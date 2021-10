New Zealand thừa nhận mục tiêu 'không Covid' thất bại

Thủ tướng Jacinda Ardern thừa nhận không thể đạt mục tiêu "không Covid" trước đợt bùng phát của chủng Delta và New Zealand cần có cách tiếp cận mới.

"Ngay cả khi đã áp các hạn chế dài hạn, chúng ta vẫn chưa đưa được số ca nhiễm về 0", Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern cho biết hôm nay, thêm rằng biến chủng Delta là "yếu tố thay đổi cuộc chơi" và không thể bị xóa sổ.

Trong năm 2020 và phần lớn năm 2021, New Zealand theo đuổi chiến lược "không Covid", áp các biện pháp phong tỏa quyết liệt để bảo vệ đất nước trước đợt ảnh hưởng nghiêm trọng của Covid-19, khiến người dân trong nước gần như quay trở lại cuộc sống bình thường.

Tuy nhiên, chủng Delta hồi tháng 8 gây ra đợt bùng phát dịch tại Auckland, thành phố đông dân nhất New Zealand, buộc nước này áp đặt lệnh phong tỏa kéo dài 7 tuần để dập dịch nhưng vẫn không thể khống chế được số ca nhiễm mới.

Thủ tướng Ardern cho biết chưa từ bỏ ngay mục tiêu "không Covid", song các biện pháp hạn chế ở Auckland sẽ được nới lỏng, dù ca nhiễm mới chưa giảm.

Người dân đeo khẩu trang tập thể dục ở Auckland, New Zealand, ngày 26/8. Ảnh: Reuters.

Thủ tướng Ardern nói rằng mục tiêu xóa sổ hoàn toàn ca nhiễm nCoV trước đây của bà đã thay đổi, một phần do tỷ lệ tiêm vaccine ở New Zealand đã tăng đáng kể.

"Loại bỏ hoàn toàn virus từng rất quan trọng vì chúng ta chưa có vaccine. Nhưng bây giờ chúng ta đã có, vì vậy chúng ta có thể thay đổi biện pháp", Thủ tướng New Zealand khẳng định.

Thành phố Auckland vẫn tiếp tục duy trì phong tỏa, song chính quyền sẽ tiến hành đánh giá hàng tuần để nới lỏng. Cư dân Auckland có thể tụ tập ngoài trời theo nhóm tối đa 10 người từ ngày 6/10, trong khi quyết định mở cửa lại hàng quán, trường học được xem xét trong những tuần tới.

Trước khi Covid-19 bùng phát ở Auckland, chiến lược "không Covid" của New Zealand được các cơ quan quốc tế như Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hoan nghênh. New Zealand hiện ghi nhận hơn 4.300 ca nhiễm và 27 ca tử vong do nCoV. Nước này đã tiêm chủng cho 67,8% dân số, trong đó 36,9% tiêm đủ liều vaccine.

Ngọc Ánh (Theo AFP)