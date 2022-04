'Nên cho trường mầm non công lập giữ trẻ dịp hè'

Nhiều gia đình ở Hà Nội, TP HCM rất cần chỗ gửi con trong khi trường công lập nghỉ hè.

Tôi có con trai hiện hơn hai tuổi. Tôi định tháng 9 năm nay sẽ cho con đi học tại trường mầm non công lập. Tôi chọn trường mầm non công vì nhiều lý do gồm chi phí thấp, khuôn viên rộng, cơ sở vật chất đẹp, trường gần ngay nhà, vợ chồng tôi đều nghỉ thứ bảy, chủ nhật và có thể về sớm, phù hợp lịch học của trường công.

Hôm trước tôi cho con ra trường mầm non chơi, tiếp xúc dần, cháu rất thích và tôi cũng rất ưng.

Tôi có thử hỏi các cô giáo tại trường là "trong thời gian nghỉ hè thì các cô có tổ chức trông trẻ theo nhu cầu của các gia đình tại trường không" thì có cô giáo đáp "trước kia cũng từng tổ chức trông trẻ vào dịp hè tại trường theo nhu cầu của các gia đình. Tuy nhiên, sau đó bị tuýt còi nên giờ không dám tổ chức nữa".

Theo quan điểm của tôi, việc cho phép các cô giáo tổ chức trông trẻ tại trường vào dịp hè theo nhu cầu của các gia đình là rất cần thiết. Nhiều gia đình con nhỏ, không có ông bà ở nhà (rất phổ biến ở các thành phố như Hà Nội, TP HCM), nếu các con trong độ tuổi mầm non nghỉ hè bố, mẹ biết làm sao? Không lẽ con nghỉ hè thì bố mẹ cũng phải nghỉ việc để trông con?

Nhiều gia đình có con đi học mẫu giáo công lập phải cho con đi học trường tư thời gian hè. Tuy nhiên, như vậy rất bất cập vì các con ở độ tuổi mầm non, việc chuyển các con sang cơ sở mới sẽ khiến các con bỡ ngỡ, thời gian đầu quấy khóc. Đến khi quen môi trường mới thì hết hè lại chuyển về trường công.

Tóm lại, tôi rất mong ngành giáo dục tạo điều kiện hoặc chí ít là cho phép các cô giáo trường mầm non công lập được phép tổ chức lớp trông trẻ tại trường vào thời gian nghỉ hè, theo nhu cầu của các gia đình và nhu cầu trông trẻ của các cô (các cô làm thêm mấy tháng hè thì cũng có thêm thu nhập, lợi cả đôi bên). Điều này là tự nguyện từ cả hai phía (phía các cô giáo và phía gia đình).

Về học phí, tôi sẵn sàng đóng học phí cho con học tại trường mầm non công lập trong giai đoạn mấy tháng hè tương đương học phí trường tư và tất nhiên theo sự thống nhất của các cô. Tôi tin rằng nhiều gia đình cũng đồng thuận như vậy.

Nam Luong

