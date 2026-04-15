Bellingham: 'Tôi là nạn nhân của sự đa năng tại Real'

ĐứcTiền vệ Jude Bellingham thừa nhận sự đa năng đôi khi khiến anh gặp bất lợi, khi liên tục phải đổi vị trí thi đấu tại Real Madrid trong mùa giải nhiều biến động.

"Không thể phủ nhận là đã có sự thay đổi", Bellingham nói hôm 14/4 trong buổi họp báo trước trận lượt về tứ kết Champions League gặp Bayern, khi được hỏi về việc anh gặp khó khăn trong việc tìm vị trí phù hợp nhất trên sân.

Jude Bellingham trong buổi tập trước trận Real Madrid gặp Bayern Munich ở lượt về tứ kết Champions League tại Allianz Arena, Munich, Đức ngày 14/4/2026. Ảnh: Real Madrid FC

Bellingham cho biết ở mùa đầu tiên khoác áo Real 2023-2024, anh thăng hoa khi chơi cao nhất trong hàng tiền vệ dạng kim cương dưới thời HLV Carlo Ancelotti, đạt 23 bàn, 13 kiến tạo. Mùa kế tiếp, khi được Ancelotti bố trí lệch trái nhiều hơn, thành tích của tiền vệ người Anh giảm còn 15 bàn, 15 kiến tạo trên mọi đấu trường.

Sang mùa này, Bellingham lại thường xuyên được kéo xuống chơi thấp hơn dưới thời cả Xabi Alonso lẫn Alvaro Arbeloa. Cùng với việc vật lộn với chấn thương, điều chỉnh về vai trò, vị trí thi đấu khiến tiền vệ người Anh mới có 6 bàn và có 4 kiến tạo qua 32 trận.

"Một trong những điểm mạnh của tôi là có thể chơi nhiều vị trí và làm tốt nhiều nhiệm vụ khác nhau. Nhưng đôi khi, điều đó lại khiến tôi trở thành nạn nhân, khi tôi bị điều chỉnh liên tục nếu đội chơi không tốt", cầu thủ 22 tuổi cho biết.

Bellingham nhấn mạnh việc tìm sự cân bằng là điều quan trọng nhất: "Khi tôi ghi bàn, mọi người muốn tôi tham gia nhiều hơn vào khâu xây dựng lối chơi. Khi tôi không ghi bàn, họ lại muốn điều ngược lại. Tôi cần hiểu mình có thể đóng góp gì cho đội, kể cả khi không lập công".

Real chạy đà không tốt trước lượt về tứ kết Champions League, khi bị Girona cầm chân 1-1 ở vòng 31 La Liga cuối tuần qua. Trận này, Bellingham đá chính cùng Vinicius và Kylian Mbappe, nhưng bộ ba ngôi sao này bị cho là chưa đạt sự ổn định khi thi đấu cùng nhau.

"Điều đó không dễ dàng, vì nhiều trận chúng tôi đã phối hợp rất tốt", tiền vệ người Anh nói. "Vinicius lẫn Mbappe chơi lệch trái, còn tôi ở trung tâm, nên đôi khi khó tìm sự cân bằng và phát huy hết chất lượng đội hình. Nhưng chúng tôi cần tin vào chất lượng của mình và tập trung vào điểm tích cực. Khi mọi thứ vận hành trơn tru, đội hình này sẽ thắng".

Việc bị Barca bỏ xa 9 điểm ở La Liga và đã bị loại khỏi Cup Nhà Vua, Real nguy cơ trải qua mùa giải trắng tay. Vì thế, Bellingham xem đại chiến tại Allianz Arena hôm nay là trận đấu mang tính sống còn. Real đang bất lợi khi thua 0-2 ở lượt đi ngay trên sân nhà.

"Chúng tôi muốn tiếp tục cạnh tranh đến cuối mùa. Trong hoàn cảnh hiện tại, trận đấu ngày mai như trận chung kết. Chúng tôi phải xem đó là trận đấu được ăn cả, ngã về không", Bellingham nhấn mạnh.

Hồng Duy (theo The New York Times, ESPN)