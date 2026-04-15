Neuer và cuộc chiến trường kỳ với Real

Bán kết mùa 2011-2012: Bayern thắng trận lượt đi 2-1, nhưng thua lượt về 1-2. Trong loạt luân lưu, Neuer cản hai cú sút đầu của Cristiano Ronaldo và Kaka, giúp đội bóng Đức thắng 3-1. Bayern vào chung kết, rồi thua Chelsea 3-4 trong một loạt luân lưu khác.
Bán kết mùa 2013-2014: Real trả hận thành công trước Neuer. Trận lượt đi, Karim Benzema ghi bàn giúp đội bóng Tây Ban Nha thắng 1-0 trên sân nhà Bernabeu. Đến trận lượt về, với cú đúp đánh đầu của Sergio Ramos và hai cú sút của Ronaldo, trong đó có pha sút phạt xuyên hàng rào, Real thắng 4-0 ngay tại Allianz Arena. Đại gia thành Madrid vượt qua nhà ĐKVĐ một cách thuyết phục để tiến tới danh hiệu thứ mười.
Tứ kết mùa 2016-2017: Neuer cứu 10 bàn thua trong trận lượt đi tại Đức, nhưng không thể ngăn Real thắng 2-1 bằng cú đúp của Ronaldo. Trong 90 phút trận lượt về, Bayern bất ngờ thắng lại 2-1 dù Ronaldo tiếp tục ghi bàn. Neuer và đồng đội chỉ gặp vấn đề khi Arturo Vidal nhận thẻ vàng thứ hai ở phút 84. Trong hiệp phụ, Ronaldo ghi thêm hai bàn, còn Marco Asensio ấn định chiến thắng 6-3 chung cuộc cho Real. "Chúng tôi đã chuẩn bị mọi thứ cho trận này, trừ trọng tài", Carlo Ancelotti, HLV của Bayern khi đó, nói. Mùa này, Real giành danh hiệu thứ 12.
Bán kết mùa 2023-2024: Trận lượt đi tại Đức có tỷ số 2-2. Trong trận lượt về trên sân Bernabeu, Bayern nắm lợi thế với bàn mở tỷ số ở phút 68 của Alphonso Davies. Nhưng đến phút 88, đội bóng Đức phải trả giá đắt cho sai lầm của Neuer. Thủ môn này bắt bóng không dính, tạo điều kiện cho Joselu lao vào gỡ hòa. Ba phút sau đó, Joselu tiếp tục ghi bàn, hoàn tất cuộc ngược dòng đầy bất ngờ. Real vào chung kết và giành danh hiệu thứ 15.
Lượt đi tứ kết mùa này: Neuer vô hiệu hóa 9 cơ hội của Real, góp phần quan trọng vào chiến thắng 2-1 ngay tại Bernabeu. Sau trận đấu, UEFA chọn thủ môn 40 tuổi là cầu thủ hay nhất.
Trong 9 trận từng gặp Real, Neuer để thua 19 bàn. Trong đó, 9 bàn thuộc về Ronaldo. Sergio Ramos, Joselu và Vinicius đều có hai bàn, còn Mesut Ozil, Benzema, Asensio và Mbappe có một bàn.
Ngọc Tuấn
Ảnh: Reuters, CLB, UEFA