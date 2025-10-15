Nền tảng dạy cách khai thác tài sản trí tuệ

Hà NộiQualcomm ra mắt nền tảng đào tạo trực tuyến L2Pro, hướng dẫn người học cách đăng ký bằng sáng chế cũng như cách kêu gọi đầu tư, vận hành doanh nghiệp.

Thông tin được ông Ram Krishnan, Giám đốc cấp cao mảng Bản quyền công nghệ của Qualcomm, nói khi giới thiệu nền tảng L2Pro sáng 15/10, tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT). Đây là chương trình phi lợi nhuận, từng được triển khai thành công tại Mỹ, Ấn Độ, Đài Loan và châu Phi, nay giới thiệu tại Việt Nam.

Loạt bằng sáng chế của Qualcomm được trưng bày tại sự kiện. Ảnh: Thanh Tùng

Đại diện Qualcomm cho biết, L2Pro - viết tắt của "Learn to Protect", được thiết kế như một khóa học, trang bị cho sinh viên, nhà nghiên cứu và startup công nghệ kiến thức về bảo hộ tài sản sáng tạo thông qua bằng sáng chế, áp dụng bản quyền, tối ưu hóa và quản trị nhãn hiệu. Nền tảng còn giúp người học kết hợp giữa tài sản trí tuệ với chiến lược kinh doanh, biết cách khai thác giá trị từ kết quả nghiên cứu phát triển để thương mại hóa sản phẩm.

Ông Ram Krishnan nhìn nhận đổi mới sáng tạo sẽ không thể phát huy hiệu quả nếu không được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. "Đây là bài học quan trọng cho sinh viên", ông nói.

Theo đó trong khuôn khổ sự kiện, Qualcomm khởi động Chương trình Thử thách Đổi mới Sáng tạo Qualcomm Việt Nam (QVIC 2026), nhằm tìm kiếm và ươm tạo startup tiềm năng trong lĩnh vực AI, 5G, IoT, robot, công nghệ ôtô và thành phố thông minh. Chương trình triển khai lần đầu năm 2020, đến nay, sau 5 năm các startup tham gia QVIC đã nộp hơn 200 đơn xin cấp bằng sáng chế, bản quyền, nhãn hiệu và kiểu dáng công nghiệp.

Ông Phạm Hồng Quất, Cục trưởng Khởi nghiệp và Doanh nghiệp công nghệ - Bộ Khoa học và Công nghệ, đánh giá việc tổ chức lễ khởi động QVIC tại một trường đại học công nghệ mang ý nghĩa đặc biệt, giúp gắn kết giữa đào tạo, nghiên cứu và khởi nghiệp. Ông kỳ vọng các khóa học kết hợp giữa đổi mới sáng tạo, cách gọi vốn đầu tư, phát triển thị trường và sở hữu trí tuệ tạo thành một chu trình khởi nghiệp hoàn chỉnh. "Nếu làm tốt hai khóa học này, chắc chắn chúng ta sẽ có những kỳ lân tiềm năng trong tương lai", ông nói.

Cục trưởng Khởi nghiệp và Doanh nghiệp công nghệ Phạm Hồng Quất. Ảnh: Thanh Tùng

Từ góc nhìn đào tạo, ông Đặng Hoài Bắc, Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, cho rằng việc khởi động lại chương trình QVIC và ra mắt của nền tảng L2Pro sẽ truyền cảm hứng cho sinh viên và startup trẻ, khuyến khích họ dấn thân vào những lĩnh vực công nghệ phức tạp. "Tầm nhìn của Học viện là trong 10 năm nữa, sẽ có kỳ lân công nghệ Việt Nam trưởng thành từ PTIT", ông nói.

Theo ông Bắc, một ý tưởng dù đột phá đến đâu cũng khó thành công nếu không được bảo hộ bằng công cụ pháp lý. "Nền tảng Learn to Protect là sáng kiến giáo dục thiết thực, giúp sinh viên không chỉ biết tạo ra công nghệ mà còn biết bảo vệ nó", ông nói.

Năm 2025 Việt Nam xếp thứ 44/139 nền kinh tế về Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII), trong đó, ba chỉ số thành phần gồm Nhập khẩu công nghệ cao, Xuất khẩu công nghệ cao và Xuất khẩu hàng hóa sáng tạo đứng đầu thế giới.

Theo WIPO, Việt Nam là một trong 9 quốc gia thu nhập trung bình có tốc độ cải thiện thứ hạng nhanh nhất từ năm 2013. Việt Nam cùng Ấn Độ cũng là hai quốc gia duy trì kết quả đổi mới sáng tạo vượt mức phát triển trong 15 năm liên tiếp. Giai đoạn 2014-2024, Việt Nam nằm trong nhóm ba nước có tốc độ tăng trưởng năng suất lao động nhanh nhất, cùng với Trung Quốc và Ethiopia.

Trọng Đạt

VNPT và Qualcomm ra mắt trung tâm nghiên cứu, phát triển công nghệ lõi

Phần mềm xử lý dữ liệu vệ tinh Việt tại hội nghị vũ trụ thế giới

Thúc đẩy chuyển giao công nghệ Đức cho Việt Nam

Việt Nam phải chứng minh năng lực tham gia chuỗi giá trị toàn cầu