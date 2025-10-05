Phần mềm xử lý dữ liệu vệ tinh Việt tại hội nghị vũ trụ thế giới

Phần mềm Geohub AI Engine do kỹ sư Việt Nam phát triển góp mặt tại Hội nghị Hàng không Vũ trụ Quốc tế 2025 (IAC 2025) ở Sydney, Australia.

Sản phẩm của công ty Vegacosmos được giới thiệu tại gian hàng số 13 của triển lãm, nơi quy tụ nhiều tập đoàn công nghệ hàng không vũ trụ lớn như NASA, SpaceX, Airbus hay Thales, tạo dấu ấn Việt trong không gian công nghệ hàng không vũ trụ - vốn được xem là "sân chơi" của các cường quốc.

Geohub AI Engine là nền tảng quản lý dữ liệu địa không gian (geospatial data) - loại dữ liệu mô tả vị trí, hình dạng và mối quan hệ của các đối tượng trên Trái Đất. Phần mềm hoạt động theo mô hình phần mềm dịch vụ (SaaS) dựa trên điện toán đám mây, cho phép khai thác các nguồn dữ liệu vệ tinh và tài nguyên tính toán. Người dùng có thể truy cập, sử dụng thông qua cổng Geohub.ai.

Phần mềm Geohub AI Engine tại Hội nghị Hàng không Vũ trụ Quốc tế 2025, tổ chức từ 29/9 đến 3/10. Ảnh: Minh Trang

Đại diện công ty cho biết Geohub AI Engine ứng dụng trí tuệ nhân tạo để phân tích dữ liệu bản đồ theo thời gian thực, giúp người dùng nhìn hiểu điều gì đang xảy ra và xảy ra ở đâu, hỗ trợ việc ra quyết định kịp thời, chính xác.

Hệ thống tích hợp dữ liệu đa nguồn, có khả năng xử lý tốc độ cao, phân tích tự động và bán tự động, tạo báo cáo tùy chỉnh theo nhiều phương thức và có thể hiệu chỉnh theo yêu cầu, dễ sử dụng cho mọi cấp độ kỹ thuật. Công nghệ này có thể được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực, từ quản lý thiên tai, giám sát môi trường đến quy hoạch đô thị hay an ninh quốc phòng.

Sản phẩm được phát triển bởi Vegacosmos, công ty thành viên của Vegastar - doanh nghiệp có hơn 25 năm hoạt động trong lĩnh vực công nghệ cao với 15 chứng nhận sở hữu trí tuệ, bằng sáng chế và giải pháp trong các mảng phần mềm, dữ liệu lớn và AI, thiết kế và tích hợp hệ thống. Ông Nguyễn Ngọc Quang, Giám đốc Kỹ thuật của Vegacosmos, cho biết việc Geohub AI Engine góp mặt tại Hội nghị Hàng không Vũ trụ Quốc tế 2025 không chỉ giới thiệu công nghệ Việt Nam đến thế giới, mà còn thể hiện năng lực đổi mới sáng tạo của kỹ sư trong nước.

Sau sự kiện tại Australia, Geohub AI Engine sẽ được đưa tới Thailand Space Expo 2025, diễn ra từ ngày 16 đến 18/10. "Chúng tôi mong muốn đưa các sáng kiến về vũ trụ địa không gian của Việt Nam ra thế giới, đóng góp cho phát triển bền vững và chuyển đổi số", ông Quang nói.

Phần mềm của Việt Nam được tích hợp AI, có khả năng phân tích dữ liệu bản đồ theo thời gian thực. Ảnh: Minh Trang

Hàng không vũ trụ là một trong 11 nhóm công nghệ chiến lược, theo danh mục được Thủ tướng ban hành hồi tháng 6. Trong 35 sản phẩm công nghệ chiến lược theo danh mục của Chính phủ, lĩnh vực hàng không vũ trụ có ba sản phẩm gồm vệ tinh viễn thám và viễn thông tầm thấp, trạm mặt đất điều khiển vệ tinh và thiết bị bay không người lái.

Công nghiệp hàng không vũ trụ chia thành hai mảng chính: xử lý dữ liệu mặt đất và công nghiệp vũ trụ. Ngành công nghệ hàng không vũ trụ Việt Nam còn non trẻ nhưng những năm gần đây có nhiều bước tiến.

Năm 2008, vệ tinh viễn thông Vinasat-1 được phóng lên quỹ đạo, tiếp đến là vệ tinh Vinasat-2 năm 2012 và vệ tinh quan sát Trái Đất VNREDSat-1 năm 2013. Đây đều là vệ tinh đặt hàng nước ngoài sản xuất và do các đơn vị, doanh nghiệp trong nước vận hành, khai thác. Từ năm 2013, Việt Nam bắt đầu có các dự án tự thiết kế, chế tạo vệ tinh cỡ siêu nhỏ như PicoDragon, MicroDragon, NanoDragon và mới nhất là LOTUSat-1 của Trung tâm Vũ trụ Việt Nam, qua đó từng bước tích lũy, làm chủ công nghệ.

Thời gian gần đây, Việt Nam có thêm một số doanh nghiệp tư nhân tham gia vào mảng này, chủ yếu phát triển, cung cấp giải pháp quản lý, phân tích dữ liệu bản đồ, ảnh viễn thám, chế tạo thiết bị bay không người lái và nghiên cứu thử nghiệm vệ tinh quỹ đạo thấp.

Trọng Đạt