VNPT và Qualcomm ra mắt trung tâm nghiên cứu, phát triển công nghệ lõi

Trung tâm Xuất sắc VNPT - Qualcomm (VQEC) là nơi các kỹ sư và chuyên gia của hai bên cùng nghiên cứu, phát triển công nghệ lõi.

Trung tâm ra mắt chiều 14/10, dưới sự chứng kiến của đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ, cụ thể hóa thỏa thuận hợp tác chiến lược ký hồi tháng 8 giữa hai doanh nghiệp.

VQEC được định hướng trở thành trung tâm nghiên cứu và đổi mới sáng tạo tầm khu vực, kết nối các chủ thể trong hệ sinh thái công nghệ. Đây là nơi tập trung phát triển thiết bị điện tử thông minh, thiết bị mạng và điện toán AI, hướng tới mục tiêu giúp Việt Nam làm chủ công nghệ lõi và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Một vài sản phẩm công nghệ Make in Vietnam do VNPT nghiên cứu, phát triển. Ảnh: Trọng Đạt

Tổng giám đốc VNPT Huỳnh Quang Liêm cho biết, trung tâm mở ra không gian mới cho việc phát triển hạ tầng số như 5G/6G, điện toán đám mây và trung tâm dữ liệu.

"Trung tâm hội tụ trí tuệ Việt Nam và tri thức toàn cầu, nơi kỹ sư của VNPT và Qualcomm cùng sáng tạo ra các thiết bị thông minh, khẳng định năng lực làm chủ công nghệ lõi và đưa sản phẩm Make in Vietnam vươn tầm quốc tế", ông nói.

Theo ông, VQEC còn đóng vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp, nhà trường, viện nghiên cứu và startup, thúc đẩy các sản phẩm công nghệ phục vụ hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia.

Chia sẻ thêm, ông Akash Palkhiwala, Giám đốc tài chính kiêm Giám đốc vận hành toàn cầu của Qualcomm, cho biết trung tâm sẽ hợp tác nghiên cứu, phát triển và thương mại hóa các giải pháp công nghệ tiên tiến, hướng tới mục tiêu đưa Việt Nam trở thành trung tâm công nghệ của khu vực.

Theo ông, với sự hỗ trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ, hai bên sẽ thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng AI trong nhiều loại thiết bị tại Việt Nam, từng bước mở rộng ra thị trường toàn cầu. "Các thiết bị AI cá nhân đang trở thành xu hướng tất yếu", ông nói, thêm rằng Qualcomm đã phát triển AI Box - giải pháp "trung tâm dữ liệu trong hộp" và đang hợp tác cùng VNPT để triển khai tại Việt Nam.

Ông Akash Palkhiwala, Giám đốc tài chính kiêm Giám đốc vận hành toàn cầu của Qualcomm tại sự kiện ra mắt Trung tâm Xuất sắc VNPT - Qualcomm, chiều 14/10. Ảnh: Trọng Đạt

Tại Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia đầu tháng 10, ông Thiều Phương Nam, Tổng giám đốc Qualcomm Việt Nam, Campuchia và Lào, cho biết tập đoàn này đã hiện diện tại Việt Nam hơn 20 năm và coi đây là cứ điểm quan trọng. Hồi tháng 6, họ khai trương trung tâm R&D tại Hà Nội - một trong những trung tâm lớn của tập đoàn trên toàn cầu, với toàn bộ kỹ sư là người Việt tham gia vào các dự án tiên tiến, có sản phẩm được ứng dụng cả trong và ngoài nước.

Trước đó, tại lễ kỷ niệm 80 năm thành lập ngành bưu điện, ông Huỳnh Quang Liêm nhấn mạnh VNPT muốn tiếp nối truyền thống tiên phong bằng những bước đi chiến lược trong kỷ nguyên số. Ba dự án trọng điểm được tập đoàn đề xuất gồm triển khai hệ thống GPU quốc gia, phát triển mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt và xây dựng nền tảng AI hỗ trợ cán bộ công chức.

Trọng Đạt