Arbeloa: 'Real không cần phép màu để thắng Bayern'

ĐứcTheo HLV Alvaro Arbeloa, Real Madrid có thừa khả năng ngược dòng loại Bayern khỏi tứ kết Champions League.

Trong trận lượt đi, Real thua Bayern 1-2 trên sân nhà Bernabeu. Nếu muốn ngược dòng đi tiếp, thầy trò Arbeloa phải thắng lại chênh lệch ít nhất một bàn trong trận lượt về tại Đức tối 15/4. Đây là nhiệm vụ không dễ lúc này, xét từ tương quan phong độ giữa hai đội. Trong khi Real thua hai và hòa một, Bayern thắng năm trận gần nhất trên mọi đấu trường và ghi 18 bàn. Ngoài ra, đội bóng Đức còn có lợi thế sân nhà Allianz Arena.

Tuy nhiên, Arbeloa có lý do để tự tin. "Ai không hiểu Real mới nghĩ chúng tôi cần phép màu để thắng trận lượt về. Chúng tôi không cần điều kỳ diệu nào cả. Nếu thủ môn của Bayern không xuất sắc, chúng tôi đã thắng trận lượt đi", ông nói.

Arbeloa ở trận lượt đi tứ kết Champions League, khi Real thua Bayern trên sân Bernabeu, Madrid ngày 7/4. Ảnh: AFP

Đúng như đánh giá của Abeloa, trong cuộc đối đầu tuần trước, Real khởi đầu thất vọng, bị dẫn 2-0 trong vòng 46 phút nhưng sau đó đã chơi tốt hơn. Họ gỡ được một bàn từ cú đá cận thành của Kylian Mbappe, bên cạnh 6 cơ hội rõ ràng khác. Người duy nhất có thể ngăn Real ngược dòng hôm đó là thủ thành Manuel Neuer - được bình chọn là cầu thủ hay nhất trận.

Tỷ lệ đối đầu giữa hai đội hiện tại khá cân bằng. Real thắng 12, hòa 4 và thua 13 trong 29 trận gặp Bayern. Nhưng trong bốn lần gần nhất làm khách tại Allianz, đại gia thành Madrid thắng đến ba và hòa một, rồi tiến đến chức vô địch các mùa 2013-2014, 2016-2017, 2017-2018 và 2023-2024. Đó chính là điểm tựa tinh thần cho thầy trò Aberloa.

"Đây chỉ là một thử thách khác, hoặc một bài kiểm tra khác. Chúng tôi sẵn sàng chiến đấu để làm lịch sử CLB trở nên vĩ đại hơn", Arbeloa nói thêm, ám chỉ về sự thành công vượt trội của Real ở C1/Champions League, với 15 lần đăng quang.

Về việc tiền vệ phòng ngự Aurelien Tchouameni bị treo giò, HLV của Real chưa quyết định cầu thủ thay thế. Ông sẽ phải chọn lựa giữa Federico Valverde, Eduardo Camavinga hoặc cầu thủ trẻ Thiago Pitarch.

Real sẽ tiếp tục vắng tiền đạo Rodrygo và thủ môn Thibaut Courtois do chấn thương, trong khi Kylian Mbappe cũng chưa chắc thi đấu do phải khâu ba mũi ở trán. Ngoài ra, Real có bốn cầu thủ sẽ bị treo giò nếu nhận thêm thẻ vàng và vào bán kết, gồm Mbappe, Jude Bellingham, Vinicius và Eder Militao. Trái lại, Bayern có nhân sự ổn định. Đội bóng Đức chỉ có bốn cầu thủ sẽ bị treo giò nếu nhận thêm thẻ vàng, gồm Neuer, Jonathan Tah, Dayot Upamecano và Konrad Laimer.

Thanh Quý (theo Marca)