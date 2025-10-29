Nên ăn uống gì để thận khỏe?

Nên ăn việt quất, cá béo, ớt chuông đỏ, dầu ô liu; tránh thực phẩm mặn, thịt đỏ, nước ngọt, rượu để bảo vệ thận.

Thận, cơ quan nhỏ nhưng quan trọng, đóng vai trò cân bằng dinh dưỡng trong cơ thể, và chế độ ăn uống ảnh hưởng lớn đến chức năng thận, theo các nghiên cứu khoa học.

Dưới đây là 4 thực phẩm nên dùng và 4 thực phẩm nên tránh để duy trì sức khỏe thận, cùng lời khuyên từ chuyên gia.

Thực phẩm nên ăn

Quả việt quất

Quả việt quất là "siêu thực phẩm" cho thận, chứa ít kali (dưới 150 mg mỗi nửa cốc), giàu chất chống oxy hóa, giúp cải thiện chức năng mạch máu và giảm huyết áp, theo Quỹ Thận Quốc gia Vương quốc Anh.

Cá béo

Theo Tạp chí Y học Anh, cá hồi, cá thu, cá mòi giàu omega-3, giảm viêm và huyết áp, liên quan đến nguy cơ bệnh thận mãn tính thấp hơn và sự suy giảm chức năng thận chậm hơn.

Ớt chuông đỏ

Thân thiện với thận nhờ ít kali và photpho, ớt chuông đỏ chứa capsaicin, hỗ trợ lưu lượng máu thận và sức khỏe tim mạch, theo nghiên cứu từ NIH.

Dầu ô liu

Nghiên cứu trên MDPI chỉ ra rằng dầu ô liu nguyên chất giảm viêm và stress oxy hóa ở bệnh nhân thận mãn tính, nhờ chất béo lành mạnh và đặc tính chống oxy hóa.

Quả việt quất là "siêu thực phẩm" cho thận. Ảnh: Như Nam

Thực phẩm nên tránh

Thực phẩm chế biến sẵn và mặn

Thực phẩm chế biến, đồ hộp, và đồ ăn nhẹ mặn chứa nhiều muối, làm tăng huyết áp, một yếu tố nguy cơ chính gây tổn thương thận.

Thịt đỏ và đồ uống giàu protein

Khẩu phần lớn thịt đỏ hoặc đồ uống lắc protein khiến thận làm việc quá sức, đặc biệt ở những người có chức năng thận yếu.

Nước ngọt và đồ uống có đường

Lượng đường cao trong nước ngọt và ngũ cốc ăn sáng dẫn đến béo phì và tiểu đường, nguyên nhân chính gây bệnh thận.

Rượu

Uống quá nhiều rượu gây mất nước, tăng huyết áp, và tăng gánh nặng cho thận, đẩy nhanh tổn thương theo thời gian.

Ngoài chế độ ăn, giữ đủ nước, duy trì hoạt động thể chất và cân nặng khỏe mạnh là chìa khóa bảo vệ thận. Uống đủ nước giúp thận lọc chất thải, ngăn sỏi thận và nhiễm trùng đường tiết niệu. Hãy ưu tiên bữa ăn bổ dưỡng và lối sống lành mạnh để duy trì chức năng thận và sức khỏe tổng thể.

Mỹ Ý (Theo Times of India)