Thúc đẩy chuyển giao công nghệ Đức cho Việt Nam

Nhiều công ty nổi tiếng từ Đức có mặt tại Việt Nam, bàn việc hợp tác, chuyển giao công nghệ và phát triển hệ sinh thái trung tâm đổi mới sáng tạo công nghiệp.

"Việt Nam coi công nghiệp công nghệ cao là động lực then chốt để nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh quốc gia", ông Võ Xuân Hoài, Phó giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) nói tại Diễn đàn Công nghiệp công nghệ cao Việt - Đức 2025, trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2025 tuần này.

Theo NIC, việc hợp tác với Đức, quốc gia được đánh giá đi đầu trong công nghệ chế tạo, sẽ mở ra cơ hội lớn trong chuyển giao tri thức, đào tạo nhân lực và xây dựng chuỗi giá trị bền vững.

Kỹ sư Đức bên một thiết bị Hermle AG tại Triễn lãm Ngày hội Đổi mới sáng tạo. Ảnh: Trang Nguyễn

Diễn đàn Công nghiệp công nghệ cao Việt - Đức 2025 do NIC, Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam (AHK) và Hiệp hội Doanh nghiệp Đức (GBA) tổ chức. Sự kiện quy tụ gần 100 đại biểu, gồm đại diện cơ quan Bộ, ngành, cùng lãnh đạo các tập đoàn công nghệ hàng đầu từ Đức và Việt Nam, như Hermle AG, Walter Tools, Open Mind, Heidenhain, Zoller.

Tại sự kiện, chuyên gia từ Đức và Việt Nam bàn về nhiều vấn đề như việc làm khuôn mẫu chính xác và gia công tổng hợp, công nghệ trong lĩnh vực vật liệu và hàng không vũ trụ và quốc phòng, an ninh, bán dẫn. Theo thông báo từ NIC, các chuyên gia đồng tình với đề xuất rằng chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực kỹ thuật cao và kết nối doanh nghiệp - chính phủ - viện nghiên cứu là ba trụ cột để Việt Nam nâng cao năng lực sản xuất trong giai đoạn tới.

Ông Bjorn Koslowski, đại diện AHK Việt Nam, khẳng định doanh nghiệp Đức sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam trong xây dựng năng lực sản xuất hiện đại, hướng tới các tiêu chuẩn quốc tế về hiệu quả và bền vững.

Diễn đàn cũng đề xuất hình thành mạng lưới Trung tâm Đổi mới sáng tạo trong các Bộ, ngành và địa phương công nghiệp, dựa trên mô hình Smart Factory được trình diễn tại sự kiện. Đây được kỳ vọng là nơi ứng dụng công nghệ số, tự động hóa và trí tuệ nhân tạo trong sản xuất, trở thành nền tảng giúp doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận công nghệ tiên tiến, qua đó lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo.

Tổng Bí thư Tô Lâm tại khu trưng bày sản phẩm trong khuôn khổ triễn lãm đổi mới sáng tạo. Ảnh: Nguyễn Trang

Một trong những điểm thu hút tại triển lãm là sự xuất hiện của một số tên tuổi đến từ Đức. Hermle AG, doanh nghiệp thuộc lĩnh vực gia công chính xác, trình diễn máy gia công 5 trục C400 ngay tại sự kiện. Hãng Walter Tools và Heidenhain trưng bày các giải pháp đồng bộ từ dụng cụ cắt, phần mềm lập trình, đến hệ thống đo kiểm và quản lý dữ liệu, mô phỏng toàn bộ chuỗi giá trị của một nhà máy thông minh.

Lưu Quý