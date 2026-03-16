Neville: 'Casemiro rời Man Utd cuối mùa là đúng'

AnhCựu danh thủ Gary Neville cho rằng Man Utd vẫn đúng khi quyết định để Casemiro ra đi vào cuối mùa, dù đây đang là quân bài quan trọng bậc nhất của HLV Michael Carrick.

"Bất chấp phong độ hiện tại, việc Man Utd để Casemiro đi là đúng, và Casemiro rời Man Utd cũng là hợp lý", Neville tuyên bố trên The Gary Neville Podcast sau khi thầy trò Carrick thắng Aston Villa 3-1, và tiền vệ người Brazil góp công một bàn. "Đây giống như một vai diễn khách mời chớp nhoáng trước khi hạ màn sự nghiệp, một 'khúc hát thiên nga' mà cậu ấy đang ngân nga từng phút giây. Chúng ta có thể thấy rõ điều đó, qua cách Casemiro hôn lên logo đội bóng trước các CĐV nhà, nhưng viễn cảnh cậu ấy rời đi vào cuối mùa là cái kết đẹp".

Bàn mở tỷ số phút 53 trước Villa cũng là trận thứ hai liên tiếp Casemiro lập công cho Man Utd, giúp đội bóng của Carrick nới khoảng cách lên ba điểm so với chính đối thủ trong cuộc chiến giành vị trí thứ ba ở Ngoại hạng Anh mùa này. Trước đó, tiền vệ 34 tuổi ghi bàn duy nhất cho "Quỷ Đỏ" trong trận thua Newcastle 1-2. Dưới thời Carrick, Casemiro còn nổ súng thêm một lần nữa trong trận thắng Fulham 3-2 vào ngày 1/2.

Casemiro chung vui cùng HLV Michael Carrick sau trận Man Utd thắng Aston Villa 3-1 ở vòng 30 Ngoại hạng Anh, trên sân Old Trafford, Manchester, Anh ngày 15/3/2026. Ảnh: Reuters

Bất chấp những tin đồn rời Man Utd trong hai kỳ chuyển nhượng hè gần nhất, Casemiro vẫn ở lại sân Old Trafford và đá chính cả 13 trận gần đây ở Ngoại hạng Anh, đóng vai trò then chốt trong sự hồi sinh của đội bóng dưới thời Carrick. Trong sự nghiệp nhà nghề đến nay, đây đang là mùa giải ghi nhiều bàn nhất của anh ở giải VĐQG (7 bàn).

Hồi tháng 1 vừa qua, Man Utd đã thông báo cầu thủ 34 tuổi này sẽ rời đi khi hết hạn hợp đồng vào cuối mùa. Tuy nhiên, phong độ chói sáng gần đây của Casemiro dấy lên tranh luận rằng CLB nên giữ chân anh thêm ít nhất một mùa.

"Rõ ràng là Man Utd đã chiêu mộ Casemiro khi cậu ấy đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp", Neville nói tiếp. "Không phủ nhận cậu ấy từng là một tiền vệ trung tâm xuất chúng, làm nên một trong những tuyến giữa hay nhất lịch sử Real. Nhưng có những thời điểm, đôi chân đã phản bội cậu ấy".

"Tôi phải nói rằng có một giai đoạn ở giữa bản hợp đồng 4 năm, trông cơ thể Casemiro nặng nề hơn và tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Có thể là do tập luyện, hoặc vấn đề cá nhân nào đó. Hiện tại, cậu ấy trông sung mãn hơn, thanh thoát hơn, tự do hơn và đang làm tốt trọng trách của mình", Neville nhấn mạnh.

Man Utd 3-1 Aston Villa Diễn biến chính trận Man Utd 3-1 Aston Villa.

Số liệu Sky Sports so sánh giữa các tiền vệ phòng ngự tại Ngoại hạng Anh mùa này cho thấy sự cơ động và hiệu quả hơn ở cả hai đầu sân của Casemiro. Lão tướng này không chỉ đứng đầu ở số bàn thắng (7 bàn), chuyền tiến công (455 lần), tắc bóng chính xác (67 lần), mà anh còn xếp thứ ba về cắt bóng thành công (23 lần) và xếp thứ tư về chuyền bóng đúng địa chỉ vào 1/3 cuối sân (254 lần).

Trong các bàn đã ghi, Casemiro có tới 6 lần làm tung lưới đối thủ từ các tình huống cố định – thành tích cá nhân cao nhất giải. Tính chất của những bàn thắng đó là hết sức quan trọng: ở năm trong bảy trận anh ghi bàn, Man Utd chắc chắn đã mất điểm nếu không có đóng góp của tiền vệ sinh năm 1992.

Cũng theo cựu hậu vệ Man Utd, Casemiro vẫn là "một khoản đầu tư tồi" của Man Utd. Dưới thời Erik ten Hag, CLB đã chi gần 80 triệu USD ban đầu cộng hơn 13 triệu USD phụ phí cho cầu thủ người Brazil, người theo Sky Sports hiện là một trong những cái tên hưởng lương cao nhất đội.

"Chuyện này không liên quan đến năng lực của Casemiro, mà là do công tác chuyển nhượng yếu kém của Man Utd trong nhiều năm khi liên tục mua hớ", Neville phân tích. "Họ đã đầu tư 185 triệu USD vào Casemiro, gồm phí chuyển nhượng lẫn lương thưởng. Đó không phải là một nước đi khôn ngoan vì họ sẽ chuẩn bị mất trắng cậu ấy. Nếu đã bỏ ra ngần ấy tiền cho một tiền vệ trong 4 năm, một CLB sẽ kỳ vọng thu lại được giá trị thặng dư nào đó khi hết hợp đồng, chứ không thể mong đợi một cầu thủ chỉ đến để thi đấu nốt những năm cuối sự nghiệp".

Trước Villa, cùng với Bruno Fernandes, Casemiro cho thấy vai trò của một thủ lĩnh. Anh thường xuyên dâng cao như một tiền vệ công trong phần lớn trận đấu, có 4 lần chạm bóng trong vùng cấm đối phương - chỉ xếp sau Amad Diallo với 7 lần, và thắng 12 pha tranh chấp tay đôi - nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác trên sân.

Ngoài bàn mở tỷ số đầu hiệp hai, sự kết nối giữa Casemiro và Fernandes cũng in đậm dấu ấn trong bàn thứ hai của Man Utd, với pha tỉa bóng ra cánh cho nhạc trưởng người Bồ Đào Nha trước khi bóng đến chân Matheus Cunha.

Fernandes chỉ có thể rảnh chân sáng tạo khi có sự bọc lót phía sau, nơi Casemiro và Kobbie Mainoo đang chứng minh là sự kết hợp vừa vặn giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của cầu thủ 34 tuổi này đạt mức 0,68, cao thứ sáu trong số các cầu thủ thi đấu trên 20 phút ở vòng 30.

Cuối cùng, theo nhận định từ Neville, một khi Casemiro rời đi sau mùa này, Man Utd cần chiêu mộ thêm hai tiền vệ để khỏa lấp nếu muốn tiếp nối những gì Carrick đã và đang xây dựng trong giai đoạn tạm quyền.

Hà Phương (theo Sky Sports)