Robben cảnh báo Bayern về sự khó lường của Real

ĐứcĐánh giá cao phong độ của Bayern, nhưng cựu tiền vệ Arjen Robben cũng nhắc nhở đội bóng cũ về bản lĩnh của Real Madrid trước lượt về tứ kết Champions League hôm nay.

Ở lượt đi trên sân Bernabeu tuần trước, Bayern nhập cuộc tự tin, dẫn 2-0 trong vòng 46 phút nhờ công Luis Diaz và Harry Kane. Dù để Real gỡ một bàn nhờ cú đá cận thành của Kylian Mbappe, đội bóng nước Đức vẫn nắm lợi thế lớn khi được chơi trên sân nhà Allianz ở lượt về hôm nay.

Trả lời trang chủ Bayern, Robben cho rằng đội bóng cũ đã thi đấu tốt ở lượt đi nhưng tỷ số chưa phản ánh đúng cục diện. Trận đó, "Hùm xám" có thể phải nhận nhiều hơn một bàn thua nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Manuel Neuer - người được bình chọn là cầu thủ hay nhất trận. "Với tôi, Neuer luôn là thủ môn hay nhất thế giới. Ở tuổi 40 mà vẫn chơi như vậy tại tứ kết Champions League đủ cho thấy đẳng cấp đáng kinh ngạc của Neuer. Tôi không hề bất ngờ, chỉ thấy vui cho anh ấy", Robben chia sẻ.

Luis Diaz (trái) mừng bàn mở tỷ số trong trận Bayern thắng Real 2-1 ở lượt đi tứ kết Champions League trên sân Bernabeu, Madrid, Tây Ban Nha ngày 7/4/2026. Ảnh: Reuters

Theo cựu tuyển thủ Hà Lan, tỷ số hiện tại là một lợi thế nhưng không đảm bảo cho Bayern sự khác biệt quá lớn, nhất là khi Real luôn biết cách gây bất ngờ ở Champions League.

"Real vẫn còn cơ hội. Bạn phải tỉnh táo và tập trung suốt 90-95 phút", Robben nói. "Sự nguy hiểm của Real nằm ở bản lĩnh và khả năng chớp thời cơ. Bạn không bao giờ được loại Real khỏi cuộc chơi. Họ luôn điềm tĩnh, có thể lùi sâu rồi bất ngờ phản công. Đôi khi họ chỉ cần một hoặc hai khoảnh khắc. Họ có nhiều cá nhân xuất sắc".

Dù vậy, khi được yêu cầu dự đoán kết quả, Robben khẳng định: "Bayern sẽ thắng. Họ chắc chắn và đang vận hành như một cỗ máy trơn tru. Tôi tin họ sẽ tiến xa. Tuy nhiên, bóng đá luôn có bất ngờ - thẻ đỏ hay những tình huống khó lường. Bạn phải tập trung suốt 95 phút. Nếu làm được điều đó, theo tôi chỉ có một đội chiến thắng".

Arjen Robben mừng chức vô địch Champions League năm 2013. Ảnh: UEFA

Mùa này, Bayern đang hướng tới cú ăn bốn. Bên cạnh Champions League, họ đã đoạt Siêu Cup Đức, đang dẫn đầu Bundesliga và sẽ gặp Bayer Leverkusen ở bán kết Cup Quốc gia ngày 22/4. Riêng tại Bundesliga, "Hùm xám" đã chạm cột mốc 105 bàn sau 29 vòng, vượt xa kỷ lục tồn tại suốt 54 năm.

So sánh với mùa giải cùng Bayern giành cú ăn ba năm 2013, Robben cho rằng bóng đá đã thay đổi đáng kể, đặc biệt về thể chất. Tuy nhiên, anh nhấn mạnh điểm chung nằm ở bản sắc CLB. "Khi đó, chúng tôi có một tập thể gắn bó lâu dài, với những cầu thủ hiểu rõ Bayern. Đó giống như một gia đình. Tôi cũng thấy điều đó ở đội hình hiện tại", cựu danh thủ 42 tuổi nói.

Tổng thể về Bayern dưới thời HLV Vincent Kompany, Robben khẳng định đội bóng đang vận hành như một tập thể hoàn chỉnh. "Họ liên tục dâng cao và lùi về cùng nhau. Đó là điểm khác biệt của một đội hàng đầu - khả năng phòng ngự như một khối thống nhất. Hiện tại, mọi thứ đều đang hoạt động tốt, ai cũng hiểu rõ vai trò và kế hoạch thi đấu rất rõ ràng", anh nhận xét.

Robben, sinh năm 1984, được đánh giá là một trong những cầu thủ chạy cánh hay nhất trong thế hệ của mình nhờ tốc độ, kỹ thuật rê bóng và khả năng cứa lòng chân trái. Robben khởi nghiệp tại Groningen, sau đó tỏa sáng ở PSV Eindhoven trước khi chuyển sang Chelsea năm 2004, nơi anh giành hai chức vô địch Ngoại hạng Anh. Sau đó, Robben khoác áo Real Madrid và gia nhập Bayern Munich năm 2009. Tại đội bóng nước Đức, anh giành 20 danh hiệu lớn, bao gồm 8 Bundesliga và 5 Cup Quốc gia. Ở cấp độ đội tuyển, Robben cùng Hà Lan vào chung kết World Cup 2010 và giành vị trí thứ World Cup 2014, nơi anh được trao Quả Bóng Đồng.

Hồng Duy (theo FC Bayern)