes đăng video trên kênh Futeboteco, tố Neymar nghiện whisky pha nước tăng lực, hút shisha và thường chỉ ngủ lúc 4-5h sáng.

Nhà báo người Brazil còn cho rằng thói quen sinh hoạt thiếu chuyên nghiệp của Neymar khiến lịch tập của Santos bị xáo trộn. Tân HLV Juan Pablo Vojvoda thậm chí đang tính chuyển buổi tập sang khung giờ sớm hơn để "gián tiếp phơi bày vấn đề".

Neymar bị Alisson Cassiano phạm lỗi trong trận ra mắt Santos gặp Botafogo thuộc giải bóng đá Sao Paulo, ở Santos, Brazil ngày 5/2/2025. Ảnh: AP

Thông tin lập tức lan rộng trên truyền thông Brazil, khiến Neymar hứng chịu nhiều chỉ trích. Đại diện của anh, công ty NR Sports, phản ứng gay gắt: "Tất cả biện pháp pháp lý dân sự và hình sự đang được tiến hành để buộc những người liên quan phải chịu trách nhiệm".

Neymar cũng có động thái đáp trả trước thông tin này. Trên Instagram, tiền đạo 33 tuổi đăng ảnh một lon nước tăng lực cùng dòng chữ mỉa mai: "Nghiện Red Bull, loại này ngon đấy", kèm biểu tượng nháy mắt.

Neymar đăng thông điệp đáp trả trên Instagram.

Neymar đang phải nghỉ thi đấu vì rách cơ đùi trong buổi tập ngày 18/9. Chấn thương mức độ hai này dự kiến khiến anh ngồi ngoài đến tháng 11.

Đây chỉ là một trong chuỗi dài vấn đề thể trạng mà Neymar phải đối diện trong sự nghiệp: gãy xương bàn chân, rách dây chằng cổ chân khi còn ở PSG, đứt dây chằng chéo trước lúc khoác áo Al Hilal, và ba lần dính chấn thương cơ kể từ khi trở lại Santos.

Việc Neymar tái ngộ Santos vốn đầy sóng gió. Sau trận thua Vasco Da Gama 0-6 hồi tháng 8, một nhóm CĐV quá khích của Santos đã chặn xe đội bóng, buộc Neymar và các đồng đội phải xuống xe nghe chỉ trích.

Tiền đạo sinh năm 1992 bật khóc và nói: "Tôi xấu hổ. Tôi chưa từng trải qua chuyện này. Người hâm mộ có quyền phản đối, miễn không dùng bạo lực. Nhưng những gì diễn ra trên sân thực sự là thảm họa. Nước mắt tôi là vì sự tức giận, vì bất lực".

Neymar bật khóc sau trận Santos thua Vasco da Gama 0-6 ở giải vô địch Brazil tối 17/8. Ảnh: Marca

Trong màu áo tuyển Brazil, Neymar là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất lịch sử với 79 bàn sau 128 trận. Tuy nhiên, anh đã vắng mặt từ sau trận gặp Uruguay tháng 10/2023, khi dính chấn thương dây chằng nghiêm trọng và phải nghỉ trọn một năm.

Tân HLV Brazil Carlo Ancelotti tuyên bố chỉ triệu tập trở lại Neymar nếu anh đạt thể trạng tốt nhất. "Đội tuyển cần những cầu thủ tài năng nhất, nhưng họ cũng phải đảm bảo thể lực", ông nói với L’Equipe. "Neymar là cầu thủ Brazil tài năng bậc nhất, nhưng cậu ấy cần đạt phong độ cao nhất mới có thể ra sân. Về mặt kỹ thuật thì không có gì phải bàn cãi. Vấn đề là thể chất".

Hồng Duy (theo Daily Mail)