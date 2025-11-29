Tôi hay uống trà gừng để thư giãn, thanh lọc cơ thể, vậy nên uống trà gừng trước hay sau ăn sáng là tốt nhất? (Dung, 38 tuổi, Hà Nội)

Trả lời:

Theo Đông y, gừng có vị cay, tính ấm, giúp ôn trung tán hàn, hành khí giải uất. Gừng có thành phần gingerol, là chất chống oxy hóa, giảm đau và chống viêm, bảo vệ da khỏi ô nhiễm, loại bỏ nếp nhăn và mụn nhọt. Uống trà gừng khi bụng đói sẽ làm giảm các triệu chứng căng thẳng, giúp cơ thể thư giãn mà không lấy đi năng lượng.

Một đặc tính khác của gừng là kích hoạt và cải thiện tuần hoàn, ngăn ngừa các bệnh về tim. Uống một chút gừng mỗi ngày vào buổi sáng khi bụng đói sẽ nhận thấy tốc độ trao đổi chất tăng lên rõ rệt, tăng nhiệt độ cơ thể, nhờ đó tiêu hóa được cải thiện. Gừng cũng nổi tiếng trong việc chăm sóc và bảo vệ hệ thống miễn dịch khỏi bất kỳ tác nhân gây cảm lạnh và cảm cúm nào nên trẻ em, thanh thiếu niên và người lớn tuổi đều có thể sử dụng.

Uống trà gừng sau khi ăn sáng cũng mang lại nhiều lợi ích. Sau khi ăn, trà gừng giúp tiêu thực, giảm đầy hơi, chướng bụng, đặc biệt sau những bữa ăn nhiều dầu mỡ. Gừng có thể làm giảm tiết axit dạ dày, hỗ trợ ngăn ngừa hiện tượng trào ngược. Với đặc tính kháng viêm và chống oxy hóa, uống trà gừng sau bữa ăn giúp tăng cường sức đề kháng, phòng ngừa cảm lạnh, cảm cúm, giảm đáng kể tình trạng đau cơ và đau nhức, khiến nó trở thành một phương thuốc tự nhiên tuyệt vời cho tình trạng viêm.

Bên cạnh đó, uống nước gừng tươi thúc đẩy quá trình loại bỏ độc tố, nhờ đó thanh lọc cơ thể. Đặc tính chống oxy hóa giúp trung hòa các gốc tự do, hạn chế căng thẳng oxy hóa, hỗ trợ sức khỏe tổng thể.

Nhìn chung, việc uống trà gừng vào buổi sáng, dù trước hay sau bữa ăn, đều mang lại những lợi ích nhất định cho sức khỏe. Hãy lựa chọn thời điểm phù hợp với cơ thể mình để tận dụng tối đa công dụng.

Lưu ý, chỉ nên dùng khoảng 1-2 ly trà gừng để tránh tác dụng phụ như nóng trong người hay ợ nóng. Những người có cơ địa nhiệt, hay bị nóng trong, phụ nữ mang thai hoặc đang cho con bú nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng trà gừng thường xuyên.

Lương y Đỗ Minh Tuấn

Hội Đông Y Hà Nội