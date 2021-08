Australia có thể chấm dứt chiến lược 'không Covid-19'

Thủ tướng Australia ngụ ý chấm dứt chiến lược "xóa sổ Covid-19", không chú trọng tới số ca nhiễm mà tập trung vào ca nhập viện và điều trị tích cực.

"Một khi đạt được tỷ lệ 70-80% dân số đủ điều kiện được tiêm chủng đầy đủ, chúng ta có thể vạch kế hoạch tiến lên phía trước, chúng ta không thể lùi lại", Thủ tướng Australia Scott Morrison hôm nay phát biểu. "Chúng ta phải điều chỉnh tư duy".

Theo Morrison, lãnh đạo các bang và vùng lãnh thổ không nên sợ hãi trước ca nhiễm nCoV tăng một khi có đủ tỷ lệ dân số tiêm chủng, đồng thời yêu cầu các địa phương sẵn sàng cho phép ca nhiễm gia tăng.

"Ca nhiễm sẽ không còn là vấn đề nữa, mà mục tiêu của chúng ta là tập trung vào các ca bệnh nặng, số người nhập viện, năng lực điều trị tích cực (ICU), khả năng của chúng ta trong ứng phó với các tình huống đó", ông nhấn mạnh.

Tuy nhiên, Morrison cho rằng sẽ không có "ngày tự do" ở Australia như ở Anh. "Một ngày sẽ không thay đổi nó, mà tỷ lệ 70-80% tiêm chủng mới là sự thay đổi. Đó là ngày mà chúng ta cần đạt được".

Trong bài xã luận được đăng trên News.com.au hôm 22/8, Thủ tướng Morrison cũng cho biết ông nhận ra "thiệt hại nặng nề" mà các biện pháp ngăn chặn Covid-19 nghiêm ngặt gây ra cho công dân và doanh nghiệp Australia, nhưng nói rằng đó là "màn đêm tăm tối nhất trước bình minh".

"Tiếc là lệnh phong tỏa cần thiết vào lúc này. Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ y tế và thu nhập để giúp mọi người vượt qua, nhưng lệnh phong tỏa sẽ không còn cần thiết quá lâu nữa", ông cho hay.

Thủ tướng Australia Scott Morrison phát biểu trong cuộc họp báo tại tòa nhà quốc hội ở Canberra hôm 17/8. Ảnh: AFP.

Theo Morrison, việc chú trọng vào ca nặng và cần nhập viện là "cách ứng phó tất cả bệnh truyền nhiễm khác", thêm rằng hệ thống y tế công cộng của nước này hiện đủ mạnh để đối phó với ca nhiễm gia tăng.

Trong bài xã luận, Morrison không đưa ra mốc thời gian chính xác để thực hiện chiến lược mới, nhưng khẳng định mục tiêu tiêm chủng quốc gia 70-80% là thời điểm "chúng ta có thể bắt đầu đòi lại những gì Covid-19 đã lấy đi".

"Đó chính là cái gọi là sống chung với Covid-19. Ca nhiễm có thể sẽ tăng lên khi chúng ta sớm bắt đầu chiến lược này. Đó là điều không thể tránh khỏi", ông cho biết.

Bài xã luận của Morrison được đăng khi Sydney, thành phố lớn nhất Australia, ghi nhận 830 ca Covid-19 trong 24 giờ qua, số ca nhiễm hàng ngày cao nhất dù thành phố đã áp lệnh phong tỏa nghiêm ngặt từ cuối tháng 6.

Australia là một trong số các quốc gia áp dụng chiến lược "không Covid", áp đặt các biện pháp phong tỏa, truy vết quyết liệt để dập dịch. Cho đến gần đây, chiến lược này gặt hái được nhiều thành công, khi Australia hiện mới ghi nhận 44.026 ca nhiễm và 981 ca tử vong.

Nhưng một số thành phố lớn của Australia, bao gồm Sydney, Melbourne và thủ đô Canberra, đang bị phong tỏa để ngăn chặn đợt bùng phát do biến chủng Delta. Hàng nghìn người ở Melbourne và Sydney hôm 21/8 xuống đường biểu tình phản đối các lệnh phong tỏa kéo dài. Ít nhất 7 cảnh sát bị thương trong các cuộc đụng độ bạo lực và hàng trăm người biểu tình bị bắt.

Cách tiếp cận mới của Morrison hoàn toàn trái ngược với nước láng giềng New Zealand. Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern hôm 12/8 công bố kế hoạch mở cửa trở lại biên giới đối với những du khách đã tiêm vaccine từ các quốc gia nguy cơ thấp từ đầu năm 2022, nhưng cho biết bà không muốn chứng kiến đợt bùng phát lớn ở New Zealand.

"Nguyên tắc số một sẽ vẫn là duy trì chiến lược dập dịch để tiêu diệt virus, để chúng ta có thể giữ vững những thành quả rất khó khăn mới đạt được, cũng như xem xét các phương án khác", bà Ardern nói.

Huyền Lê (Theo CNN)